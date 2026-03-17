企画展「貝類展～貝で繋がるアトアと私たち～」を開催します！

株式会社アクアメント

AQUARIUM×ART atoa（神戸市中央区、以下「アトア」）では、2026年3月28日（土）より貝類展～貝で繋がるatoaと私たち～を開催します。

貝は、昔から様々な形で人々と関わり食や文化に影響を与えてきました。貝は私たちの生活においてとても身近な存在です。本企画展では、貝類とアトアと人々の繋がりについて水族館の仕事や食、文化からご紹介します。

貝との繋がりを知ることで毎日がもっと愉「貝」になるかもしれません。

貝とアトア

貝とアトアの関わりについて、「水槽で大活躍 お掃除係の貝たち」、「生きもののエサとなる貝たち」、「受け継いだ貝類標本コレクション」の３つのテーマでご紹介します。

水槽にはお掃除係の貝が大集合します！水槽掃除を陰で支えてくれている貝たちをぜひご覧ください。

また、エサとなる貝の殻の展示、棚には受け継いだ貝類標本が陳列します。

貝と人

お掃除係の貝生きもののエサになる貝受け継いだ貝類標本

貝と人々の関わりについて、「食～貝アレルギー飼育員が厳選した意外と旨いらしい貝類～」、「平安貴族の遊び『貝合せ』で遊んでみよう！」、「神戸と貝類～貝ボタン発祥の街 神戸～」の3つのテーマでご紹介します。

本企画展担当の貝アレルギー持ち飼育員が意外と旨い（らしい）貝類を4種厳選し食べ方をご紹介します。

また、企画展ブース内に飼育員手作りの貝合せで遊べる体験コーナーを設置します。平安貴族発祥の遊びをお楽しみください。



神戸は貝ボタン産業が日本ではじめて伝わった街とされています。日本の貝ボタン産業の歴史をご紹介しつつ、貝ボタンの原材料で使われる貝の殻3種とそれぞれを加工し造られた貝製品を展示します。

関連イベント「貝合せ大会」

旨い貝類厳選飼育員飼育員手作り貝合せ貝ボタンと原材料の貝

「貝合せ」とは、平安時代の末頃から貴族の中で広まったハマグリの貝殻を用いた遊びです。

アトアで働く飼育員を相手にお客様が「飼育員手作り貝合せ」で対決ができるイベントとなっています。

貝合せを通して、日本の文化を学べるのはもちろん、対戦相手の飼育員から生きものについてのウラ話が聞けるかも！

開催日 ：2026年3月28日（土）・29日（日）

場所 ：アトア3階 FOYER

開催時刻：各日15時スタート

参加費 ：無料※別途アトア入館料が必要

貝類展にちなんだオリジナルデザイン「魚朱印」を限定販売！

来館記念として人気の魚朱印に貝類展バージョンデザインが登場。

企画展の開催期間限定で購入いただけます。

販売期間：2026年3月28日（土）～2026年4月26日（日）

販売場所：3階 atoa LAB ショップ

販売価格：400円（税込）

企画展概要

開催期間：2026年3月28日（土）～2026年4月26日（日）

展示場所：アトア３階 FOYER

観覧料：無料

※別途アトアの入場料が必要です

展示内容：生体（ホシダカラ、マガキガイ、クボガイのなかま）、解説パネル、エサとなる貝の殻、受け継いだ貝類標本コレクション、貝合わせ体験

※生物の状態により予告なく展示個体を変更する場合がございます。予めご了承ください。

〈基本情報〉

・所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町7番2号

・アクセス：各線「三宮駅」から南へ徒歩約18分（約1.4km）

・ホームページ：https://atoa-kobe.jp

運営会社：株式会社アクアメント

※最新の営業時間は公式サイトからご確認ください