オーストラリアワイン「ピーツ・ピュア」スパークリングワイン2種を4月1日から発売

アサヒビール株式会社

エノテカ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：堀 慎二）はオーストラリアのニュー・サウス・ウェールズ州のワイナリー「ピーツ・ピュア」が手掛けるスパークリングワイン2種を4月1日から発売します。ヒゲの“ピートおじさん”が目印の「ピーツ・ピュア」は、2022年から日本市場でスティルワイン6種を展開しており、今回スパークリングワインを新たに加えて、ラインアップを拡充します。

左から『ピーツ・ピュア・スパークリング』、『ピーツ・ピュア・スパークリング・ロゼ』

「ピーツ・ピュア」が拠点とするマレー・ダーリングはオーストラリアで2番目に大きなワイン産地で、ワイン造りに適した暑く乾燥した気候が特長です。設立は2015年とまだ歴史は浅いものの、豊かな果実味と爽やかな酸味が調和したコストパフォーマンスに優れたワインを多く生産しています。ボトルに描かれた“ピートおじさん”は、かつてヴィンヤード・マネージャーを務めた人物をモチーフとしています。「大地を愛し、畑仕事には手を抜かない」という彼の姿勢は、「ピーツ・ピュア」が大切にする価値観を象徴するものです。同ブランドは、有機肥料やリサイクル資材を活用し、生物多様性や土壌の健全性など環境にも配慮しています。ラインアップはいずれも1,000円台ながら、「第13回サクラアワード2026」では『ピーツ・ピュア・シャルドネ 2024年』がダイヤモンドトロフィーを受賞するなど、品質面でも高い評価を得ています。

今回発売するスパークリングワイン2種類は、いずれも豊富な日照に由来する豊かな果実味と爽やかな酸味が調和した、親しみやすいスタイルが特長です。ブドウ本来のフレッシュなアロマと味わいを生かした造りで、心地よい泡立ちとクリーンな後味が楽しめます。

世界的な燃料や原材料費の上昇を背景に、ワイン価格は上昇傾向が続いています。手頃な価格でおいしいスパークリングワインを求めるお客さまの声に応え、オーストラリア産の「ピーツ・ピュア」のスパークリングワインの取り扱いを開始します。品質と価格のバランスに優れた商品を新たな選択肢として加えることで、より幅広い層のお客さまにスパークリングワインの魅力を提案していきます。

【商品一覧】

『ピーツ・ピュア・スパークリング』

レモンのようなニュアンスに、熟した洋ナシや黄桃のアロマが調和します。新鮮な柑橘系果実に加え、洋ナシや熟したリンゴのようなジューシーな風味も感じられます。バランスの取れた酸ときめ細かく持続性のある泡を持つ、豊潤でありながらも爽やかでキレのあるスパークリングワインです。

ブドウ品種：シャルドネ、ピノ・ノワール

『ピーツ・ピュア・スパークリング・ロゼ』

ストロベリーやバラの花びらのアロマが際立ち、明るく爽やかな印象を与えます。口当たりは柔らかくクリーミーで、ジューシーな赤いベリーの果実味とバランスの取れた酸が調和し、余韻は長く続きます。

ブドウ品種：フィアーノ、ピノ・ノワール、シャルドネ、他

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「ピーツ・ピュア」：https://www.enoteca.co.jp/producer/detail/2085