【都ホテル 尼崎】大好評につき第3回開催決定「DISCO NIGHT PARTY」～時代を超えるディスコグルーヴ　懐かしくも新しい特別な夜を体験～

株式会社近鉄・都ホテルズ

第3回目となる開催も、70～80年代のディスコブームを象徴する名曲と現代のダンスミュージ

ックを実力派DJたちが、大胆に融合させフロアを熱気あふれる空間へと導きます。

さらに、圧倒的な身体能力で魅せるダンスショーに、参加者の中からディスコクイーン＆キングを決めるダンスバトル、絢爛豪華なドラァグクイーンのショーと、満載のプログラムを揃えました。

往年のディスコラバーには「懐かしくも新しい」感動を、ビギナーには「日常を忘れる」興奮を、

すべての方が楽しめる特別な一夜をご体験ください。

なお、ご予約は3月23日（月）より受付開始します。

■実施概要

「DISCO NIGHT PARTY｜Where the Night Begins」

【開催日時】 2026年5月29日（金） 18：30～21：30

【会 場】 3階 鳳凰の間

【料 金】 VIPプラチナ 17,000円

オードブルバリエ・フリーフード・フリーフロー・シャンパン付き

ゴールド 9,000円

フリーフード・フリーフロー

スマート 5,000円

スタンディング・2ドリンク

【ダンスバトル】

ディスコクイーン＆キング決定戦 挑戦者を募集します。

優勝者には豪華賞品を贈呈します。ご予約時にあわせてお申し込みください。

（応募多数の場合は抽選）

【キャスト】

DJ

久保田コージ久保田コージ

DJ歴40年超、多彩な音楽ジャンルに精通。

ダンスフロアを音楽とMCで牽引する希少なDJ。

過去には、FM802「OSAKAN HOT100」「FRIDAY COSMIC COASTER」等、人気番組を担当。

MICOMICO

様々な音楽ジャンルのプレイで、オーディエンスを沸かせる実力派DJ。

80～90年代はマハラジャやキング＆クイーンでDJチーフを務め、2000年代はプラチナムでDJプロデューサーに。近年では関西のホテルやイベントで活躍。

DRAGQUEEN

YouTubeやテレビ番組でも活躍する「イルローザ」、ディナーショー等に多数出演する「マダムCOCO」、関西を中心にショー等で活躍中の「オズ」、「ベティ・ビッチョリーナ」。「本日はダイアンなり！（朝日放送）」レギュラー出演中の「フェミニーナ」の個性豊かな5人がディスコナイトをゴージャスに盛り上げます。

イルローザマダムCOCOOZ（オズ）ペティ・ビッチョリーナフェミニーナ

DANCER

大阪を拠点に、日本のみならず世界の舞台で活躍するハイスキルな8人組ダンスアーティスト集団

「WRECKING CREW ORCHESTRA」から、ヒップホップミュージックを自在に踊りこなす

SAWADA と SHOHEI が登場。ソウルフルでパワフルなダンスと圧倒的な存在感で、

フロアを一気に熱くする迫力のステージをお届けします。

SAWADASAWADA

ヒップホップを軸にハウスまで踊りこなす実力派。独自の深い「うねり」と唯一無二の世界観で観客を魅了。

SHOHEISHOHEI

手足の長さを活かしたキレのある動きで音楽を具現化。高い空間固定能力と独創的なムーブで魅せる技巧派。

MC

U.K.U.K.（楠 雄二朗）

ラジオDJ / タレント / 作家 / 編集長 / 船長

もりぐち夢・未来大使 / 国際金融都市OSAKAアンバサダー

10代で英国留学を経験し、音楽と表現に目覚める。

2000年にFM局でラジオDJとしてデビュー後、テレビ・ラジオの音楽番組を中心に活躍。

ユーモア溢れる人柄と巧みな話術で多岐にわたる活動を展開している。

【予約受付開始】

2026年3月23日（月）10：00

【ご予約・お問い合わせ】

イープラス https://eplus.jp

チケットぴあ https://t.pia.jp Pコード：660-343

ローソンチケット https://l-tike.com Lコード：51552

１階 ブライダルサロン・宴会予約 TEL 06-6488-4777

営業時間 10：00～19：00

【DISCO NIGHT PARTY GOLD宿泊プラン】

ツイン・ダブル1泊

お二人様38,000円～ 朝食付き

ご予約・お問い合わせ

客室予約TEL 06-6488-3111

（受付時間10：00～18：00）

客室イメージ

※表示料金には、消費税およびサービス料（10％）が含まれています。

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、予め係にお申し出ください。

※写真はすべてイメージです。

※20歳未満の方はご入場いただけません。

※座席の指定はできません。予めご了承ください。

※出演者は都合により変更になる場合がございます。

※チケット購入後のキャンセル、返金はお受けできません。予めご了承ください。

都ホテル 尼崎 イメージ

【都ホテル 尼崎】

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