ＴＯＫＹＵ　ＰＯＩＮＴ会員のランクアッププログラム「ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ プログラム」を２０２６年４月１日（水）から開始

東急株式会社

当社は、２０２６年４月１日（水）から、ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ会員を対象とした新たなランクアッププログラム「ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ プログラム」（以下、本プログラム）を開始します。本プログラムは、４月から９月、および１０月から３月までの各半年間における獲得ポイント数に基づいて全５段階の会員ランクを決定し、各ランクに応じた多彩な特典をご提供するプログラムです。

本プログラムでは、「バリューチケット特典」と「ポイントアップ特典」の２つの特典を提供します。「バリューチケット特典」では、通常１ポイントを１円として利用可能なＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴが、１ポイントを最大２円相当としてバリューチケットに交換可能となり、例えば５，０００ポイントを１０，０００円相当の東急ホテルズの食事チケットに交換できるなど、東急グループの施設をよりおトクに利用可能です。また、「ポイントアップ特典」では、ポイント加算率が最大１１％※１アップし、東急グループの各店舗での日常のお買い物を通じてさらにおトクにポイントを貯められます。これらの特典は、「Ｔｏｋｙｕ Ｐｌｕｓ アプリ」（旧「東急カードプラスアプリ」）を通じて提供するため、スマートフォン一つで操作が完結し、東急線沿線での買い物シーンがよりスムーズで快適になります。

さらに、本プログラムは「ＴＯＫＹＵ ＲＯＹＡＬ ＣＬＵＢ」※２や株主優待との親和性が高いことも特徴です。一部の「ＴＯＫＹＵ ＲＯＹＡＬ ＣＬＵＢ」の特典は３月末をもって終了し、本プログラムの特典へ移行します。両プログラムをあわせてご利用いただくことで、引き続き充実した特典を享受いただけます。また、２０２６年１月２８日に発表した新設株主優待「選択制 株主優待ポイント」※３にて進呈される株主優待ポイントは、ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴへの交換が可能です。交換したＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴを本プログラムのバリューチケットとして利用するなど、より幅広いシーンで活用いただけます。

昨今の物価上昇が続く消費環境において、東急線沿線を利用される方々の生活がより豊かに、便利に、快適になるよう、東急グループが総力を結集して応援します。当社は、ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴを通じて「しぜんと貯まる、かしこく使える」ポイント体験を提供し、今後もさらなる利便性と生活価値の向上を目指します。

※１ 東急カードに新規入会したランク５のお客さまが、東急ストアで１９日にスマート払いで買い物した場合

※２ ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤを保有のうえ、東急グループの提供する対象サービスを３つ以上ご利用の方がご加入いただけるサービス

※３ 株主優待「選択制 株主優待ポイント」の詳細はこちらをご確認ください。

https://www.tokyu.co.jp/company/news/detail/59981.html

ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ プログラムの詳細はこちら：https://point.tokyu.co.jp/program

■ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ プログラム概要について

〇開始日：２０２６年４月１日（水）

〇プログラム名称：ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ プログラム

〇対象者：ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ会員

〇提供方法：「Ｔｏｋｙｕ Ｐｌｕｓ アプリ」（旧「東急カードプラスアプリ」）を通じて提供

※現在「東急カードプラスアプリ」をご利用いただいている方は、アプリをアップデートいただくことで本プログラムをご利用いただけます。

〇ランク構成：全５段階（半年間の獲得ポイント数に応じて判定）

※ランク４以上はＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ（クレジットカード）の保有が条件となります。

■ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴについて

ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴは、東急ストアや東急線沿線の商業施設でのお買い物、電車やバスの利用で貯まるポイントです。

貯まったポイントは通常「１ポイント＝１円分」として、東急グループの商業施設やＰＡＳＭＯへのチャージなどにご利用いただけます。

■獲得ポイント数とランクについて

■特典内容の詳細について

１. ポイントアップ特典

ランクに応じて、東急グループの施設・サービス・店舗でのポイント加算率が最大１１％アップ※します。

※東急カードに新規入会したランク５のお客さまが、東急ストアで１９日にスマート払いで買い物した場合

２. バリューチケット特典

貯まったポイントを、１ポイント最大２円相当として東急グループの各種サービスでご利用可能なおトクなチケットに交換できます。

【特典一覧】

※１Ｐ＝１円を超える取引については、景品表示法に則って特別値引などを行っており、ポイントは１Ｐ＝１円として扱っています。

※２０２６年４月１日開始時点の特典一覧です。特典内容は予告なく変更となる場合がございます。

■ランク判定について

ランクは上期（４月１日～９月３０日）および下期（１０月１日～３月３１日）の各期末の集計ポイントによって確定し、半年間継続して適用されます。また、毎月１０日頃にも判定を行うため、集計ポイントが各ランクの必要ポイント数を満たした場合は、４月および１０月を待たずしてランクアップすることができます。

例）４月１日～９月３０日のポイント集計結果が「ランク３」の場合

→１０月１０日頃にマイページに反映され、翌年３月末までの半年間「ランク３」の特典をご利用いただけます。

■参加方法について

１. ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ ＣＡＲＤまたはＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤ（クレジットカード）をおつくりください。

２.Ｔｏｋｙｕ Ｐｌｕｓ アプリをダウンロードし、ポイント番号などの必要事項をご登録ください。

３.登録完了後、ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ プログラムの会員となります。

■最上位ランクご招待キャンペーンについて

本プログラムの開始を記念して、期間限定でお客さまをもれなく最上位ランクにご招待するキャンペーンを開催します。

〇開催期間

２０２６年４月１日（水）～２０２６年１０月７日（水）

〇対象者

ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ会員で「Ｔｏｋｙｕ Ｐｌｕｓ アプリ」をダウンロードいただいている方

※新規のＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ会員のみでなく、既存のＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ会員の方も対象です。

〇概要

期間中、対象者の皆さまを以下の最上位ランクにご招待させていただきます。

・ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤをお持ちの方：ランク５

・ＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ会員の方：ランク３ ※

※ランク４以上はＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤの保有が必須条件のため、ＴＯＫＹＵ ＣＡＲＤをお持ちでないＴＯＫＹＵ ＰＯＩＮＴ会員の方はランク３が最上位ランクとなります。

〇ご利用方法

各種特典は「Ｔｏｋｙｕ Ｐｌｕｓ アプリ」からご利用いただけます。

ランクご優待期間は一律１０月７日（水）までのため、お早めにご登録いただくほど、長く特典をお楽しみいただけます。ぜひこの機会に、最上位ランクの魅力をアプリでご堪能ください。

キャンペーン詳細はこちら：https://point.tokyu.co.jp/program/topics/