【3/26（木）】株式会社AX代表・石綿文太、共催オンラインセミナーに登壇。「なぜAI導入で成果が出ないのか？」AIプロ人材のスキルセットを解説

株式会社AX

株式会社AX（本社：福岡県福岡市、代表取締役：石綿 文太）の代表・石綿文太が、株式会社LeaguE主催の共催オンラインセミナー 「"〇〇のプロ"に 成功ノウハウ聞いてみた！」（2026年3月26日開催）に登壇いたします。

本セミナーは、経営者・事業責任者・マーケティング責任者・新規事業担当者を対象に、実務の最前線で活躍するプロフェッショナル6社が登壇し、事業成長のボトルネックを解消する実践ノウハウを共有するセミナーです。株式会社AXは第3部（13:40～14:00）に登壇し、「なぜAI導入で成果が出ないのか？AIプロ人材のスキルセットを解説」 をテーマに講演を行います。

なぜ今、「AI人材のスキルセット」が問われているのか

AI導入に取り組む企業は増えている一方で、現場からは次のような声が多く聞かれます。

- ChatGPTを業務で使っているが、効果を実感できていない- AI活用が個人止まりで、チームや組織に広がらない- AI人材の採用・育成方針が定まらず、判断できていない

株式会社AXがこれまで1,300件を超えるAIエージェント伴走支援プロジェクトを通じて見えてきたのは、成果を分けているのは「ツール選定」ではなく、「AIを扱う人材のスキルセット」である という点です。

AI導入がうまくいかない原因を整理し、成果を出すために必要なAIプロ人材のスキルセットを、失敗事例と成功パターンから分かりやすく解説します。

本セミナーで扱う内容

・AI導入で成果が出ない企業に共通する原因の整理

・成果を出すAIプロ人材に必要なスキルセットの解説

・失敗事例から学ぶ、AI活用が止まるポイントと回避策

・成功パターンに共通する「人材×仕組み」の設計視点

・組織全体でAI活用を広げるための判断ポイント

こんな方におすすめ

・ChatGPTを業務で使っているが、効果を実感できていない方

・AI活用が個人止まりで、チームや組織に広がらないと感じている方

・AI人材の採用・育成方針に悩んでいる経営者・人事・DX担当者

・AI導入を進めたいが、どんなスキルを持つ人材が必要か判断できていない方

・属人化しないAI活用体制を構築したい方

本セミナーで得られること

・AI導入で成果が出ない原因と、改善に必要な視点が明確になる

・AIプロ人材に求められるスキルセットの全体像がわかる

・失敗パターンを回避するための具体的なチェックポイントを持ち帰れる

・自社のAI人材育成に必要な判断軸を整理できる

・組織的なAI活用を進めるための設計視点が得られる

開催概要

セミナー名：「"〇〇のプロ"に 成功ノウハウ聞いてみた！」

日程：2026年3月26日（木）

時間：13:00～15:00（AX登壇枠：13:40～14:00）

形式：オンライン（Zoom配信）

参加費：無料

主催：株式会社LeaguE

共催：株式会社LeaguE／株式会社AKEY CONSULTING／株式会社AX／メンタルヘルスラボ株式会社／株式会社識学／株式会社マイナビ

※ご興味のあるパートのみご視聴いただくことも可能です（各社20分ずつの講演／途中入室・退出可）。

登壇者

株式会社AX 代表取締役CEO 石綿 文太

18歳で起業し、10年間の広告代理業を経てAIエージェント開発へ。自社の業務をAI化し「26名→1名」で運用する仕組みを確立。

現在は40社以上の企業でAI顧問を務め、AI研修・自動化伴走を提供。Google認定 Generative AI Leaderを保持。

株式会社LeaguE 取締役副社長 勝部雄太

株式会社AKEY CONSULTING 代表取締役 秋山吏功

メンタルヘルスラボ株式会社 代表取締役 古徳 一暁

株式会社識学 コンサルタント 阿部直紀

株式会社マイナビ プロ人材事業部 マネージャー 山田 敢士

お申し込みはこちら

無料で申し込む :https://league-jp.com/seminar/20260326-2/企業事例・実績（一部）- 記事LPの執筆時間が「24時間→10秒」に短縮（株式会社Route66様）- SNS運用をAIで自動化し月1,000万インプレッション達成（社名非公開）- 月100時間以上の手作業を削減（株式会社エムスタイルジャパン様）

株式会社AXとは？

株式会社AXは、「1000万時間を解放し、世界の創造性を爆発させる」を掲げ、AI研修やAIシステム開発を通じて企業の業務効率化と価値創造を支援しています。AIを"使う"だけでなく、"AIと働く組織づくり"を実践し、生産性向上と働き方改革を後押ししています。

会社概要

会社名：株式会社AX

所在地：福岡県福岡市中央区大名1-3-29-7F

代表者：代表取締役CEO 石綿 文太

公式サイト：https://a-x.inc/

事業内容：

AI研修/開発事業 広告代理業 組織開発コンサルティング業 有料人材紹介事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社AX

広報担当：竹内

Email：pr@a-x.inc

Tel：090-7137-0960