駅直結・体感型ショールーム　4月11日（土）オープン

近鉄不動産株式会社

近鉄不動産株式会社（本社：大阪市天王寺区／取締役社長：倉橋 孝壽）は、2026年4月11日（土）に、新たなライフスタイルの情報発信拠点「学園前ショールーム」（以下、「本施設」という）を、ル・シエル学園前南館2階（近鉄奈良線「学園前」駅直結）にオープンします。本施設は、地域に根ざした住まいに関する体感型の総合提案拠点として、「住まい選び」から「リフォーム」、「所有不動産の活用」までをワンストップで支援します。

本施設は、当社が展開する地域コミュニティ施設「住まいと暮らしのぷらっとHOME」の新施設として「新たなライフスタイルの提案」をコンセプト掲げています。システムキッチンをはじめとする住宅設備機器などの実物展示【上質な暮らしエリア】に加え、体験型の展示ゾーン【安心・安全の防災エリア】 、生活シーンの提案ゾーン【体感・コトエリア】などに加え、イベントスペース、不動産相談対応窓口を備えた総合提案型のショールームとなっております。

本施設が位置する奈良県北和エリアは、当社が開発した住宅地や分譲住宅に加え、不動産仲介・リフォームの店舗が集積する地域であり、これまでも地域の皆さまの住まいに関するご相談にお応えしてまいりましたが、本施設の開設によって不動産に関するご相談をより身近なものとし、総合的な暮らしの提案を一層強化してまいります。

また、駅直結という利便性の高い立地を活かし、地域の皆さまにとって身近な交流拠点として、住まいと暮らしに関する情報発信やイベント運営を継続して行ってまいります。

オープニングフェアとして、各種セミナーを開催するとともに、ご来場プレゼントやご成約特典をご用意し、皆さまのご来場をお待ちしております。

当社は、今後も、近鉄沿線の魅力発信と活性化に取り組んでまいります。

詳細は別紙をご参照ください。

学園前ショールーム外観（イメージ）位置図

別紙：https://prtimes.jp/a/?f=d107064-94-7bf9f2f9ebf7a3ebb3d35cc9bffdc69b.pdf