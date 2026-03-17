かっぱ寿司の食べ放題中とろ、プレミアムねぎとろ、とろサーモンいくらのせ等、期間限定ネタ５種に茶椀蒸しがついたおトクなセットが新登場！さらに！２０２６年４月２８日（火）まで全店延長決定！

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、全店拡大にて大変ご好評いただいている「食べ放題」に、食べ放題メニュー『旬ネタ！期間限定5貫セット』を、2026年３月１９日(木)から４月１５日(水)までの期間限定にて、新ラインアップでご提供いたします。また、お得な価格でお楽しみいただける「平日学割」「平日価格」「お誕生日割」も継続、さらに2026年4月２８日(火)まで、食べ放題の期間延長を決定いたしました。

かっぱ寿司では、３月１９日（木）～４月1５日（水）に実施する人気の食べ放題において、人気の中とろ、プレミアムねぎとろ、とろサーモンを使用した、期間限定メニュー『旬ネタ！期間限定5貫セット』をお楽しみいただけます。初めて食べ放題をご利用のお客様はもちろん、日頃よりご愛顧いただいている皆さまにもご満足いただける、期間限定ならではの特別な内容です。当商品は、『かっぱのとろっ！祭りプレート』（茶碗蒸しを除く）として通常の店内飲食でも販売しているセットです。「とろっとまぐろ大葉包み（とろろ）」「中とろ」「プレミアムねぎとろにぎり～みなみ鮪使用～」「とろサーモン いくらのせ」「豚トロ塩だれ炙り」を一皿に盛り込み、価格は税込630円～と、お得に旬の味覚を楽しめるのも魅力です。この豪華プレートを店内仕込で人気の『茶碗蒸し』とセットで、今回の食べ放題でもお召し上がりいただけるのは非常にお得で、期間中だけの特別なチャンスです。“とろっとネタ”を心ゆくまで堪能できるこの機会を、ぜひお見逃しなく。

さらに！ご好評につき、食べ放題の実施期間を、2026 年４月２８日(火)まで延長することが決定いたしました！これまでご利用いただいた方はもちろん、近隣に開催店舗がなくご来店いただけなかった 方にも、全国の全店で引き続きご利用いただけます。

かっぱ寿司は、食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆さまと一緒に積み重ねてまいります。

●幼児は保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴いたします。

●「平日学割」は学生証ご提示の本人に限り有効です。「平日価格」・「平日学割」はキャンペーン開催期間中の土日・祝を除く平日のみが割引適用となります。「平日価格」の対象は一般・シニア料金のお客様です。

●当日予約をご希望の場合は、直接店舗までお問い合わせください。混雑状況などによりお受けできない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

【期間限定！３月１９日(木)から「食べ放題」に新ラインアップ登場！】

●食べ放題限定商品名『旬ネタ！期間限定5貫セット』

●販売期間：2026年３月１９日（木）～４月1５日（水）

本商品は通常の店内飲食時にも『かっぱのとろっ！祭りプレート』（茶碗蒸しを除く）として販売しており630円（税込）～となります。内容は、厳選したかっぱのとろっとネタを一皿に詰め込んだ、満足度の高いラインアップで、今回の食べ放題でもお召し上がりいただけるのは非常にお得で、期間中だけの特別なチャンスです。

●セット内容

・とろっとまぐろ大葉包み（とろろ）：まぐろにとろろの相性が抜群。とろっと食感をお楽しみください。

・中とろ：店内で丁寧に切り付けた人気ネタ。口の中でとろける中とろをお楽しみください。

・プレミアムねぎとろにぎり～みなみ鮪使用～：みなみ鮪を使用したプレミアムなねぎとろです。

・とろサーモン いくらのせ：濃厚でとろけるサーモンの旨みといくらのコクをお楽しみください。

・豚トロ塩だれ炙り：ご注文ごとに炙った豚トロの脂の甘みと、香ばしい香りをご堪能ください。

・茶碗蒸し：だしの香りが広がる、ほっと落ち着くやさしい味わいの一品。

※『かっぱのとろっ！祭りプレート』に茶碗蒸しは付きません。

【全店延長決定！新生活も、かっぱ寿司の「食べ放題」！】

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・実施期間：～2026年4月28日（火）まで予定

・予約受付：かっぱ寿司公式WEB・アプリにて予約受付中

・かっぱ寿司公式アプリ：https://www.kappasushi.jp/support/app

・URL: https://www.kappasushi.jp/cp/kappa-no-tabeho

・予約サイトURL: https://yoyaku.kappasushi.jp/

※店舗により価格・取り扱い商品が異なります。

【かっぱ寿司の「食べ放題」＋「平日価格」「平日学割」の概要】

・実施店舗：かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

・実施期間：～2026年4月28日（火）まで予定

【利用料金】

【メニュータイプA店舗】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1072_1_e3c782171d6a41d5d8a5ce9ab41bd2f0.jpg?v=202603170451 ]

【メニュータイプB店舗】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/18731/table/1072_2_340abc5fa78f701cd5cc07391202c3c0.jpg?v=202603170451 ]

※保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴します。

※お会計時に年齢が分かる証明書をご提示ください。

【食べ放題「お誕生日割」概要】

実施期間：～2026年４月26日(日)予定

※土日祝のみ

内容：対象条件を満たしたお客様に、ご本人様および同席の中学生以上のお連れ様全員を対象に、かっぱ寿司の食べ放題料金を土日祝価格より400円（税込）引きでご提供

実施店舗：

かっぱ寿司全店（一部改装中店舗は除く）

詳細： https://www.kappasushi.jp/cp/birthdaywari

予約サイトURL: https://yoyaku.kappasushi.jp/

※食べ放題は事前予約制です。

※割引適応は土日祝のみとなります。

※「お誕生日割」は、その他割引・クーポンとの併用不可となります。

■お誕生日割のご利用について

お誕生日割をご利用の際は、お会計時に店舗スタッフに、身分証明書など「お誕生日月が確認できるもの」をご提示ください。なお、偽造された書類や不正な方法でのご利用が判明した場合は、割引の適用をお断りさせていただきます。

【話題沸騰！人気メニュー約 100 種の「食べ放題」は、クリエイターの皆様も大歓迎！】

「食べ放題」は約 100 種類のメニューが対象となり、中とろ(※1)などの高級ネタをはじめ、ラーメンや茶碗蒸しなどのサイドメニュー、デザートまで幅広いラインアップ。さらに幼児は無料(※2)でご利用 いただけるため、ご家族連れのお客様にも大変ご好評をいただいております。一度体験した方も、近くに 開催店舗が無かった方も、現在は全店で実施中！この機会に好きなネタを思いっきり楽しんでください。 そして今、かっぱ寿司の食べ放題は YouTuber やインフルエンサーの皆様からも続々と絶賛の声！ 「あなたのチャンネルで“食べ放題チャレンジ”を！」「食べ放題で“映える瞬間”をシェアしよう！」 動画や SNS での発信も大歓迎！ぜひこの機会にご参加いただき、話題を一緒に盛り上げましょう。

※1時期、店舗により取り扱いが異なる場合がございます。

※2幼児は保護者1名様につき幼児2名様まで無料。3名様以上は1名様につき990円（税込）頂戴いたします。

●詳細・お問い合わせはこちら

https://www.kappa-create.co.jp/contact_form/

※撮影をご希望の方は、以下5点をご記入ください。

１.企画内容

２.撮影希望日（※土日祝を除く、3日以上先）

３.撮影可能なお時間（13:30～18:00 or 20:00以降～）

４.実施ご希望店舗

５.チャンネルURL

※お席の滞在時間は90分目安でお願いいたします。

リリース内画像素材：https://x.gd/x7wFq