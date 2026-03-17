GREEN×EXPO 2027公式ライセンス商品　横浜銘菓「ハーバー」「横濱レンガ通り」と、7種のティーバッグがラインナップ

2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス

GREEN×EXPO協会（正式名称：公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長：筒井義信、所在地：横浜市中区)と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者：西村宣浩、所在地：横浜市西区）は、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：２０２７年国際園芸博覧会）の公式ライセンス商品として、お土産として多くの方に親しまれている横浜銘菓の限定パッケージと、華やかなティーバッグセットを発売いたします。

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」がデザインされた可愛らしい限定パッケージの「ハーバーくん 焼き菓子」を3月18日（水）より発売。オリジナルステッカーがついて、横浜らしさをお届けします。さらに、3月20日発売予定の「ティーバッグ詰め合わせ 7種」は、7種類の異なるフレーバーを楽しめる贅沢なセットです。また、3月上旬より発売している「トゥンクトゥンク」が入ったオリジナルパッケージの横浜銘菓「横濱レンガ通り 6個入」も、香ばしいアーモンドの風味で早くもご好評をいただいております。

お土産にも、ご自分へのご褒美にもぴったりな魅力的なラインナップにぜひご期待ください。

新商品ラインナップについて

■商品情報

商品名：EX27 TK ハーバーくん 焼き菓子（オリジナルステッカー入り）

価格 ：1,000円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

商品名：EX27 TK ティーバッグ詰め合わせ 7種

価格 ：1,620円（税込）

発売日：2026年3月20日（金）（予定）

商品名：EXPO2027 横濱レンガ通り 6個入

価格 ：783円（税込）

発売日：2026年3月上旬より好評発売中

■販売予定店舗

・EXPO 2027 オフィシャルストア

ほか

※オフィシャルストア各店により商品取扱い状況が異なる可能性がございます。

(C)Expo 2027 ２０２７年国際園芸博覧会公式ライセンス商品

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・ 略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・ 開設日 ：2024年12月９日(月)

・ ホームページ ：https://expo2027mlo.jp

GREEN×EXPO 2027 開催概要

名称 ：2027年国際園芸博覧会

(International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan)

正式略称 ：GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

開催場所 ：神奈川県横浜市

開催期間 ：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日)

テーマ ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～

博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)

クラス ：A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)

参加者数 ：1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）

公式サイト：https://expo2027yokohama.or.jp/

公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」