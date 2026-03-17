【埼玉県】県政広報テレビ番組とFM NACK5が初コラボ！-「テレビ×ラジオ」で″二度おいしく″ご視聴ください

埼玉県

県政広報テレビ番組「いまドキッ！埼玉」では、ラジオ局FM NACK5の協力のもと、番組初となるコラボ企画を放送します。本企画は、同じ週にラジオとテレビの両方で放送します。

ラジオ放送の裏側をテレビ映像でご覧いただける"二度おいしい"この企画。

ぜひ、テレビとラジオの両方でお楽しみください！

１ コラボ企画の概要

県政広報テレビ番組「いまドキッ！埼玉」のMC・松井咲子さん（元AKB48）が、FM NACK5を訪問し、ラジオ番組が収録・放送されるまでの舞台裏を潜入取材！

さらに、朝のラジオ番組「Good Luck! Morning! 」に出演し、同番組MC ・アロハ太朗さんと、埼玉の逸品をテーマに「食レポ対決」を行います！

果たしてどちらの番組MCが"食レポ上手"といえるのか。対決の行方やいかに！？

※放送構成

ラジオ：「食レポ対決」を中心に放送

テレビ：「食レポ対決の一部」と「ラジオ局の舞台裏」を中心に放送

２ 放送日

【ラジオ】

3 月19 日（木）朝 8 時15 分～8 時25 分（予定） FM NACK5 NACK5（FM 79.5MHz79.5MHz）

県政広報ラジオ番組「朝情報★埼玉」（「Good Luck Morning 」内）

【テレビ】

3 月21 日（土）朝 8 時30 分～9 時00 分 テレビ埼玉（地デジ3 chch）

県政広報テレビ番組「いまドキッ！埼玉」

３ 参考

○県政広報テレビ番組「いまドキッ！埼玉」（通称：いまたま）

テレビ埼玉 毎週土曜 朝8 時30 分～9 時00 分

グルメやお出かけスポットなど、みんなに自慢したくなる埼玉の「いま」を

お届けしています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/tv/index.html

○県政広報ラジオ番組「朝情報★埼玉」（通称：あさたま）

FM NACK5 月曜～金曜 朝 8 時15 分～8 時25 分（「Good Luck Morning 」内）

県政や県からのお知らせ、イベント情報をお伝えしています。

https://www.pref.saitama.lg.jp/s-info/media/radio/index.html