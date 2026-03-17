新登場！花型の『ミルクハーバー はちみつ紅茶』2026年3月19日（木）より期間限定販売！～ガーデンネックレス横浜2026×ありあけ～

株式会社ありあけ

株式会社ありあけ（横浜市中区日本大通36、代表取締役社長 藤木隆宏）は、「ガーデンネックレス横浜2026」が開催される2026年3月19日(木)より、期間限定でコラボレーション商品『ミルクハーバー はちみつ紅茶』を、ありあけ直営店、駅売店、量販店、百貨店、ありあけオンラインショップ等で販売を開始いたします。

『ミルクハーバー はちみつ紅茶』単品

◆『ミルクハーバー はちみつ紅茶』 商品紹介

本商品は、横浜の花と緑をテーマにしたイベント「ガーデンネックレス横浜2026」とコラボレーションした、「ミルクハーバー はちみつ紅茶」です。花型にハチの絵を刻印したデザインで、新登場いたします。練乳とはちみつを加えたしっとりとしたミルク生地で、香り高く風味豊かな特製はちみつ紅茶を包み、丁寧に焼き上げました。

特製はちみつ紅茶には、横浜元町の紅茶専門店「サンドグラスヨコハマ」が手掛けたオリジナルブレンド紅茶「はちみつ紅茶」を使用。横浜の花と緑、そして人々の豊かな暮らしを思い描きながら開発された紅茶で、サンドグラスオリジナルのレシピにより丁寧に着香・ブレンドされており、ミルクとの相性も良く、豊かな香りとやさしい甘みが広がります。

また、「ガーデンネックレス横浜」の公式のマスコットキャラクター「ガーデンベア」の大好物が“花の蜜”であることから、「はちみつ紅茶」をテーマに開発しました。イギリスの妖精が暮らすガーデンランドで生まれたガーデンベアの世界観に合わせ、イギリスで親しまれている紅茶をモチーフにしたハーバーとして仕上げています。横浜の春の訪れを感じながら、紅茶の香りとやさしい甘さが広がる特別なお茶菓子としてお楽しみください。

『ミルクハーバー はちみつ紅茶』8個入

◆商品概要

・商 品 名：『ミルクハーバー はちみつ紅茶』

・商品価格：単品173円(税込)、8個入1,383円(税込)

・発売期間：2026年3月19日（木）～2026年6月中旬頃 無くなり次第終了

・販 売 店：ありあけ直営店・駅売店・百貨店・量販店・ありあけオンラインショップ等

・お客様相談室：フリーダイヤル0120-421-900（9:00～17:00、土・日・祝を除く）

ガーデンネックレス横浜2026公式HP：https://gardennecklace.city.yokohama.lg.jp/