【箱根そば６０周年記念キャンペーン第１６弾】６０周年ファイナルのご褒美そば「箱スペ６０（そば・うどん）」を３月２９日～３１日の３日間、数量限定販売！

株式会社 小田急レストランシステム

株式会社小田急レストランシステム（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：深海尚）が運営する「箱根そば」では、６０周年記念キャンペーン第１６弾として２０２６年３月２９日（日）～３１日（火）の3日間、数量限定で「箱スペ６０」を販売いたします。かき揚げ天、コロッケ、ちくわ天、肉、きつね、温玉、とろろの７点をトッピングした、６０周年記念キャンペーンの最後を飾るにふさわしいご褒美そばです。ぜひご賞味ください。

※箱根そば全店で販売いたします（箱根そば本陣は除く）

箱根そば URL https://www.odakyu-restaurant.jp/shop/hakonesoba/hakonesoba/

商品概要

箱スペ６０（温）箱スペ６０（冷）

［商品名］ 箱スペ６０（そば・うどん）

［価格］ ９８０円

［販売店舗］ 箱根そば全店舗 ※箱根そば本陣は除く

［販売期間］ ２０２６年３月２９日（日）～３月３１日（火）

かき揚げ天、コロッケ、ちくわ天、肉、きつね、温玉、とろろの７点をトッピングした、６０周年記念キャンペーンの最後を飾るにふさわしいご褒美そばです。

※温・冷がお選びいただけます

「箱スペ」の愛称で親しまれている「箱根そばスペシャル」は、２０２２年以降、箱そばの日である８月５日に１日限りの復活販売をしているボリューム満点メニューです。今回は２０２５年度を通して実施してきた６０周年記念キャンペーンのファイナルとして、年度末の３日間限定で販売いたします。

「箱根そば」 店舗概要

小田急線沿線を中心に地域のお客さまに愛され続ける箱根そば。

そばは生麺を茹で上げ、だしの効いた優しい味わいのつゆを使用し、自慢のかき揚げはひとつひとつ店内で揚げています。季節ごとのおすすめメニューにはその時季にしか味わえない変り種もございます。

テーブル席もご用意しております。小田急線をご利用の際は、是非お立ち寄りください。

箱根そば公式Ｘ：https://x.com/hako_soba

箱根そば公式Instagram：https://www.instagram.com/hakonesoba_official/

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42301/table/249_1_2b5ca1410ebae1cdf1e95f3469c7c42f.jpg?v=202603170451 ]