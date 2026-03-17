【健康・メンタルKPI運用】 健康・メンタルサポートを人的資本リスクとして定点観測し施策運用まで支援するプログラムの提供を開始いたしました

フラクタルワークアウト株式会社

フラクタルワークアウト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高瀬雅弘）は、健康・安全およびメンタルサポートを人的資本リスクとして捉え、組織単位の指標で定点観測しながら、施策運用と経営報告までを支援する「健康・メンタルKPI運用プログラム」の提供を開始しました。

健康・メンタル施策を「実行したか」だけでなく、「指標としてどう推移し、どの部署に何を実施し、どう改善したか」で説明可能にする運用を整備します。

重要事項

本プログラムは医療行為（診断・治療）を提供するものではありません。個人の健康状態を特定する運用は行わず、組織単位で集計された指標に基づき、職場環境や運用面の改善を支援します。

提供開始の背景

健康・安全やメンタルサポートは、欠勤・休職、離職、プレゼンティーズム等を通じて業務パフォーマンスに影響し得る人的資本リスクです。

一方で現場では、施策を実施しても「何がどれだけ改善したか」を指標で継続的に説明できず、次年度の投資判断が属人的になりがちです。

本プログラムは、健康・メンタル領域を定点観測し、重点部署の改善計画までを運用として回すことで、経営に説明可能な形へ整備します。

プログラム概要（健康・メンタル施策を「指標運用」で説明可能に）

本プログラムは、健康・安全／メンタルサポートを人的資本リスクとして定点観測し、指標の設計・可視化・施策運用・検証までを一体で支援します。

提供内容- 指標の説明可能性を担保（定義・算出の整理）- 何を測るか（対象領域）を整理し、定義と算出ルールを整備- 単発の数値ではなく、時系列での推移（前回差・前年差等）として管理- 運用頻度、レポート形式、会議体への組込みまでを設計

組織集計のみ（個人非特定）で定点観測

- 個人が特定されない組織単位で集計し、部門別・時系列で傾向を把握- 集計粒度、閲覧範囲、データ取扱いルールを整備し、安心して運用できる状態を作る

施策運用（提供メニュー）

- 可視化結果から重点領域を整理し、改善計画を設計- 例：管理職向け健康マネジメント支援、働き方・負荷設計の見直し、相談導線整備、研修・ワーク等- 施策を実施して終わりにせず、指標の変化で検証し、当たり施策へ集中

経営報告での使い方（例：重点部署の改善計画）

- 重点部署の指標推移、実施施策、改善計画を整理し、経営報告に耐える形式で提示- 人的資本リスクとしての論点（どこに、何が起きているか、どう対応しているか）を説明可能にする

成果物（例）

期待できる経営インパクト

- 指標定義書（定義・算出・運用頻度）- 部門別・時系列レポート雛形- 重点部署向け改善計画テンプレ（課題→打ち手→検証）- 施策運用テンプレ（実行管理、効果検証）- 経営報告用サマリー雛形

健康・メンタル施策の説明可能性向上

「実行した」ではなく「指標がどう推移し、何を改善したか」で説明できます。

重点部署への集中投資で運用負荷を最適化

部門別の傾向を踏まえ、全社一律ではなく重点領域に施策を集中できます。

人的資本リスク対応の継続運用

定点観測と改善計画が年度で回り、次年度の投資判断に接続できます。

個人情報リスクを抑えた運用

組織集計をおこない、集計粒度と閲覧範囲を整理して運用します。

導入の流れ

プログラムについて

- 現状整理（既存施策、運用体制、目的の確認）- 指標設計（定義・算出・運用頻度・レポート形式）- 定点観測の開始（部門別・時系列で可視化）- 重点領域の抽出と改善計画の策定- 施策実行（提供メニューの実装）- 指標で効果検証し、改善を継続- 経営報告へ反映（重点部署の改善計画と進捗）

本プログラムは、健康・安全／メンタルサポートを人的資本リスクとして組織単位で定点観測し、指標運用に基づく施策実行と検証、経営報告までを一体で支援します。

健康・メンタル施策を「実行」ではなく「指標運用」で説明できる状態を作りたい企業様は、下記窓口までお問い合わせください。

■会社概要

企業名：フラクタルワークアウト株式会社

所在地 : 東京都渋谷区神宮前1-14-34 原宿神宮の森 4F

代表 : 代表取締役 高瀬雅弘(たかせまさひろ)

設立 : 2020年4月1日

資本金 : 5,000万円

事業内容: 健康経営ソリューション、フィットネスサービス

URL:

https://body-palette.com/

https://fractal-workout.com/

加盟団体: PHRサービス事業協会、健康経営アライアンス、がん対策推進企業アクション、Smart Life Project、Sport in Life

■お問い合わせ先

TEL：0120-107-125

Mail：contact-bp@fractal-workout.jp

事務局：水島由香

■事業提携に関するご案内

フラクタルワークアウトでは、フィットネスサービスの各分野で協力的関係を構築して頂ける事業パートナーを募集しています。

健康経営、人的資本経営に興味をお持ちの事業会社の皆様からのご連絡をお待ちしています。

URL：https://body-palette.com/