新ブランド『ForC＋Cafe』を立ち上げ、コミュニティカフェの展開を拡大

株式会社フォーシーカンパニー

株式会社フォーシーカンパニー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中澤博司、以下「当社」）は、これまで地域拠点運営やコミュニティ形成支援、エリアマネジメントを通じて培ってきた知見を活かし、住民一人ひとりが主役となるコミュニティカフェの新ブランド『ForC＋Cafe（フォーシープラスカフェ）』を立ち上げました。

2026年2月にリニューアルオープンした「ForC＋Cafe Saito（大阪府茨木市）」をブランドの旗艦店と位置づけ、2024年3月より運営している「ForC＋Cafe ソライエひろば（千葉県野田市）」や、2026年4月オープン予定の「ForC＋Cafe Yumegaoka（神奈川県横浜市）」とともに、各地の街へ「住民主役の場」を拡大してまいります。

■ 背景：20年のノウハウを「コミュニティカフェ」という接点に集約

当社は20年以上にわたり、コミュニティ形成とエリアマネジメントの専門家として、プロジェクトの企画から運営までを支援してきました。近年、まちづくりにおいて「ソフト面の運営」の重要性が高まる中、課題となるのがその「持続性」です。当社は長年の経験から、地域に根差した拠点を通じて継続的な支援を行うことが、持続可能なまちづくりに最も効果的であると確信しています。当社の強みを活かした唯一無二の取り組みとして、自社ブランド『ForC＋Cafe』を展開し、地域コミュニティの深化を目指します。

■『ForC＋Cafe』が提供する価値：想いをカタチに、つながりをつむぐ

単に飲食を提供する場にとどまらず、地域住民や団体、企業がフラットに集い、対話を通じて新しい活動が継続的に生まれる場を目指します。

- コミュニティスタッフによる「伴走支援」一人ひとりの想いを丁寧に引き出し、地域に眠る情報とコミュニティカフェの機能、信頼できるネットワークをつなぎ合わせます。住民の「やってみたい」という小さな想いを、実現に向けて寄り添い、共に育てます。- 関係づくりから蓄積されるデータの活用日々の対話から得られる地域の課題やニーズを、独自の知見で整理・分析。蓄積された「地域の声」を価値あるデータとして昇華し、ニーズに応じた情報や場の提供、住民企画のコーディネート、エリアマネジメントの相談窓口などに活かすことで、活動の持続可能性を高めます。- 誰もが主役となり、交流が広がる場「小商い」や「サークル活動」など、多様な主体による活動をサポート。コミュニティカフェを起点に生まれた交流の輪が次なる活動を呼び、地域を想う一歩を共に踏み出せる、温かな循環を創り出します。■ 今後の展望：各地の街へ「つながり」を広げる

当社は『ForC＋Cafe』の展開を通じて、地域に根ざしたコミュニティが自走する仕組みを各地の街へと広げていきます。一つひとつのコミュニティカフェが地域の人や情報が集まる拠点となり、住民の『やってみたい』が次々と形になる、人と人、組織、そして地域が豊かに関わり合う未来を創造してまいります。

ForC＋Cafeの名称の由来

当社が大切にしている5つのC「Community」「Communication」「Collaboration」「Consulting」「Commitment」に新たな機能として「Cafe」をプラスするという意味を込め、これまで培ってきたコミュニティ事業にコミュニティカフェを掛け合わせることで、さらなる価値と可能性を生み出す取り組みを象徴する名称です。

【各店舗概要】

■ForC+Cafe Saito（2026年2月2日リニューアルオープン）

当社は、街びらきから約20年間、彩都において住民・団体・行政と深い信頼関係を築きながら、コミュニティを育む場と機会を提供してきました。

このたび、阪急阪神不動産株式会社による新施設「MOKU MOKU 彩都」への移転に伴い、木造の温もりあふれる広々とした空間へとリニューアルいたしました 。2つのレンタルスペースを完備したほか、駅徒歩2分の好立地を活かし、誰もが心地よく過ごせる場所へと進化を遂げています。

茨木市と箕面市にまたがるこの地で、行政区や新旧住民という垣根を越え、多様な人々が自然に混ざり合える「つながりの場」を創出。高齢化社会への対応といった、長年の伴走で見えてきたまちの課題に対し、地域の皆さまと共に考えていくコミュニティカフェを目指します。

・所在地

大阪府茨木市彩都やまぶき1-1-18MOKU MOKU彩都1階

・インスタグラム

https://www.instagram.com/forc_pluscafe_saito/

■ForC+Cafe Yumegaoka（2026年4月10日オープン予定）

相鉄いずみ野線ゆめが丘駅前に1月に竣工した分譲マンション「グレーシアウエリス横浜ゆめが丘」の1階に、マンション内外問わず、地域のコミュニティ形成の拠点としてオープンします。また、2024年7月に設立しましたゆめが丘エリアマネジメント協議会の支援拠点としての役割も担います。

・所在地

神奈川県横浜市泉区ゆめが丘33-1グレーシアウエリス横浜ゆめが丘1階

・インスタグラム

https://www.instagram.com/forc_pluscafe.yumegaoka/

■ForC+Cafe ソライエひろば

当社は、千葉県野田市・清水公園駅前で、10年以上にわたり近隣自治会・地域のみなさまと協力しながら、地域コミュニティの活性化に携わってきました。これまでの取り組みを背景に、2024年3月より、東武鉄道株式会社の施設を活用して、コミュニティカフェの運営を行っています。

・所在地

千葉県野田市清水公園東 2-2-1 ソライエ清水公園内

・インスタグラム

https://www.instagram.com/solaie_shimizu/

※詳細につきましては、ForC＋Cafe公式ウェブサイトにてご確認ください。

https://forc-pluscafe.com/

【株式会社フォーシーカンパニー概要】

株式会社フォーシーカンパニーは、20年を超えるコミュニティ醸成の経験値をもとに、人、組織、地域の「つながり」のカタチをつむぐ事業を展開しています。不動産デベロッパーや行政等と連携し、街に暮らす人がつながりをつむいでいくためのイベントの企画・運営・自走化支援、ビジネスワーカーの交流促進のための企画運営、まちづくり組織の立ち上げ・自走化支援、コミュニティカフェ（ForC＋Cafe）の運営等を通じて、街に暮らす人や働く人等、コミュニティに関わるものの間に生まれる「つながり」を丁寧につむぐ支援をしています。

・所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1

・資本金：4,160万円

・代表取締役社長：中澤 博司

・設立：2000年6月1日

・事業内容：コミュニティサポート事業、コミュニティカフェ「ForC＋Cafe」事業

・公式ウェブサイト：https://www.forc-c.co.jp/