RKKCS×ロアッソ熊本、「古着 de ワクチン まごころプロジェクト」第4弾を実施

株式会社RKKCS

全国の地方自治体と金融機関に自社開発のシステムを提供する株式会社RKKCS（本社：熊本県熊本市、代表取締役 社長：金子 篤）は、Jリーグクラブ「ロアッソ熊本」（運営会社：株式会社アスリートクラブ熊本、本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：藤本 靖博、以下 ロアッソ熊本）と協力し、「古着deワクチン まごころプロジェクト」第4弾を、ロアッソ熊本のホーム鹿児島戦となる2026年3月29日(日)にえがお健康スタジアムで実施します。



ご自宅にある、使わなくなった古着をスタジアムにお持ちいただくと、回収した古着は、開発途上国で再利用されるとともに、ワクチンの寄付や国内外の雇用創出など様々な社会貢献につながります。前回、2025年10月に実施した際は、専用キット33袋分の古着を回収することができました。

前回実施時の古着回収ブースの様子

＜RKKCS×ロアッソ熊本「古着deワクチン まごころプロジェクト」第4弾概要＞

主催：株式会社RKKCS（協力：株式会社アスリートクラブ熊本）

日時：2026年3月29日(日) 9:30～13:00（鹿児島ユナイテッドFC戦 試合開始前）

会場：えがお健康スタジアム 再入場口（北ゲート）付近

ご自宅にある、使わなくなった古着をスタジアムにお持ちください。

回収できるもの：衣類（洋服・ベビー服・学生服・スポーツウェア等）、靴、帽子、バッグ、アクセサリー、服飾小物、毛布等

回収できないもの：着物、浴衣、水着、下着類、ぬいぐるみ、おもちゃ、タオル類、大きな汚れ・破損があるもの等

＜企画の背景＞

RKKCSは「人も、まちも、しあわせに。」をサステナビリティステートメントとして掲げ、お客様と、その先にいる地域の皆様が暮らす社会が持続的に発展し続けるよう、事業活動以外にもサステナビリティアクションを行っています。

日本国内に留まらず、SDGsの達成に貢献するには何ができるかを考え、古着の再利用だけでなく、ワクチンの寄付や雇用創出などにつながる「古着deワクチン まごころプロジェクト」に賛同し、参加しています。この活動の輪を自社内に留まらせず、もっと広げたい、我々が応援しているロアッソ熊本とそのサポーターの皆様と一緒に社会貢献活動について考える機会としたい、という想いからスタジアムでの実施を企画しました。これまで2025年2月、6月、10月に本イベントを実施し、定期的な実施を望む声を多く頂いたことから、この度第4弾の実施となりました。

▶RKKCSのサステナビリティ：https://www.rkkcs.co.jp/sustainability/

＜『一万馬力プロジェクト』と『好きな選手とツーショット #推し撮りAR』を同時開催＞

ロアッソ熊本の百年構想リーグ優勝、そして最短でのJ2昇格への熱い想いをサポーターとともに届けるプロジェクトです。1万人のサポーターの皆さんにオリジナル絵馬に想いをしたためていただくことを目指します。ブースで書いていただいた絵馬は絵馬スタンドにかけていただき、集まった絵馬はプロジェクト終了後、ロアッソ熊本を通じて神社に奉納いたします。スマートフォンのAR（拡張現実）技術を活用し、憧れの選手と「ツーショット」撮影が楽しめるデジタル体験企画です。ブースに設置された QR コードをスマートフォンで読み込むと、カメラの中にロアッソの選手が出現し、まるで選手と至近距離にいるようなドキドキ・わくわくのツーショット体験をお楽しみいただけます。

古着を持参された方には「#推し撮りAR 御守風オリジナルカード」をプレゼントします！

※古着をお持ち込みいただいた方お一人につき1枚。

※画像はイメージです。

※カードはランダムでお配りいたします。デザインをお選びいただくことはできませんのでご了承ください。

※カード枚数には限りがございます。所定の数を配布次第終了となります。

「古着deワクチン まごころプロジェクト」とは

プロジェクト名：「古着deワクチン まごころプロジェクト」

運営企業：日本リユースシステム株式会社

ホームページ：https://furugidevaccine.etsl.jp/

専用の回収キットを購入し、衣類（靴・バッグ・アクセサリーなどを含む）を送ることにより、以下の支援を行うことができます。

※今回のスタジアムでのプロジェクト実施にあたり、専用回収キットはRKKCSが購入します。

1. ワクチン寄付で子どもの命を救う

専用回収キット１キットにつき、ポリオワクチン5人分を開発途上国（ミャンマー・ラオス・ブータン・バヌアツ）へ寄付することができます。

2. 国内の障がいのある方の雇用創出

専用回収キットの製造・発送は国内の福祉作業所の方々が担い、袋のデザインは障がい者アート協会所属アーティストが手がけています。

3. 国内の子どもたちの支援

まごころプロジェクトでは社会福祉法人共同募金会を通じて、福祉サポートを必要とする国内の子どもたちの支援をしています。

4. 衣類の再利用、国内外で雇用の創出

回収された衣類等はフィリピンの女性が中心に活躍している古着deワクチンセンターにて、輸出前の作業を行い、海外へ輸出されます。輸出された衣類は、カンボジアを中心に世界中で再利用されます。カンボジアでは、ポリオによる障がいのある方やストリートチルドレンだった若者が中心となって働いています。

株式会社RKKCSについて

RKKCSは日本の社会インフラを支えるサービスプロバイダーです。1966年の創業以来、北海道から沖縄まで300を超える地方自治体／50以上の金融機関に、自社開発のシステムを核に、導入から保守・サポートまで、トータルサービスを提供しています。

今後も常に時代を先取るサービスの開発と提供を通して「期待を超える未来」を創造し、持続可能な社会の発展に貢献いたします。

【会社概要】

社名：株式会社 RKKCS

本社所在地：熊本県熊本市西区春日3-15-60（JR熊本白川ビル11F）

代表取締役社長：金子 篤

事業内容：ソフトウェアの開発・販売／システム導入支援・保守サービス／ファシリティマネジメント&コンサルティング

設立：1966年7月

HP：https://www.rkkcs.co.jp/

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