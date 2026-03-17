小児科専門医の「小児科医のおじい」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、小児科専門医の「小児科医のおじい」氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

小児科医のおじい氏のコメント

小児医療や子育てに関する知識や疑問について、Xで投稿してきた子育てや小児医療についての知識を中心により深く解説していくんじゃ。ぜひご登録いただければ幸いじゃ。

小児科医のおじいに聞いてみた：https://pediatric-oz.theletter.jp/(https://pediatric-oz.theletter.jp/)

小児医療や子育てに関する知識や素朴な疑問について解説するニュースレター

＜小児科医のおじい氏プロフィール ＞

小児科専門医。小児医療や子どもの健康に関する情報を発信し、子育て世代を中心に支持を集めている。Xのフォロワー数は9万人を超える。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



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