神戸公式観光サイト多言語版を全面リニューアル

一般財団法人 神戸観光局

一般財団法人神戸観光局は、運営する多言語の神戸公式観光サイトを3月17日（火曜）に全面リニューアルしました。名称を「VISIT KOBE」へ刷新し、神戸の魅力や旅行情報をより効果的に発信します。神戸空港の国際チャーター便就航を契機としたインバウンド旅行客の増加をふまえ、神戸での旅をより充実して楽しんでいただけるよう情報発信を強化していきます。

サイトトップページのイメージ（英語）

1.ウェブサイト公開日時

2026年3月17日（火曜）10時

2.ウェブサイト概要

名称：VISIT KOBE

URL：英 語 https://www.feel-kobe.jp/en/

繁体字 https://www.feel-kobe.jp/tw/

簡体字 https://www.feel-kobe.jp/ch/

韓国語 https://www.feel-kobe.jp/ko/

3. 新サイトの主なリニューアルポイント

神戸の魅力が視覚的に伝わるビジュアルを用いるとともに、エリアガイドや特集記事を充実させ、観光スポットや街歩きの楽しみ方、滞在の魅力を具体的に紹介。さらに、市内外のアクセス情報など旅行者に役立つ実用的な情報を提供することで、市内周遊だけでなく、神戸を拠点とした広域周遊の促進を目指します。

(1) デザイン・ビジュアルの刷新

・メインビジュアルの強化 ： トップページに神戸の街並みや観光スポットの写真を大きく配置。神戸の魅力が伝わる印象的なビジュアルを用いることで、訪日客の旅行意欲を喚起します。

・視覚的に分かりやすい情報構成： 四季折々の風景やイベントなど、季節ごとの神戸の楽しみ方を紹介するページを充実。アクセスページではイラストマップなども活用し、他都市からのアクセスを分かりやすく紹介しています。

(2) コンテンツの拡充

・特集記事やモデルコースの拡充：「初めて神戸を訪れる方向けのガイド」や「有馬温泉の歴史や楽しみ方」など、神戸での過ごし方を具体的に紹介。今後もコンテンツを順次更新し、旅の計画づくりをサポートします。

・回遊を促すエリアガイドの掲載： 六甲山/摩耶山、北野/新神戸など市内エリアを8つに分け、それぞれの特徴を写真付きで詳しく紹介。特定スポットに留まらない市内広域の周遊を促進します。

(3) 機能・利便性の向上

・閲覧データを活用したランキング表示： 各言語ページの閲覧数をもとに人気スポットランキングを表示。閲覧傾向をふまえてコンテンツの更新を行います。

・旅行者に役立つ実用的な情報を掲載： 神戸へのアクセス方法、お得な周遊チケット、観光案内所の所在地など、旅行者に役立つ情報を集約して掲載しています。

4.新サイトイメージ

人気スポットランキングエリアガイドページ