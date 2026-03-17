大阪から次の市場を創る成長ビジネスを認定！「大阪トップランナー育成事業」2026年度第1期認定プロジェクト発表

公益財団法人大阪産業局

新製品・サービスの事業拡大をめざす大阪の中小企業のための「伴走支援事業」である【大阪トップランナー育成事業（※1）】。

2025年10月8日（水）に2026年度第1期認定プロジェクトの募集を開始し（※2）、60件近くのエントリーの中から、新規性があり成長が期待できる有望プロジェクト4件が認定されました。

つきましては、2026年3月25日（水）に、国指定重要文化財である「大阪市中央公会堂」にて認定証の授与式及び、各認定プロジェクトのプレゼンテーション会を下記のとおり開催します。

ご関心をお持ちの報道関係者の皆さまは、ぜひご来場ください。

（ご出席いただける場合は、事前に【本件に関する問い合わせ先】までご連絡ください）

【2026年度 第1期認定証授与式及び認定プロジェクトプレゼンテーション会 概要】

日時：2026年3月25日（水）13：30-15：00

場所：大阪市中央公会堂 （大阪市北区中之島1丁目1番27号）

＜当日の流れ＞

開会

認定証 及び 目録授与

認定プロジェクト プレゼンテーション会（5分×4社）

集合写真撮影・名刺交換会

終了

＜2026年度 第1期認定プロジェクト 計4件（企業名50音順）＞

◇いつまでも自分の足で歩くことができる世界を実現する

【プロジェクト名】

歩行の見える化で健康寿命延伸に貢献する「AI歩行分析計」

株式会社ayumo／代表取締役 桑田 佳幸

https://ayumo.ai/

◇出会いには“未来”を変える力がある。いまのあなたとつくる旅。

【プロジェクト名】

世界を人と学びでつなぐ「EARTH留学」

とことこあーす株式会社／代表取締役 戸田 愛

https://tokotoko-earth.jp/

◇植物性で再構築する日本の旨みを世界へ届ける挑戦

【プロジェクト名】

植物性100％で実現する“日本の旨み”世界展開プロジェクト「MAGI DASHI」

浜弥鰹節株式会社／代表取締役 木村 忠司

https://hamaya.biz/

◇薬を渡す場所から、暮らしを支える医療拠点へ

【プロジェクト名】

次世代型薬局「薬局3.0」化プロジェクト

PHB Design株式会社／代表取締役社長 狭間 研至

https://phbdesign.jp/

今後は、各認定プロジェクトを担当するコーディネータが、オーダーメイド型の継続的サポート（ハンズオン支援）を行い、直面する課題の解決をサポートすることで事業拡大を促進。また、費用を伴うハンズオン支援に充当可能なハンズオン支援金として、1社あたり最大200万円まで受けることができます。（大阪市内企業が対象 ※一部企業負担あり）

さらに、りそなグループの関西みらい銀行が認定プロジェクトに対し1社20万円の助成金を支給するほか、必要に応じて財務面の強化や販路拡大などのサポートを行います。

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【※1：大阪トップランナー育成事業とは】

新製品・新サービスの事業拡大をめざす大阪の中小企業を対象に、新規性があり成長が期待できる有望なプロジェクトを大阪市が認定。

市場投入から販路拡大までコーディネータが伴走し、必要に応じたオーダーメイド型の継続的サポート（ハンズオン支援）を実施することにより、将来的に大阪を代表するトップランナー企業の創出に寄与することを目的としています。

2013年度からスタートした本事業も2025年度で13年目を迎え、累計で138件（2026年度第1期分を含む）を認定してきました。

◇大阪トップランナー育成事業の概要 https://www.osaka-toprunner.jp/about/

◇これまでの認定プロジェクト https://www.osaka-toprunner.jp/project/

【※2：2026年度第1期認定プロジェクトの募集】

https://www.osaka-toprunner.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/20251008_TR_release.pdf

【本件に関する問い合わせ先】

公益財団法人大阪産業局

「大阪トップランナー育成事業」運営事務局

事業担当：芳村、中村

TEL：06-6271-0303

Mail：osaka-tr@obda.or.jp

※本件に関するプレスリリースは、大阪市が大阪市政記者クラブおよび大阪経済記者クラブに対し、同内容を同日同時刻に行っています。また、関西みらい銀行においても、同日同時刻にHPで公表しています。