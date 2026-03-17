【都ホテル 尼崎】大好評につき第3回開催決定「DISCO NIGHT PARTY」～時代を超えるディスコグルーヴ 懐かしくも新しい特別な夜を体験～
第3回目となる開催も、70～80年代のディスコブームを象徴する名曲と現代のダンスミュージ
ックを実力派DJたちが、大胆に融合させフロアを熱気あふれる空間へと導きます。
さらに、圧倒的な身体能力で魅せるダンスショーに、参加者の中からディスコクイーン＆キングを決めるダンスバトル、絢爛豪華なドラァグクイーンのショーと、満載のプログラムを揃えました。
往年のディスコラバーには「懐かしくも新しい」感動を、ビギナーには「日常を忘れる」興奮を、
すべての方が楽しめる特別な一夜をご体験ください。
なお、ご予約は3月23日（月）より受付開始します。
■実施概要
「DISCO NIGHT PARTY｜Where the Night Begins」
【開催日時】 2026年5月29日（金） 18：30～21：30
【会 場】 3階 鳳凰の間
【料 金】 VIPプラチナ 17,000円
オードブルバリエ・フリーフード・フリーフロー・シャンパン付き
ゴールド 9,000円
フリーフード・フリーフロー
スマート 5,000円
スタンディング・2ドリンク
【ダンスバトル】
ディスコクイーン＆キング決定戦 挑戦者を募集します。
優勝者には豪華賞品を贈呈します。ご予約時にあわせてお申し込みください。
（応募多数の場合は抽選）
【キャスト】
DJ
久保田コージ
久保田コージ
DJ歴40年超、多彩な音楽ジャンルに精通。
ダンスフロアを音楽とMCで牽引する希少なDJ。
過去には、FM802「OSAKAN HOT100」「FRIDAY COSMIC COASTER」等、人気番組を担当。
MICO
MICO
様々な音楽ジャンルのプレイで、オーディエンスを沸かせる実力派DJ。
80～90年代はマハラジャやキング＆クイーンでDJチーフを務め、2000年代はプラチナムでDJプロデューサーに。近年では関西のホテルやイベントで活躍。
DRAGQUEEN
YouTubeやテレビ番組でも活躍する「イルローザ」、ディナーショー等に多数出演する「マダムCOCO」、関西を中心にショー等で活躍中の「オズ」、「ベティ・ビッチョリーナ」。「本日はダイアンなり！（朝日放送）」レギュラー出演中の「フェミニーナ」の個性豊かな5人がディスコナイトをゴージャスに盛り上げます。
イルローザ
マダムCOCO
OZ（オズ）
ペティ・ビッチョリーナ
フェミニーナ
DANCER
大阪を拠点に、日本のみならず世界の舞台で活躍するハイスキルな8人組ダンスアーティスト集団
「WRECKING CREW ORCHESTRA」から、ヒップホップミュージックを自在に踊りこなす
SAWADA と SHOHEI が登場。ソウルフルでパワフルなダンスと圧倒的な存在感で、
フロアを一気に熱くする迫力のステージをお届けします。
SAWADA
SAWADA
ヒップホップを軸にハウスまで踊りこなす実力派。独自の深い「うねり」と唯一無二の世界観で観客を魅了。
SHOHEI
SHOHEI
手足の長さを活かしたキレのある動きで音楽を具現化。高い空間固定能力と独創的なムーブで魅せる技巧派。
MC
U.K.
U.K.（楠 雄二朗）
ラジオDJ / タレント / 作家 / 編集長 / 船長
もりぐち夢・未来大使 / 国際金融都市OSAKAアンバサダー
10代で英国留学を経験し、音楽と表現に目覚める。
2000年にFM局でラジオDJとしてデビュー後、テレビ・ラジオの音楽番組を中心に活躍。
ユーモア溢れる人柄と巧みな話術で多岐にわたる活動を展開している。
【予約受付開始】
2026年3月23日（月）10：00
【ご予約・お問い合わせ】
イープラス https://eplus.jp
チケットぴあ https://t.pia.jp Pコード：660-343
ローソンチケット https://l-tike.com Lコード：51552
１階 ブライダルサロン・宴会予約 TEL 06-6488-4777
営業時間 10：00～19：00
【DISCO NIGHT PARTY GOLD宿泊プラン】
ツイン・ダブル1泊
お二人様38,000円～ 朝食付き
ご予約・お問い合わせ
客室予約TEL 06-6488-3111
（受付時間10：00～18：00）
客室イメージ
※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。
※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。
※写真はすべてイメージです。
※20歳未満の方はご入場いただけません。
※座席の指定はできません。予めご了承ください。
※出演者は都合により変更になる場合がございます。
※チケット購入後のキャンセル、返金はお受けできません。予めご了承ください。
都ホテル 尼崎 イメージ
【都ホテル 尼崎】
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