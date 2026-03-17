電気の切り替えでポイ活アプリポイントが貯まる「エブリでんき」3月18日から全国で提供開始

auエネルギー＆ライフ株式会社

auエネルギー＆ライフ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：齋藤 茂、以下：auエネルギー＆ライフ）は、株式会社ピクセラ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：藤岡 毅）が提供する日常の行動に応じてポイントが貯まるポイ活アプリ「エブリポイント（EveryPoint）」と連携した電力サービス「エブリでんき」の提供を、2026年3月18日（水）より開始します。

また、同日より、新規でお申し込みのお客さまを対象に4,500円相当の「エブリポイント」をプレゼントする期間限定のキャンペーンを実施します。

「エブリでんき」は、日常の電気利用を通じて「エブリポイント」を貯めることができる電力サービスです。

auエネルギー＆ライフは、「Energize Your Life（エナジャイズユアライフ）」のコーポレートメッセージのもと、日々の暮らしを前向きに動かす体験価値の提供を通じて、お客さまの生活に寄り添うサービスの実現を目指しています。

今回の「エブリでんき」では、電力サービスの仕組み提供と契約管理を担います。生活に欠かせない電気をポイ活アプリと組み合わせ、より身近に選択しやすい形で提供します。

今後も、電力をはじめとした生活インフラサービスを通じて、安心・安定したエネルギー供給に取り組むとともに、多様なパートナーとの連携を通じ、お客さまの生活に寄り添ったサービスの提供を進めていきます。

■「エブリでんき」概要

・提供開始日：2026年3月18日（水）

・提供エリア：全国（沖縄・一部離島を除く）

・申込方法：「エブリポイント」アプリから申し込み

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124795/table/38_1_e8bb29c7ff4446349195a8422202b501.jpg?v=202603171051 ]

（注1 キャンペーンの適用条件・詳細は、「エブリポイント」アプリ内の「エブリでんき」詳細ページにてご確認ください。

※当キャンペーン期間終了後、2026年6月19日（金）以降のお申し込みは、開通で300,000ポイント（2,700円相当）の付与を実施予定です。

■ポイ活アプリ「エブリポイント」について

日常の行動に応じてポイントが貯まるポイ活アプリです。「歩く」「移動する」「ゲームを楽しむ」など、普段の生活の中で行う様々な行動を通じて効率的にポイントを貯めることができます。貯まったポイントは、他社のポイントや電子マネーなどへの交換も可能です。「エブリでんき」は、本アプリと連携し、日常での電気の利用を通じてポイントが付与されます。

・詳細URL：https://www.pixela.co.jp/products/everypoint/