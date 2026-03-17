ファミリーマート限定！全シリーズ累計販売数200万食突破！堀江貴文氏プロデュースの会員制和牛専門店「WAGYUMAFIA」監修コラボポテトチップスに初のチリ味「ULTRA SPICE」を発売

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんおいしく」を目指した取り組みの一環として、実業家堀江貴文氏とシェフ濱田寿人氏が手がけ、現在世界で24 店舗のレストランを展開している会員制の和牛専門店「WAGYUMAFIA」監修のもと開発した、「ポテトチップス ULTRA SPICE」216円（税込233円）、昨年ご好評をいただいた「ポテトチップス ULTRA GARLIC」216円（税込233円）を2026年3月24日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて発売いたします。

■「WAGYUMAFIA」とのコラボポテトチップスに山椒×唐辛子の刺激的な新商品が登場！

「WAGYUMAFIA」は「ニッポンの和牛を世界へ」をコンセプトに掲げる会員制和牛専門店です。ファミリーマートと「WAGYUMAFIA」のコラボレーションは、2021年10月に発売した「ポテトチップス ULTRA GARLIC」をはじめ、4種類の原酒を独自にブレンドした「ULTRA HIGHBALL」や、にんにくをたっぷりと使用した「ULTRA PEYOUNG」など多くの商品を開発してまいりました。

このたび、ポテトチップスの新フレーバーとして、唐辛子と和風スパイスである「山椒」を組み合わせた「ポテトチップス ULTRA SPICE」を発売いたします。チリ風味のポテトチップスに、山椒のピリリとした辛さとふわりと漂う豊かな香りを最大限に引き出し、隠し味に粉末みそを加えることで、刺激の中にもコクを感じる、お酒が進む濃厚な味わいに仕上げました。

■累計販売数が140万食を突破！ご好評につき「ポテトチップス ULTRA GARLIC」も再登場！

また、2021年10月の発売以降ご好評をいただいている「ポテトチップス ULTRA GARLIC」を再販売いたします。お店で食べる焼肉のような味わいを堪能できるにんにくを効かせたポテトチップスで、累計販売数140万食を突破している商品です。

今までにない刺激的で、一度食べたら止まらない美味しさを、ぜひお楽しみください。

■堀江貴文氏のコメント

ファミリーマートとの挑戦もついに5回目！今年は「ULTRA SPICE」だ。山椒×唐辛子のダブルパンチ、チリの刺激に痺れと香りが突き抜ける。そこに味噌のコクを重ねて、ただ辛いだけじゃない、止まらない中毒仕様に仕上げた。気づけばもう一枚、また一枚と手が伸びるはず。もちろん大好評のULTRA GARLICも再登場。今年も“刺激的なULTRA”を、ぜひ楽しんでほしい。

【商品詳細】

【商品名】ポテトチップス ULTRA SPICE

【価格】216円（税込233円）

【発売日】2026年3月24日（火）

【発売地域】全国

【内容】チリ風味のポテトチップスに、山椒のピリリとした辛さとふわりと漂う豊かな香りを最大限に引き出し、隠し味に粉末みそを加えることで、刺激の中にもコクを感じる濃厚な味わいのポテトチップスです。

※数量限定

【商品名】ポテトチップス ULTRA GARLIC

【価格】216円（税込233円）

【発売日】2026年3月24日（火）

【発売地域】全国

【内容】ガーリックの強烈な香りが袋を開けた瞬間から広がり、国産和牛を使ったビーフエキスを配合することでガーリックの味わいの奥にしっかりと旨みを感じられるポテトチップスです。

※数量限定

※画像はイメージです。

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税8％にて表示しております。

※地域により商品の価格・発売日・仕様などが異なる場合がございます。

※一部の地域および一部の店舗では取り扱いのない商品がございます。

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。

以上

＜参考情報＞

■WAGYUMAFIAとは

実業家の堀江貴文とシェフ浜田寿人によって2016年に設立された完全会員制和牛レストラン。両名は、和牛の持つ多様性と特徴を生かしプライベートディナーのポップアップイベントを数多く成功させた後、同年に初の会員制レストラン「WAGYUMAFIA」を東京・赤坂にオープン。現在はWAGYUMAFIAグループで海外・国内合わせて24店舗（日本、香港、オーストラリア、サウジアラビア）を展開している。また、ミラノコレクションのメインイベントとなるモンクレール70周年の晩餐会やF1バーレーンの晩餐会、さらに中東にて王国の晩餐会のプロデュースを手掛けるなど、食を中心としたビジネスの分野で世界的に幅広く活動している。

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html