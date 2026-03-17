～『今日も東北のために』～　昨年11月に乃木坂46を卒業された久保史緒里さん出演の新TVCM・仙建工業2026「JOIN！」篇を公開しました！

仙建工業株式会社(C)乃木坂46LLC

仙建工業株式会社（本社:仙台市青葉区、代表取締役社長:木村 英明）は、JR東日本のパートナー会社として、東北地方（青森県、岩手県、宮城県、福島県）を拠点に、土木・建築・線路工事を請け負う総合建設会社です。 1942年に創業し「お客様から信頼され、地域社会に貢献できる会社」を目指しています。

昨年に引き続き、今回のCMでも、「土木」「建築」「線路」の3部門それぞれで活躍する若い社員の姿を、久保史緒里さんに伝えていただきました。

実際の社員の職場の様子や、久保さん出演シーンを新たに撮影し、「JOIN！」のメッセージをより強くお伝えしていきます。

仙建工業は、これからも地域とともに歩み、東北の未来を創り続けます。

久保史緒里さんとともに届ける熱いメッセージを、ぜひご覧ください。

新TVCMについて

◆放送エリア ：青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島の東北6県

◆放送時期 ：2026年3月23日から随時

◆CM秒数 ：15秒

【2026年企業広告TVCM「JOIN！」篇 TYPE-A】

＜動画URL＞ https://www.youtube.com/watch?v=j9H4xzWLl08

【2026年企業広告TVCM「JOIN！」篇 TYPE-B】

＜動画URL＞ https://www.youtube.com/watch?v=PjJE89eCf2o

【新TVCMカットシート】（TYPE-Aより）

【制作スタッフリスト】

・企画／クリエイティブディレクター：飯島徹 （ジェイアール東日本企画）

・監督：中島望 ・プロデューサー：中尾亮太（ナガイホシ）

・アカウントエグゼクティブ：戸田正樹、及川力成、岩原妙子 （ジェイアール東日本企画）

・プロダクションマネージャー：櫨山奏子（ナガイホシ）

・撮影：磯部義也（井村事務所） ・照明：岩本洋三 ・録音：河上達也（井村事務所）

・ヘアメイク：徳永舞（BEAUTRIUM）・スタイリスト：森俊輔（モヘヤ）

・カラリスト：奥津春香（井村事務所）・オンラインエディター：東間重頼（HACスタジオ）

・ミキサー：加藤勲士（HACスタジオ）・グラフィックデザイン：三富基永（グラフィコ）

会社概要

・会社名 仙建工業株式会社

・所在地 宮城県仙台市青葉区一番町2-2-13仙建ビル 10F

・主要事業

1.土木、建築、軌道等建設工事一式の請負

2.前号各工事の企画、測量、設計、監理、コンサルティング

3.不動産の売買、調査、管理及び賃貸業務

4.一般廃棄物・産業廃棄物の処理

5.その他

・代表者 代表取締役社長 木村 英明

・設立年 1942年8月18日

・ホームページ https://senkenkogyo.com/