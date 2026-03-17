「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～」の追加情報を公開！

株式会社KADOKAWA

【東京会場】

会期／2026年4月17日（金）～5月10日（日）

会場／東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE

【大阪会場】

会期／2026 年 5 月 22 日(金)～6 月 21 日(日)

会場／グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ

【名古屋会場】

2026 年秋頃を予定

3月19日(木)正午より、東京会場一般発売・大阪会場先行チケット受付開始！

3月19日(木)正午より、イープラスにて東京会場一般チケット(先着)の販売を開始します。

https://eplus.jp/lisa-exh/

東京会場 開催概要

■会期

2026年4月17日（金）～5月10日（日）

「リサラボっ。会員限定プレオープン内覧会」：2026年4月16日（木）16:00～19:00

■開催時間

11:00～20:00（最終入場19:30）

■会場

東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21

■公式HP

https://lisaprism-exhibition.com/

■公式X

@LiSAPRiSM_expo

■イベント問合わせ先

ＫＡＤＯＫＡＷＡ イベントサポート

https://wwws.kadokawa.co.jp/support/event/

※かならずイベント名をご明記ください

※返信までにお時間をいただく場合があります

※サポートは日本国内に限ります

■主催

LiSA記念展「PRiSM」実行委員会

■協力

株式会社ソニー・ミュージックアーティスツ

株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

SACRA MUSIC

KADOKAWA アーティスト企画局

■後援

TOKYO MX

東京会場 チケット詳細／スケジュール

● 前売券

一般：2,300 円（税込）

大学生・高校生：1,800 円（税込）

● 当日券

一般：2,500 円（税込）

大学生・高校生：2,000 円（税込）

● 限定グッズ引換券：2,400円（税込）

● 音声ガイド引換券：1,000円（税込）

※当日引き換えのみ

販売スケジュール

一般プレイガイド販売(先着)

【販売期間】2026年3月19日（木）12:00～

https://eplus.jp/lisa-exh/

For Overseas Customers Ticket Information

日本国外からチケットご購入希望の方は、こちらからお手続きください。

https://eplus.tickets/lisa-exh/ib/

【チケットに関する注意事項】

・中学生以下は無料。中学生以下のお客様は必ず18歳以上の保護者同伴でご入場ください。

保護者1名につき2名までご入場いただけます。同伴者様もチケットが必要となります。

・下記の日時は日時指定制でのご案内となります。

2026年4月17日（金）・4月18日（土）・4月19日(日)終日

上記以外の土・日・祝日 11:00～13:00

・4月17日（金）・4月18日（土）・4月19日(日)当日券は販売いたしません。

・詳細は各プレイガイドにてご確認ください。

東京会場 限定グッズ引換券

限定グッズは本展覧会撮りおろしビジュアルとLiSAからのコメント、サインを使用した、

「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～写真付メッセージカード」です。

【サイズ】折りたたみ時 W125mm×H160mm

【素材】紙

【金額】2,400円（税込）

表面中面（内側）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

・なくなり次第終了です。

・デザイン、内容は変更になる場合がございます。

・不良品以外の理由による特典グッズの交換はいたしません。

・入場時に会場入口にてお渡しいたします。後日の発送対応はございません。当日必ず会場にてお受け取りください。

東京会場 来場者特典

【リサラボっ。会員先行受付展覧会チケット来場特典】

リサラボっ。会員限定プレオープン内覧会、リサラボっ。会員先行受付展覧会チケット来場特典は、『LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～』限定ステッカー。

本展覧会衣装 KV のバージョンの描き下ろしイラストを使用したデザインになります。

【全来場者特典】

全来場者特典はピクチャーチケット。前期と後期の 2 種類！

前期は展覧会キービジュアルを使用したデザイン、後期は本展覧会衣装 KV のバージョンの描き下ろしイラストを使用したデザインとなります。

リサラボっ。会員先行受付

展覧会チケット来場特典限定ステッカー

全来場者特典ピクチャーチケット（前期・後期 計2種）

前期：4月17日(金)～4月27日(月)後期：4月28日(火)～5月10日(日)

さらに、大阪会場ではLiSA オフィシャルファンクラブサイト

「リサラボっ。会員限定先行受付展覧会チケット」の抽選申込を3/19正午より開始！

大阪会場 開催概要

■会期

2026年5月22日(金)～6月21日(日)

■開催時間

[平日]11:00～20:00 [土日祝]10:00～19:00 （最終入場は閉場時間の30分前まで）

■会場

グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ

〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 北館内

大阪会場 チケット詳細／スケジュール

チケット種別・料金

●前売券

一般：2,000円（税込）

大学・専門学生：1,700円（税込）

中学・高校生：700円（税込）

一般ペアチケット：3,600円（税込）

●当日券

一般：2,200円（税込）

大学・専門学生：1,900円（税込）

中学・高校生：900円（税込）

一般ペアチケット：4,000円（税込）

※小学生以下親同伴にて無料

●限定グッズ引換券：2,400円（税込）

●音声ガイド引換券：1,000円（税込）

販売スケジュール

リサラボっ。会員限定先行受付展覧会チケット（抽選）

【抽選申し込み期間】2026年3月19日(木)12:00～3月25日(水)23:59

【抽選結果発表】2026年4月6日（月）予定

https://k.lxixsxa.com/lisaprism_ticket/

一般プレイガイド販売(先着)

【販売期間】2026年4月17日（金）10:00～５月21日（木）23:59

※詳細は後日発表いたします。

【チケットに関する注意事項】

・小学生未満は入場無料とさせていただきます。ただし、18歳以上のお客様と一緒に同伴しご入場ください。

・障がい者手帳などをお持ちの場合でもご入場には入場券の購入が必要です。ただし、介助者１名までは無料とさせていただきます。

・2026年5月22日（金）11時～13時30分までは時間指定でのご入場となります。

・時間指定以外の当日券販売は会場でも行っております。

・混雑時は入場制限をさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

大阪会場 限定グッズ引換券

限定グッズは本展覧会撮りおろしビジュアルとLiSA からのコメント、サインを使用した、

「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～写真付メッセージカード」で、本デザインは大阪会場限定となります。

【サイズ】折りたたみ時 W125mm×H160mm

【素材】紙

【金額】2,400円（税込）

表面中面（内側）

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

・なくなり次第終了です。

・デザイン、内容は変更になる場合がございます。

・不良品以外の理由による特典グッズの交換はいたしません。

・入場時に会場入口にてお渡しいたします。後日の発送対応はございません。当日必ず会場にてお受け取りください。

東京会場エリアMAPを公開

「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～」東京会場の会場エリアMAPを公開！

15名のクリエイターによるアートワークを大公開

15周年を記念した書籍『LiSA 15th Anniversary Book PRiSM』に参加した、

15名のクリエイターをアートワークと共にご紹介いたします。

■参加クリエイター（順不同、敬称略）※写真は展示作品の一部です。

１.平野タカシ（フォトグラファー）

２.田口まき（フォトグラファー）

３.中野敬久（フォトグラファー）

４.磯部昭子（フォトグラファー）

５.間仲宇（フォトグラファー）

６.Maciej Kucia（フォトグラファー）

７.川島小鳥（フォトグラファー）

８.Viola Kam（フォトグラファー）

９.井口雅博（ステージデザイナー）

作品は展覧会・書籍で公開。お楽しみに！

１０.西元祐貴（墨絵・陶墨画アーティスト）

作品は後日展覧会公式Xで公開。お楽しみに！



１１.長砂ヒロ（作家・イラストレーター）

作品は後日展覧会公式Xで公開。お楽しみに！

１２.Rockin’Jelly Bean （覆面画家）

作品は後日展覧会公式Xで公開。お楽しみに！

１３.Chocomoo（イラストレーター）

作品は後日展覧会公式Xで公開。お楽しみに！

１４.角田光代（小説家）

作品は展覧会・書籍で公開。お楽しみに！

１５.名久井直子（ブックデザイナー）

作品は展覧会・書籍で公開。お楽しみに！

展覧会オリジナルグッズラインナップを一部公開！

「LiSA PRiSM ～LiFE is Soulful Artwork～」

会場で販売予定のオリジナルグッズラインナップを一部公開いたします。

今後、展覧会公式X（@LiSAPRiSM_expo）にて公開予定の続報にも、ぜひご注目ください。

【グッズ販売に関するご注意】

・展覧会グッズを購入するには入場チケットが必要です。

・一部販売商品には購入個数制限があります。

・商品ラインナップ、価格、デザイン、仕様などは変更になる場合がございます。

・グッズは売り切れる場合がございます。

・商品ご購入後の不良品以外の返品や交換はできません。

また、お客様起因による破損や紛失などにもご対応いたしかねます。

・一部商品を除き、本展覧会の巡回終了後、事後販売を行う可能性があります。

事後販売では、ランダム仕様商品のセット販売や、商品によっては受注で販売を行う等、販売方法が変わる場合もあります。

＜受注商品に関するご注意＞

・受注商品は、所定の用紙に必要事項を記入して、代金をお支払いのうえ、ご予約ください。

・申し込み多数の場合、発送が遅れる場合があります。

・受注商品には別途送料が発生します。送料は商品ごとに異なります。

・代金のお支払い後に商品の変更、注文数の変更、キャンセルはできません。

音声ガイド情報公開

LiSAの音声による解説で展覧会をご案内！

料金：1,000円(税込)

【注意事項】

・音声ガイドは会場窓口にてお買い求めください。お買い求め時にスタッフから使い方をご説明いたします。

・音声ガイドはお客様のスマートフォンでお楽しみいただきます。

・音声ガイドはお客様自身でイヤフォンまたはヘッドフォンをご用意いただきお聞きください。

・スマートフォン利用時にかかる通信費はお客様ご負担にてお願いします。

・会場には充電器やイヤフォンのご用意はございません。

・音声ガイドは利用開始から３時間の利用制限がございます。

制限時間を過ぎると利用できなくなりますのでご了承ください。

・音声ガイドの録音は固く禁止しております。

・状況によりご利用いただける機器等が予告なく変更になる可能性がございます。

・音声ガイドの音声は日本語のみとなります。スマートフォン画面には日本語・英語のテキストが表示されます。

(C)LiSA 記念展「PRiSM」実行委員会