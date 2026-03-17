創業明治33年　日本ばし大増の伝統と職人の技が光る新作牛肉駅弁「日本ばし大増　牛すき焼き重」3月20日(金)販売開始!!

株式会社JR東日本クロスステーション

株式会社JR東日本クロスステーション フーズカンパニー（所在地：東京都渋谷区／カンパニー長：中俣博文）は、「日本ばし大増 牛すき焼き重」を3月20日(金)から販売いたします。手間を惜しまず丁寧に仕上げた江戸味のすき焼きは、白いご飯との相性が抜群です。伝統と職人の技が光る新作駅弁を、旅のお供やご家庭でぜひご賞味ください。

■商 品 名 ：日本ばし大増 牛すき焼き重

■販売価格：1,３８0円（税込）

■販売開始：2026年3月20日(金)から

■販売箇所：

【東京駅】 駅弁屋 祭 グランスタ東京 ほか

【新宿駅】 駅弁屋 祭 セレクト 新宿南改札内 ほか

【上野駅】 駅弁屋 上野中央改札口 ほか

【大宮駅】 駅弁屋 祭 セレクト エキュート大宮 ほか

開発秘話

「日本ばし大増の看板商品となる“日本一の牛肉駅弁”を作りたい」その強い思いから始まったこの商品開発は、予想を遥かに超える苦難の連続でした。 焼肉、しぐれ煮、果てはハンバーグやホルモンまで、あらゆる調理法や部位を検討し、 約２年の試行錯誤の末たどりついたのは「牛すき焼き重」でした。シンプルだからこそ職人の技が光る牛すき焼きは、丁寧な下処理と加熱温度・時間の調整で、理想のてり・つや・食感を実現しました。最後の一口までお楽しみいただけるよう、付け合せは味の濃淡や食感のバランスにこだわりました。こうして日本ばし大増ならではの、甘・辛の両味を強めた江戸味の「牛すき焼き重」が完成しました。

日本ばし大増 牛すき焼き重」発売記念 「駅弁屋 祭」公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

駅弁の味をご家庭で！

日本ばし大増の人気駅弁「深川めし」「とりめし」を含む冷凍駅弁アソート６食セットが抽選で10名様に当たります！！

●応募方法

１.「駅弁屋祭」公式Xアカウント（@ekibenyamatsuri)をフォロー

２. 3/20（金）～５/１０（日）の期間中に

３. 駅弁屋各店で購入した「日本ばし大増 牛すき焼き重」の蓋を開けて写真撮影

４.「駅弁屋 祭」公式Xアカウントのキャンペーン投稿内容に引用リポストで「３.の画像」＋「駅弁を食べた感想」＋「#日本ばし大増」を投稿する

駅弁屋 祭 グランスタ東京について

駅弁屋 祭 公式X :https://x.com/ekibenyamatsuri

誰もが気軽に立ち寄れ、楽しめる「駅弁屋 祭」。

「日本一の駅弁屋」と多くのお客さまに認知していただけるよう、毎日約150種類の駅弁を用意しています。訪れたお客さまが、駅弁選びに迷うほどの種類の豊富さと定期的に開催されるイベントを通じ、「毎日が駅弁まつり」を体感していただけます。

株式会社JR東日本クロスステーションについて

駅弁屋 祭 ホームページ :https://foods.jr-cross.co.jp/matsuri/駅弁屋 祭 ホームページ

商 号：株式会社JR東日本クロスステーション

本 社：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル6階

設 立：2021年（令和3年）4月1日

代表取締役社長：西野 史尚

資本金：41億1百万円（JR東日本100%子会社）

「NewDays」などのコンビニエンス事業や専門店事業などを展開するリテールカンパニー、「いろり庵きらく」「いろり庵きらくそば」「ベックスコーヒーショップ」や「駅弁屋」などの飲食・食品製造事業を中心に展開するフーズカンパニー、「From AQUA」などの飲料商品開発や自動販売機事業を行うウォータービジネスカンパニー、「エキュート」や 「グランスタ」などのエキナカ商業施設を展開するデベロップメントカンパニーの4つのカンパニーで構成されています。