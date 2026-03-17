【埼玉県】医療的ケア児者・重症心身障害児者とその家族のための防災ガイドブックの発行について

埼玉県

人工呼吸器による呼吸管理や喀痰吸引などの医療的ケアを受けながら生活している方や重症心身障害児者、そのご家族にとって、災害時に「どう動くか」はとても切実なテーマです。県内で医療的ケア児者・重症心身障害児者やそのご家族、支援に関わる方々と共に、「いのちを守る防災」について考え、話し合いながら、防災ガイドブックを作成しました。一般的な防災では語りきれない、日常のケアとつながる備え方を中心にまとめています。災害対策を考えるきっかけとして、ぜひ御活用ください。

１ 概要

（１）掲載内容

・ 停電にどう備える？

・ 避難所での栄養どうする？

・ 災害時、薬はどうする？

・ 医療的ケア児者・重症心身障害児者のための防災チェックリスト など

（２）協力団体

・ 作成協力

TEAM☆のらぼうさい

構成団体：カリヨンの杜医療的ケア児者の家族の会Ohana（さいたま市）

特定非営利活動法人mamacare（ふじみ野市）

特定非営利活動法人NPO にじいろ（熊谷市）

NPO 法人ニモカカ※（飯能市） ※事務局

・ 監修

埼玉医科大学総合医療センター小児科、埼玉県小児在宅医療支援研究会

２ 配布方法

・ 御自由にダウンロード、印刷してください。

３ 問合せ先

埼玉県福祉部 障害者支援課 地域生活・医療的ケア児支援担当

（医療的ケア児等支援センター駐在）

電話：048-857-1001

メール：a3300-21@pref.saitama.lg.jp