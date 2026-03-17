【兼松 × 大丸神戸店】明石町筋フリーウォーク　空飛ぶクルマのある「みなとまち神戸」の未来を見に行こう！体験型イベント開催のお知らせ

兼松株式会社

兼松株式会社(以下、「兼松」)は、3月２８日(土)、大丸神戸店と共催で、神戸のまちを舞台にした体験型イベント「明石町筋フリーウォーク 空飛ぶクルマのある『みなとまち神戸』の未来を見に行こう！」を開催します。

当日は、大丸神戸店東側の明石町筋を歩行者天国とし、空飛ぶクルマの模型展示や映像放映、ワークショップ（子供向け、一般向け）、ステージトークなどを行います。神戸や兵庫で空飛ぶクルマがどのように活用されていくのか、見て・知って・楽しみながら感じていただけます。お買い物やお散歩の途中に、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

神戸発祥の兼松 × 大丸神戸店

海岸ビルヂング(旧兼松商店本店・1911年竣工) (C)一般財団法人神戸観光局大丸神戸店 (C)一般財団法人神戸観光局

空飛ぶクルマは、昨年の大阪・関西万博のデモフライトを経て、「未来の構想」から「社会で使われる技術」へと着実に近づいています。港とともに発展し、新しい文化や技術を柔軟に受け入れてきた神戸だからこそ、新しい移動のかたちが活用される未来を市民の皆さまと一緒に感じられる場をつくりたい。そのような想いから、136年前に神戸で創業した兼松は、神戸元町のランドマークとして長年皆さまに愛されてきた大丸神戸店と共に本イベントを企画しました。

開催概要

日時：2026年3月28日（土）10:00～17:00

会場：大丸神戸店 東側 旧居留地・明石町筋

主催：兼松株式会社

共催：大丸神戸店 https://www.daimaru.co.jp/kobe/

後援：兵庫県、神戸市、豊岡市

特別協賛：東京海上日動火災保険株式会社

入場：無料（雨天開催・荒天中止）

概要：

・空飛ぶクルマ関係事業者による模型等の展示、動画放映・VR体験、PRタイム等

・豊岡エリアでの空飛ぶクルマ取組紹介、地域観光取組紹介、浴衣販売など

・協賛企業による製品・サービス等の展示

・空飛ぶクルマの社会受容性調査

・飲食ブース

・空飛ぶクルマのワークショップ（事前申込制）

１.［子ども向け］ ２０５０年へタイムトリップ！空飛ぶクルマと神戸の未来

●講師：ツーリズムプロデューサー 江藤誠晃氏

● 内容：世界各地を飛び回る旅のプロが、未来社会を構想するゲーム感覚の特別講義を行います。

●対象：小学校高学年

●定員：15名

●時間：第１回 11:00-11:40、第２回 14:00-14:40

●申込方法：以下よりお申し込みください (先着順)

https://forms.office.com/r/G4qtc80Txb

申込期限：3月26日（木) 18：00

２. 空飛ぶクルマ SkyDriveトークイベント

● 講師： 株式会社SkyDrive 国内事業マネージャー 戸村 竜也氏

● 内容： 空飛ぶクルマについて。SkyDriveの取組みや最新動向、質疑応答など

● 対象： 一般

● 定員： 15名

● 時間： 15:30-16:10

● 申込方法： 以下よりお申し込みください (先着順)

● https://forms.office.com/r/Y0u0nSqREf

申込期限：3月26日（木) 18：00

備考：本イベントは兵庫県空飛ぶクルマ実装促進事業の一環で実施いたします。

【お問い合わせ先】

兼松株式会社 広報室

電話 ： 03-6747-5000

https://www.kanematsu.co.jp/inquiry/