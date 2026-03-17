俳優・井浦新さんトークショー開催世界的カメラブランド「Hasselblad」とLIGHT CYCLES KYOTOが特別企画夜の植物園を撮るカメラ体験イベントを実施

京都府立植物園アートナイトウォーク実行委員会

京都府、京都府立植物園アートナイトウォーク実行委員会および三井不動産株式会社が主催する、夜の京都府立植物園を舞台とした没入型体験イベント「LIGHT CYCLES KYOTO（ライトサイクル京都）」では、スウェーデン発のカメラブランド Hasselblad（ハッセルブラッド）との特別企画として、Hasselbladのカメラで夜の植物園を撮影できる体験イベントを3月21日に開催します。

会場内に特設ブースを設置し、来場者が実際にカメラを手に取り、光と植物が織りなす幻想的な空間を撮影できる特別企画です。本機種を屋外環境で実際に撮影体験できるイベントは、日本国内でも開催例が極めて限られており、本企画は貴重な機会となります。

また同日には、俳優としての活動に加え、写真や表現活動にも取り組み、Hasselbladのカメラを愛用していることでも知られる井浦新さんをゲストに迎え、写真や自然、表現をテーマとしたトークショーを開催予定です。

世界的マルチメディアスタジオ Moment Factory が手掛ける没入型の光の演出とともに、写真という新たな視点から夜の植物園の魅力を体感いただける特別企画となっています。

カメラ体験イベント

来場者がHasselbladのカメラを実際に手に取り、園内で撮影を楽しめる体験イベントです。幻想的な光に包まれた夜の植物園を、写真として記録できる特別な体験を提供します。

・開催日：2026年3月21日（土）※昼夜の2部制

昼の部：13:30～14:30、15:00～16:00

夜の部：20:00～21：00

・料金：1,000円 （税込）

※温室開室時間内：別途入園料／「LIGHT CYCLES KYOTO」開演時間内：別途入場チケットが必要

・受付：予約制 各時間先着5名様

・体験時間：最大60分

・申込方法：事前申込フォーム

・13:30～ https://pro.form-mailer.jp/fms/e9610d12348422

・15:00～ https://pro.form-mailer.jp/fms/92a275ea348469

・20:00～ https://pro.form-mailer.jp/fms/6b815ac8348470

・体験いただける機種：

1．X2D II 100C 2．907X &CFV 100C

・レンズ：各種現行レンズ

俳優・井浦新さん トークショー

俳優としての活動に加え、写真や表現活動にも取り組み、日頃からHasselbladのカメラを愛用していることでも知られる井浦新さんをゲストに迎え、写真や自然、創作をテーマにした特別トークショーを開催します。

・開催日時：2026年3月21日（土)19:00～（約30分）

・会場：京都府立植物園 植物園会館内控室にて実施予定

・参加方法：事前申込制（先着順）

※申し込みは【 3月18日（水）20:00 】より開始

コチラから▽

https://pro.form-mailer.jp/fms/fb62583a348463

・参加費：無料

・定員：先着70名

◾井浦 新(いうら あらた)プロフィール

1974 年生まれ。98 年に是枝裕和の監督作「ワンダフルライフ」で映画初主演。以降映画を中心にドラ マ、ナレーションなど幅広く活動。また映画館を応援する「MINI THEATER PARK」、アパレルブランド 〈ELNEST CREATIVE ACTIVITY〉ディレクター、サステナブル・コスメブランド〈Kruhi〉のファウンダーを務 めるなど、その活動は多岐にわたる。

■Hasselblad（ハッセルブラッド）について

「HASSELBLAD（ハッセルブラッド）」は、スウェーデン・ヨーテボリに本社を置く VICTOR HASSELBLAD AB が展開する、世界的に評価されるカメラブランドです。1941年の誕生以来、ハッセルブラッドのカメラは多くの写真家にインスピレーションを与え、誰もが知る数々名作や象徴的な写真を生み出してきました。人類初の月面着陸という歴史的瞬間を撮影したカメラもハッセルブラッドで、過酷な宇宙空間でもその性能を発揮し、信頼と実績を世界に示しました。

Hasselblad オフィシャルサイト ：https://www.hasselblad.com/ja-jp/



■京都府立植物園100周年記念イベント「LIGHT CYCLES KYOTO」について

「LIGHT CYCLES KYOTO」は、京都府立植物園を舞台に開催されている没入型のナイトイベントです。世界的マルチメディアスタジオMoment Factoryが手がける光と音の演出により、来場者は夜の園内を巡りながら、ライトアップされた樹木や植物、光のインスタレーションなどを通して、昼間とは異なる植物園の魅力を体感することができます。現在開催中の「春待ちのイルミネーション」では、冬から春へと移ろう季節にあわせ、園内のなからぎの森を中心に樹木や植物へのライトアップを実施。芽吹きの季節へと向かう植物の姿を光の演出で表現しています。桜の開花時期にあわせた桜ライトアップも予定しており、夜の植物園ならではの春の景色をお楽しみいただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/148105/table/15_1_1783c569b25bbcd1e96d0cb2e5bbb401.jpg?v=202603171051 ]

〈京都府立植物園 施設概要〉

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/148105/table/15_2_6977fd269620b91da498ae1a73952e75.jpg?v=202603171051 ]

■Moment Factory について

Moment Factory（モーメント・ファクトリー）は幅広い分野のエキスパートが集まったマルチメディア・スタジオです。Moment Factory は、映像、照明、建築、音響、特殊効果といった様々な専門分野を統合し、世界中の人々が忘れられない体験を提供することを目的としています。現在はカナダのモントリオール本社を始め、東京、パリ、ニューヨーク、シンガポールに拠点を持ち、2001年の創立以来、550以上ものユニークなプロジェクトを世界各国で展開。チャンギ国際空港、ディズニー、マイクロソフト、ソニー、安室奈美恵、韓国・パラダイスシティ、モントリオール・ノートルダム大聖堂、

シンガポール動物園、吉本興業、ユニバーサルスタジオなど、様々な国のクライアントとのコラボレーション実績を有しています。

MOMENT FACTORY オフィシャルサイト ：https://momentfactory.com/home

■三井不動産について

三井不動産は、2024 年 4 月に策定したグループ長期経営方針「＆ INNOVATION2030」において、「エンターテインメントを活用したリアルの体験価値を最大化する街づくり」の推進を掲げております。アート・エンターテインメントの力を通じて、京都府立植物園の新たな魅力の発信およびナイトタイムエコノミーの活性化を目指します。



■京都府立植物園アートナイトウォーク実行委員会について

京都府立植物園アートナイトウォーク実行委員会は、京都の新たな夜の文化観光コンテンツの創造と京都府立植物園が次の100年に向けた将来ビジョンとして掲げた「京都から世界の生物多様性への貢献」の実現に向け、マルチメディアアート体験を通じ、生物多様性保全の意義や人と植物の関係性の気付きを促す体験を企画・実施し、次世代を担う若者やインバウンド等を惹きつける新たな魅力を創出することを目的に設立された組織です。「LIGHT CYCLES KYOTO」（ライトサイクル京都）の実施に当たり、地元商店街等の周辺地域や関係団体との連携・調整を担っております。