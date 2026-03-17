ミルクレア10年目記念企画 新しくなったミルクレアを全国4会場で合計30,000本以上配布！
赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市、社長：井上創太）は、ミルクレア発売から10年目突破を記念し、この春にリニューアルした「ミルクレア ベルギーチョコレート」の無料サンプリングイベントを全国4会場（横浜：桜木町駅前広場／仙台：三井アウトレットパーク 仙台港センタープラザ／門真：ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真センターコート／福岡：ららぽーと福岡 オーバルパーク）にて実施いたします。
「ミルクレア」は、皆さまのご愛顧により発売から10年目を迎えることができました。心より御礼申し上げます。
この春、お客様からいただいたご意見をもとに、ミルクとチョコのバランスをより楽しんでいただけるようリニューアルを実施いたしました。これまで“ミルクだけ”だった中のアイスにチョコを加え、ミルクのまろやかさとチョコのコクが同時に感じられる、バランスの良い味わいに仕上げております。
より多くのお客様に、新しいおいしさをお試しいただくため、無料サンプリングを実施いたします。
（アイスは、無くなり次第終了となります。悪天候が予想される場合、開催日の前日までに赤城乳業の公式X、公式Instagram、公式HPにてイベント中止のお知らせをさせていただきます。）
■赤城乳業公式X（旧Twitter）：https://x.com/akagi_cp
■赤城乳業公式Instagram：https://www.instagram.com/akagi_ice/
■赤城乳業公式HP：https://www.akagi.com/
赤城乳業は「あそびましょ。」の企業メッセージをお客様に伝えるため、もっと手軽に楽しんでいただける新しいアイスクリームの提案をしていきます。
【商品情報】
■ミルクレアベルギーチョコレート
希望小売価格：486円（税込）
種類別：アイスミルク
容量：40ml×6本
エネルギー（1本当たり）：96kcal
発売日：発売中
発売エリア：全国
【サンプリング開催概要】
●横浜会場：14,000本配布予定
開催日時：3/21（土）10:00～17:00
会場：桜木町駅前広場イベントスペース（神奈川県横浜市中区桜木町1丁目200）
●仙台会場：5,000本配布予定
開催日時：4/18（土）10:00～17:00
会場：三井アウトレットパーク 仙台港センタープラザ（宮城県仙台市宮城野区中野3丁目7-2）
●門真会場：6,000本配布予定
開催日時：4/25（土）10:00～17:00
会場：ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真センターコート（大阪府門真市松生町1-
11）
●福岡会場：6,000本配布予定
開催日時：5/9（土）10:00～17:00
会場：ららぽーと福岡 オーバルパーク（福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1）
※無料配布するアイスは、ミルクレアベルギーチョコレート（箱）中の1本になります。
※アイスは、無くなり次第終了となります。
※悪天候が予想される場合、開催日の前日までに赤城乳業の公式X、公式Instagram、公式HPにてイベント中止のお知らせをさせていただきます。