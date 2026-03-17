【ホテルメトロポリタン】＜期間・数量限定＞母の日ケーキ「スイート・トピアリー」～言葉だけでは伝えきれない、日頃の感謝の想いをケーキとともに～

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋1-6-1 総支配人 伊藤茂夫）では１F「ケーキ＆ベーカリーショップ」にて、昨年ご好評をいただきました、淡いピンク色の華やかなデザインが特徴の、贈り物にぴったりな母の日ケーキ『スイート・トピアリー』を今年もご用意いたします。ご予約受付は4月6日（月）より開始いたします。植物や造花を使って球形などの立体的な形を作り上げる装飾技法“トピアリー”をデザインのモチーフとしたケーキは、母の日の定番、カーネーションの代わりとしてプレゼントするのにもおすすめです。人気の苺やメロンなどのフルーツを、ホテル自慢の甘さ控えめのクリームシャンティでサンドし、ドーム型ケーキに仕上げました。普段なかなか伝えられない感謝の気持ちを、今しか手に入らない数量限定のホテルオリジナルケーキとともに贈りませんか。

【予約期間】2026年4月6日（月）11:00a.m. ～ 5月5日（火・祝）

※お渡し日5日前までの要予約

【予約方法】公式ＨＰ または JRE MALL（JR東日本が運営するECサイト）にて

事前クレジット決済

【お渡し期間】2026年4月25日（土）～ 5月10日（日）

【お渡し時間】12:00p.m.～7:00p.m.

【お渡し場所】ホテルメトロポリタン１F 「ケーキ＆ベーカリーショップ」

【お問い合わせ】03-3980-5533 レストラン予約（10:00a.m.～8:00p.m)

公式HP :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/cake_bakery/mothers_day_cake.htmlJRE MALL :https://shopping.jreast.co.jp/products/detail/s093/s093-G51246

「スイート・トピアリー」

昨年ご好評をいただきました、母の日期間限定ケーキが今年も登場。フルーツと甘さ控えめのクリームシャンティの組み合わせは、世代問わず召し上がっていただきやすい味に仕上げています。2～3名で食べきりやすいサイズです。

◆母の日ケーキ「スイート・トピアリー」 \4,000

サイズ／直径13cm

キルシュ酒のシロップを染み込ませたきめ細やかなスポンジに北海道産の濃厚な生クリームを合わせ、独自にブレンドした口どけの良い風味豊かなクリームシャンティと、苺、メロンを贅沢にサンドしました。トップにはエディブルフラワーや苺・ブルーベリー・フランボワーズ・パパイヤを彩りよく飾り、リボン型のチョコレートでまとめました。チョコレートスプレーでコーティングしたクリームで、トピアリーをイメージした華やかなデザインに仕上げています。可愛らしさもありつつ洗練された見た目と特別な味わいをお楽しみいただけるケーキが、大切な一日を鮮やかに彩ります。

※販売予定数量に達し次第、販売終了となります。

※食材や装飾が一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※価格には消費税が含まれております。

※写真はイメージです。

●ケーキ＆ベーカリーショップ

大好評のSuicaのペンギン ケーキや旬のフルーツケーキなど、バラエティ豊かなケーキを取り揃えております。また、ホテルオリジナルブレンドの小麦を使用して作り上げる「プレミアム パン・ド・ミ ｍ」など、ホテルメイドのパンもご用意しております。焼菓子などギフト用の商品もお取り扱いがございます。 (C)C.S/JR東日本/D

＜営業時間＞11:00a.m.～8:00p.m.

ケーキ＆ベーカリーショップ :https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/cake_bakery/index.html

ホテルメトロポリタン

1985年6月2日に東京池袋西口新時代の象徴として地元の方々から期待され、JＲ東日本ホテルズのフラッグシップホテルとして開業いたしました。どこに行くにも便利な「池袋駅」西口(南)より徒歩３分と絶好のロケーションを誇る東京の城北地区唯一のグランドホテル です。「文化の街池袋」は観光だけでなくグルメやショッピング、芸術と見どころ満載。客室数805室、8つの直営レストラン・バー、14室の宴会場、フィットネスジムやエステサロン、ホテルステイに便利なコインランドリーやコンビニエンスストアも備え、多彩なサービスをご用意しています。“晴れ・寛ぎ・笑い・集う場所“ホテルメトロポリタンで、想い出に残る時間をお過ごしいただけます

ホテル公式WEBサイト :https://ikebukuro.metropolitan.jp/