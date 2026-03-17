アゴダ調査：日本の旅行者の54％が旅行先を選ぶ際にサステナビリティを重視

Agoda International Japan 株式会社

デジタル旅行プラットフォーム「Agoda（アゴダ）」を運営する Agoda Company Pte. Ltd.（本社：シンガポール、CEO：Omri Morgenshtern） は、アジアの旅行者を対象に実施した「2026年サステナブル・トラベル調査 : Eco Deals」の結果を発表しました。

本調査によると、持続可能な旅行は、アジアの旅行者が旅行を計画・予約する際に、ますます重要な要素となっていることが明らかになりました。2026年の旅行先選びにおいて、アジアの旅行者の77％がサステナビリティを重要視していると回答しており、これは昨年の68％から増加しています。

調査対象となった市場の中では、タイが最も高い関心を示し、95％が旅行先を選ぶ際にサステナビリティを重要視すると回答しました。一方、日本では54％がサステナビリティを重視すると回答し、昨年の39％から大きく増加しており、日本の旅行者の間でも持続可能な旅行への意識が高まりつつあることが示されています。 本調査は、アジア8市場の1,036名の旅行者を対象に実施されたもので、旅行者の期待や価値観の変化を示しています。

近年、旅行者にとってサステナビリティは環境への配慮にとどまらず、地域社会への貢献や旅行先の文化・自然環境の保全につながる行動としても認識されるようになっています。

日本の旅行者、サステナブル旅行で「地域社会への貢献」を重視

日本の旅行者の間では、サステナブル旅行の目的として地域社会への貢献が最も重要な要素として挙げられました。約40％の回答者が、「旅行の支出が地域社会に還元されること」が、より持続可能な旅行の最も重要な成果であると回答しています。次いで、「旅行先とのより深い関係性を築くこと」や「自然景観や野生生物を将来世代のために守ること」（24％）が挙げられました。これらの結果は、日本の旅行者がサステナビリティを単なる環境配慮としてだけでなく、地域社会に具体的な価値をもたらし、より意味のある旅行体験を生み出すものとして捉え始めていることを示しています。

旅行のあらゆる場面で、よりサステナブルな選択肢を求める日本の旅行者

旅行中に地域社会や旅行先への貢献に加え、日本の旅行者の27％が、環境負荷の少ない交通手段などに関心を示しており、より責任ある移動手段への関心が高まっていることがうかがえます。また、サステナビリティ認証を取得した宿泊施設（22％）や、環境保護や地域社会を支援するツアー・体験（21％）にも注目が集まっています。これらの結果は、日本の旅行者が、旅行計画のあらゆる段階において、より持続可能な選択肢を提供する旅行商品への需要を高めていることを示しています。

日本の旅行者にとって最も一般的なサステナブル行動は「オフピーク旅行」

日本の旅行者は、旅行をより持続可能なものにするための実践的な行動も取り入れています。その中で最も一般的だったのが、混雑する時期を避けて旅行する「オフピーク旅行」でした。人気観光地の過度な混雑を避け、観光地への負担を軽減したいという意識が背景にあります。次いで多かったのが、地域経済を支える行動で、地元の店舗を利用したり、地域主体の観光体験に参加したりする旅行者が多く見られました。さらに、サステナビリティ認証を取得した宿泊施設を選ぶことも上位に挙げられ、快適性と環境配慮を両立した宿泊体験への関心が高まっていることが分かります。

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猪飼 匡（Agoda International Japan シニアカントリーディレクター）コメント

サステナブル旅行は、アジア全体でますます注目を集めており、旅行者は旅を通じてポジティブな影響をもたらす選択肢を求めるようになっています。日本においては、旅行が目的地および地域社会にもたらす影響に配慮する旅行者が増加しています。アゴダでは、『Eco Deals』プログラムを通じてこのニーズに応え、アジア各地での野生生物保護や生息地保全を支援しながら、お得な宿泊プランを提供しています。

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Eco Dealsプログラムについて

アゴダのEco Dealsプログラムは、世界自然保護基金（WWF）とのパートナーシップのもと、旅行者がより環境や地域社会に配慮した選択を行えるよう支援する取り組みです。日常の旅行を、自然保護に貢献する機会へと変えることを目的としています。 2026年のプログラムでは、WWFによる10市場での自然保護プロジェクトを支援するため、過去最大となる150万米ドルの資金提供を予定しています。

Eco Dealsは12月18日まで最大15％の割引を提供し、対象宿泊施設で予約が完了するごとに、1米ドルがWWFへ寄付されます。 旅行者は、アゴダの専用プログラムページや宿泊施設の表示アイコンを通じて、Eco Deals対象の宿泊施設を簡単に見つけることができます。

詳細は www.agoda.com/ecodeals をご覧ください。

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データについて

本調査は、アジア8市場（インド、インドネシア、日本、マレーシア、韓国、台湾、タイ、ベトナム）の1,036名の旅行者を対象に、2026年2月に実施されました。

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アゴダ(R)について

アゴダでは、世界中600万軒以上のホテルやバケーションレンタルに加え、航空券やアクティビティなどの様々な旅行商品をお得な料金でご提供しています。アゴダのウェブサイト Agoda.com およびモバイルアプリが39ヶ国語でご利用いただける他、カスタマーサポートは年中無休・24時間体制でご対応しています。

Booking Holdings（NasDaq BKNG）傘下の企業であるアゴダは、アジアの本社を中心に世界26ヶ所の拠点で7,000名以上のスタッフによって運営されており、日々、業界屈指のテクノロジーを駆使して、より便利な旅行予約サービスの開発・提供に尽力しています。

ウェブサイト：https://www.agoda.com/