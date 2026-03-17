FDA　FDA公式サイトリニューアル記念『「FDA＋ホテルセットプラン」タイムセール』を実施します

株式会社フジドリームエアラインズ

株式会社フジドリームエアラインズ(略称:FDA、本社:静岡県静岡市、代表取締役社長:本田 俊介)は2026年3月17日(火)よりFDA公式サイトをリニューアルいたします。これを記念し、2026年3月18日(水)～3月25日(水)の期間で『「FDA＋ホテルセットプラン」タイムセール』を実施します。

ぜひこの機会にリニューアルしたFDA公式サイトをご覧いただき、お得なセットプランで空の旅を

お楽しみください。

■FDA公式サイトリニューアルについて

実施日時：2026年3月17日(火)～

リニューアルポイント：

◎定期便の航空券だけでなく、チャーターフライトや遊覧フライト航空券の検索も可能

となります。

◎「予約確認/変更/チェックイン」「座席指定/取消/払戻」「各種証明書」など予約に関する

内容は「予約管理」のページですべてのお手続きが可能となります。

■タイムセール実施概要

販売期間：2026年3月18日(水)～3月25日(水) ※旅行会社によって販売期間は異なります

実施内容：「FDA＋ホテルセットプラン」タイムセール

対象期間：2026年3月29日(日)～2026年5月31日(日)搭乗分 ※GW期間は対象外

設定路線：静岡＝新千歳/福岡/鹿児島、松本＝丘珠/神戸/福岡、

名古屋(小牧)＝丘珠/青森/花巻/山形/出雲/福岡、名古屋(中部)＝高知/熊本、

山形＝新千歳、新潟＝新千歳、福岡＝新千歳/花巻/仙台/新潟

備 考：［URL］https:// www.fujidream.co.jp/campaign/timesale260317/

■FDA公式オンラインショップクーポンについて

実施期間：2026年3月18日(水)9:00～3月31日(火)

実施内容：FDA公式オンラインショップで使用できる「10%OFFクーポン」をプレゼント

入手方法：FDA公式オンラインショップで購入の際にクーポンコード記入欄に「redesign2026」を

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