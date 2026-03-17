「社内ラジオ」の成功事例・悩みを共有　実務者コミュニティ「社内ラジオ聴かれるラボ」設立

株式会社オトバンク

組織をつなぐ音声コンテンツ「社内ラジオ」を提供する株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也、以下「オトバンク」）は、社内ラジオを運営する実務者が成功事例や運用上の悩みを共有し、「聴かれ続ける仕組み」を探求するワーキンググループ「社内ラジオ聴かれるラボ（略称：キカラボ、以下「本WG」）」を設立いたします。あわせて、3月25日（水）に大手企業中心に約10社が参加し、第1回勉強会および設立趣旨説明会を開催することをお知らせいたします。

社内ラジオは、経営者や社員の声を音声で届ける社内コンテンツです。

通勤中などに“ながら聴き”が可能で、温度感や人柄が伝わることから、エンゲージメント向上や理念浸透施策として導入企業が増えています。

一方で、「何が成功要因なのか」「どうすれば聴き続けてもらえるか」「KPIや運用設計をどう考えるべきか」といった実務知見の共有は十分とは言えません。

社内ラジオは制作することが目的ではなく、組織に定着し、行動変容につながってこそ価値を持ちます。

そこで本WGでは、実務者同士が安心して試行錯誤を共有できる場を提供します。

■「社内ラジオ聴かれるラボ（キカラボ）」の３つの特長

- 「機能させ続ける」ための議論： 制作スキルではなく、企画・運用設計・KPI・社内浸透など、戦略的な運用に主眼を置きます 。- 実務者主体の非公開・招待制： 人事・広報・経営企画など、自社で運営責任を担う担当者のみが参加可能です。- 「失敗事例」も積極的に共有： 導入時のつまずきやKPI設計の迷いなど、表に出にくいリアルな課題を率直に分かち合います 。

■ 第1回勉強会・設立趣旨説明会 開催概要

- 日時：2026年3月25日（水）18:00 ～ 19:30（受付開始 17:45）- 会場：出版クラブホール・会議室 407（東京都千代田区神田神保町1-32）- ※オンライン（Zoom）参加可- 内容：第1回勉強会、設立趣旨の説明 （※終了後、任意参加の懇親会を予定）

※本WGへの参加を希望する企業は「参加申し込みフォーム」よりお申し込みください。

▼参加申し込みフォーム

https://sfpgy.share-na2.hsforms.com/2WbyYMla2QgKVy7eH0lSazw

■今後の展望

キカラボは原則2か月に1回の定期開催を予定しています。

参加企業による持ち回り事例共有を基本とし、実務者同士の横連携と知見の循環を重視します。

本WGで得られた知見は、「聴かれ続ける仕組み」の抽象化・言語化や社内コミュニケーション設計の高度化、音声施策の実務モデル確立につなげてまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社オトバンク 社内ラジオ聴かれるラボ 事務局

担当：篠田 友里

TEL：070-8813-4436

E-mail：yshinoda@otobank.co.jp

その他お問い合わせはこちらまで： https://www.otobank.co.jp/contact/

■社内ラジオとは

「社内ラジオ」は、経営者や社員の声を“音声”で届ける、社内向けのオリジナル音声コンテンツです。通勤中や家事中など、スキマ時間に“ながら聴き”できることが特長で、忙しい社員でも無理なく情報に触れることができます。社内コミュニケーションや組織活性化にお役立ていただけます。

【オトバンクの社内ラジオの特徴】

- プロのディレクターが企画をサポート 「社員と繋がる番組」に仕上げますどんなにいいメッセージでも、企画や編集なしで聴かれるコンテンツに仕上げることは非常に困難です。地上波ラジオに携わるプロの構成作家が、企画の壁打ちや台本制作などをサポートいたします。- 企画・収録・編集・配信までワンストップでオトバンクが対応継続できることを重視し、できるだけ負荷を削減。収録・編集から配信まで当社がワンストップで対応します。- 聴取状況が確認できる視聴データ取得機能を提供「実は聴かれていない」という状況がないよう、視聴データの取得機能を提供。制作からより聴かれるためのコンテンツづくりや体制づくりまでサポートいたします。

【社内ラジオに関するお問い合わせ】

お問い合わせフォーム： https://www.otobank.co.jp/in-house-radio/cta-contact

社内ラジオウェブサイト： https://www.otobank.co.jp/in-house-radio

■株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也）

音声コンテンツを中心とした事業を展開し、「聞き入る文化の創造」「目が不自由な人へのバリアフリー」「出版文化の振興」の達成を目指している、日本最大級の配信数を誇るオーディオブックカンパニーです。500社以上の出版社様と提携し、主な事業として、日本最大級のオーディオブック配信サービス「audiobook.jp」でのオーディオブック販売をはじめ、オンラインブックガイド「新刊JP」( https://sinkan.jp/ )を中心とした書籍プロモーション事業も行っています。

https://www.otobank.co.jp/