【ゴー☆ジャスといえば？2位は「マダガスカル」、1位はやっぱり〇〇?!】「サクリサ×ゴー☆ジャス」のコラボ記念アドトラックが渋谷区を走行中！

株式会社PRIZMA

プロモーションにおける新しい戦略設計の概念「データフォースプロモーション」を展開している株式会社PRIZMA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：杉本昂輝）は、ブラウザ上で完全完結するセルフリサーチツール「サクリサ」と、お笑い芸人・ゴー☆ジャスのコラボレーションを記念したアドトラックの運行を開始いたしました。

本アドトラックは、2026年3月9日（月）から2026年3月22日（日）の期間限定で渋谷区内を走行しております。

【コラボ記念アドトラックについて】

今回のアドトラックは、「サクリサ」と、お笑い芸人・ゴー☆ジャスのコラボレーションを記念した特別デザインで、渋谷の街を盛り上げます。

トラックの側面には、サクリサを用いて実施した「ゴー☆ジャスといえば？」という独自のアンケート調査をクイズ形式で大々的に掲載。答えが気になった方が思わずスマホで検索してしまうようなユニークな仕掛けとなっています。

お近くにお越しの際は、ぜひコラボトラックを探してみてください。

【答え合わせ】1位はやっぱり「レボ☆リューション（54%）」！ あなたも「サクリサ」で、こんな調査データをサクッと集めてみませんか？

- 走行期間：2026年3月9日（月）～2026年3月22日（日）- 走行エリア：渋谷区

アドトラックで隠されていた堂々の第1位は、お馴染みのフレーズ「レボ☆リューション」でした！

実は、今回ゴー☆ジャスさんの調査に使用したセルフリサーチツール「サクリサ」を使えば、どなたでも簡単に、このようなアンケート調査を実施・グラフ化することができます。

「自社サービスの認知度はどのくらい？」「新商品のパッケージ、AとBどっちが人気？」など、気になる疑問を国内最大級1,520万人のモニターの中から狙ったターゲットに直接ヒアリング！

- 【業界初】コストゼロで始められる：100名×3設問の調査が、毎月3回まで【無料】で実施可能！- そのまま使えるグラフ生成：集計結果はカラフルなグラフ画像としてダウンロード可能。プレスリリースや営業資料の「説得力のあるデータ」として即活用できます。- 最短即日で結果がわかる：設問作成から配信・集計まで、ブラウザ上で直感的に完結し、最短即日でご納品！

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調査概要：「ゴー☆ジャス」に関する調査

【調査期間】2026年3月2日（月）～2026年3月3日（火）

【調査方法】セルフリサーチツール「サクリサ」

【調査人数】513人

【調査対象】調査回答時に「ゴー☆ジャス」を認知していると回答したモニター

【モニター提供元】PRIZMAリサーチ

株式会社PRIZMA

社名：株式会社PRIZMA

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-6-14 今井ビル4F

代表取締役：杉本 昂輝

設立：2024年8月

事業内容：ブランドコンサルティング

コンテンツマーケティング

ネット集客支援

メディアPR代行

HP : https://www.prizma-link.com/

Tel : 03-5468-1850（代）