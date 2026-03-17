仙台ヘルスケアスタートアップ実証推進拠点、初の事例共有会を3月31日に開催

ReGACY Innovation Group株式会社

ReGACY Innovation Group株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：成瀬 功一、以下：ReGACY）は、事務局を務める「仙台ヘルスケアスタートアップ実証推進拠点」において、医療・介護現場の課題解決に向けたデジタルヘルス分野の実証事例を紹介する事例共有会を、2026年3月31日（火）に仙台市の共創拠点「YUINOS」にて開催します。

当日は、本事業を通じて地域の医療機関や介護施設等と連携しながら実証を進めてきたスタートアップ各社が登壇し、地域の医療・介護現場が抱える課題に対する取り組みや実証の進捗、今後の事業展開について発表します。また、事業関係者によるトークセッションも予定しており、デジタルヘルスケアの社会実装に向けた地域連携の可能性について議論します。

デジタルヘルスケア領域の事業やサービス開発、また医療、介護現場でのデジタル活用を通した課題解決に関心のあるみなさまのお越しをお待ちしております。



なお、本事例共有会は本事業として初の対外的な取り組み共有の場となります。

【イベント概要】

- イベント名：仙台ヘルスケアスタートアップ実証推進拠点 事例共有会- 日時：2026年3月31日（火）18:00～19:00（17:30開場）- 会場：YUINOS（仙台）宮城県仙台市青葉区中央4丁目4-19 アーバンネット仙台中央ビル1F- 主催：仙台ヘルスケアスタートアップ実証推進拠点

【プログラム（予定）】

1. 開会挨拶

仙台市 スタートアップ支援課

2. 当拠点概要紹介

3. スタートアップによる実証事例発表

1. 株式会社メディエンジン

2. 株式会社Picto Care

3. PGV株式会社

4. 東北大学・関口雄介

（内容は一部変更になる場合があります）



4. トークセッション 「仙台エリアにおけるヘルスケアスタートアップの実証可能性や今後の推進について」

5. 当拠点の今後の取り組みについて





【参加申込方法】

参加をご希望の方は、以下の申込フォームよりお申し込みください。

申込フォーム：https://docs.google.com/forms/d/1Bl0YA2Kstd_EQNLcE424DMnBEZ9Z9vrXFKsNui_Pcqw/edit (https://docs.google.com/forms/d/1Bl0YA2Kstd_EQNLcE424DMnBEZ9Z9vrXFKsNui_Pcqw/edit)

＊＊＊＊＊＊＊

仙台ヘルスケアスタートアップ実証推進拠点について

仙台ヘルスケアスタートアップ実証推進拠点は、医療や介護分野における課題解決を目的に、デジタル技術を活用するスタートアップの社会実装を支援する取り組みです。

仙台市関連部署や地域の医療機関、介護施設、VC等と連携しながら、仙台市内での実証機会の創出や実証計画の策定支援、資金調達支援などを行い、全国で活躍できるスタートアップの創出を目指しています。



仙台スタートアップスタジオについてはこちら（https://sendaistartupstudio.com/）

仙台ヘルスケアスタートアップ実証推進拠点ページ：https://sendaihealthcaresu.regacy-innovation.com/

仙台市スタートアップ支援課について

仙台市は、東北地方の中核都市として医療・研究・観光資源を有し、スタートアップ支援にも積極的に取り組んでいます。

近年はヘルスケア分野を含む先端技術の実証・社会実装に注力しており、地域特性を活かした実証環境の整備を進めています。

ReGACY Innovation Group株式会社について

2022年2月設立後、大手企業や自治体、教育機関等からのベンチャー創出やオープンイノベーションによる事業化に特化したサービス開発・展開を行っています。経営コンサルとベンチャーキャピタルの手法を統合することで探索から事業化・収益化までを一気通貫で共創支援が可能となり、レガシー組織に向けて総合的なイノベーションサービスを提供しています。

■会社概要

社名 ：ReGACY Innovation Group株式会社（英表記：ReGACY Innovation Group Inc.）

代表者：代表取締役 成瀬 功一

設立 ：2022年2月2日

所在地：東京都千代田区神田神保町1丁目24-1 CIRCLES神保町II 10階

ホームページ：https://regacy-innovation.com/ (https://regacy-innovation.com/)

事業概要 ：

イノベーション戦略策定・実行管理、イノベーション組織・制度、CVC設立、新事業インキュベーション、オープンイノベーション、ベンチャー投資・M&A、プロダクト開発・ラボ事業、プライベートエクイティ事業