今年の決勝大会で優勝を狙う京都文教高等学校で『マイナビハイダン 2026 高校生応援企画 -第2弾-』開催！

株式会社アノマリー

株式会社アノマリー (本社：東京都世田谷区、代表取締役CEO：神田勘太朗) は、青春をダンスに捧げた高校生ダンス部の日本一を決定する「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」(マイナビハイスクール ダンス コンペティション ニセンニジュウロク)を開催しています。

この度、「一人ひとりに寄り添い、多様なキャリアを応援したい。」という株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）の想いのもと、「マイナビハイダン 2026 高校生応援企画 -第2弾-」を開催いたします。

今回は、京都文教高等学校にて、バックダンサー、アイドルの振付・指導など多くの現場を経験し、幅広く活躍するシーラE氏がダンス指導を行い、高校生たちにさらなるスキルアップの機会を提供します。

当日はダンス指導だけでなく、一日限りのシーラE氏による特別な講義である「キャリアトーク」も開催し、高校生たちに“ダンサー”という夢を叶えた先輩として、人生の岐路や目標の重要性などを語ります。また高校生による質疑応答も実施予定です。本イベントを通じて、マイナビは高校生がキャリアの一歩を踏み出すきっかけを創出します。

■『マイナビハイダン 2026 高校生応援企画 -第2弾-』開催について

今回の高校生応援企画は、「一人ひとりに寄り添い、多様なキャリアを応援したい。」というマイナビの想いから誕生しました。高校生ダンス部日本一を目指す学生たちに向け、更なるスキルアップの機会を提供するとともに、講師による一日限りの特別講義も開催します。

講義では夢を叶えた先輩として、指針や目標なども伝授し、高校生による質疑応答も実施します。

■『マイナビハイダン 2026 高校生応援企画 -第2弾-』開催概要

開催日程：2026年3月24日（火）

主催：株式会社アノマリー

特別協賛：株式会社マイナビ

会場：京都文教高等学校

開催内容：ダンスワークショップ 2時間／キャリアトーク 1時間（マイナビ企画）

■指導者の紹介

シーラE

静岡にてジャズ、アフリカンを始め、高校卒業後に大阪へ拠点を移す。CATミュージックカレッジ専門学校在学中にLOCKダンスの魅力に深く触れ、以降LOCKを軸にコンテストやバトルで多数入賞。

バックダンサー、アイドルの振付・指導など多くの現場を経験。現在は京都府長岡京市にてダンススタジオを経営している。

■「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026」について

全国の高等学校および高等学校に準じる教育機関に在学中の学生を対象としたダンスコンテストです。2015年よりスタートし今期で11回目の開催となります。予選大会は関東、関西、東北、中部、九州の合計5地区で開催いたします。

各予選通過校は2026年4月に行われる決勝大会「マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2026 FINAL」へと勝ち進み、高校生活を全身全霊でダンスにかけたダンス部の日本一が決定します。

今シーズンは予選の入賞枠が3つ拡大し、ポイントの付与対象者が増えます。予選終了後、ポイントランキングにより決勝通過を決めるファイナルチャレンジを行います。

マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION オフィシャルWEBサイト：https://high-dan.com/