ミルクレア10年目記念企画 新しくなったミルクレアを全国4会場で合計30,000本以上配布！

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赤城乳業株式会社

赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、ミルクレア発売から10年目突破を記念し、この春にリニューアルした「ミルクレア ベルギーチョコレート」の無料サンプリングイベントを全国4会場（横浜：桜木町駅前広場／仙台：三井アウトレットパーク 仙台港センタープラザ／門真：ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真センターコート／福岡：ららぽーと福岡 オーバルパーク）にて実施いたします。




　「ミルクレア」は、皆さまのご愛顧により発売から10年目を迎えることができました。心より御礼申し上げます。


この春、お客様からいただいたご意見をもとに、ミルクとチョコのバランスをより楽しんでいただけるようリニューアルを実施いたしました。これまで“ミルクだけ”だった中のアイスにチョコを加え、ミルクのまろやかさとチョコのコクが同時に感じられる、バランスの良い味わいに仕上げております。


　より多くのお客様に、新しいおいしさをお試しいただくため、無料サンプリングを実施いたします。


（アイスは、無くなり次第終了となります。悪天候が予想される場合、開催日の前日までに赤城乳業の公式X、公式Instagram、公式HPにてイベント中止のお知らせをさせていただきます。）



■赤城乳業公式X（旧Twitter）：https://x.com/akagi_cp


■赤城乳業公式Instagram：https://www.instagram.com/akagi_ice/


■赤城乳業公式HP：https://www.akagi.com/



赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。


【商品情報】

■ミルクレアベルギーチョコレート


希望小売価格：486円（税込）


種類別：アイスミルク


容量：40ml×6本


エネルギー（1本当たり）：96kcal


発売日：発売中


発売エリア：全国






【サンプリング開催概要】

●横浜会場：14,000本配布予定


開催日時：3/21（土）10:00～17:00


会場：桜木町駅前広場イベントスペース（神奈川県横浜市中区桜木町1丁目200）



●仙台会場：5,000本配布予定


開催日時：4/18（土）10:00～17:00


会場：三井アウトレットパーク 仙台港センタープラザ（宮城県仙台市宮城野区中野3丁目7-2）



●門真会場：6,000本配布予定


開催日時：4/25（土）10:00～17:00


会場：ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真センターコート（大阪府門真市松生町1-
11）



●福岡会場：6,000本配布予定


開催日時：5/9（土）10:00～17:00


会場：ららぽーと福岡 オーバルパーク（福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1）



※無料配布するアイスは、ミルクレアベルギーチョコレート（箱）中の1本になります。


※アイスは、無くなり次第終了となります。


※悪天候が予想される場合、開催日の前日までに赤城乳業の公式X、公式Instagram、公式HPにてイベント中止のお知らせをさせていただきます。