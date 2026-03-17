「ユビレジ」がQSCチェックツール「キロクル」と連携。POSデータとQSCデータを活用し、飲食店の店舗改善を支援

株式会社ユビレジ

“カンタンがいちばん”がコンセプトのクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供している株式会社ユビレジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：木戸 啓太）は、QSCチェックツール「キロクル」を提供する株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー（本社：東京都新宿区、代表取締役：出野 勝也、以下「SST」）と、飲食店の店舗運営改善を目的とした連携を開始いたしました。また、2026年3月26日（木）には、DXによる省人化と品質担保をテーマとしたオンラインセミナーを開催します。

●本連携について

POSデータとQSCデータを活用した飲食店運営の可視化

「ユビレジ」が持つ「何が売れたか（POSデータ）」と、「キロクル」が持つ「各店舗の品質・サービス・衛生状態（QSC）」を紐づけて活用することで、「売上変動とQSCの相関関係」を可視化し、「なぜその売上になったのか」という現場の要因を分析することが可能になります。

さらに、POSデータとQSCデータを掛け合わせることで、現在のQSCデータを売上の先行指標とし、中長期的な売上変動の可視化を目指してまいります。これにより、経験や勘に頼らない、データに基づいた精度の高い店舗経営を実現します。

データを活用した店舗改善の仕組み化

両社のデータを掛け合わせ、「店舗ごとのメニュー別売上の差」に対し、「調理スキルや案内レベルなどのQSC項目」を紐づけることで、各店が取り組むべき具体的な改善の方向性を導き出します。これにより、個人の勘や経験に頼るのではなく、蓄積された膨大なデータから導き出した「自社独自のノウハウ」として、店舗改善の仕組み化を支援します。

●今後の取り組み

本連携で示したデータ活用について、「ユビレジ」を導入いただいている既存店舗にて、「ユビレジ」と「キロクル」を組み合わせた取り組みの検証を進めてまいります。実店舗での活用を通じて、店舗改善への効果や活用方法を明らかにしていきます。

●オンラインセミナー

飲食店DXの「勝利の方程式」。人手不足に勝つ「省人化」と「品質担保」

繁盛する店舗には理由があります。その多くは、高いサービス品質と安定した店舗運営に支えられています。一方で、飲食業界では人手不足が続いており、効率化と品質維持をどう両立するかが大きな課題となっています。

本セミナーでは、「ユビレジ」による業務効率化で生まれる“時間”と、「キロクル」によるQSCチェックのDX化で担保される“品質”に着目し、省人化と顧客満足度向上を両立する店舗DXの考え方を紹介します。

- 開催日時：2026年3月26日（木）13:00～14:00- タイトル：飲食店DXの「勝利の方程式」。人手不足に勝つ「省人化」と「品質担保」- 登壇者 ：株式会社ユビレジ 営業グループ アカウントマネージャー 田畑 浩之株式会社スマート・ソリューション・テクノロジー 店舗DXソリューション部 部長 小林 陽介 氏- プログラム：STEP 1：「ユビレジ」による「時間の創出」STEP 2：「キロクル」による「質の担保」STEP 3：トークセッション ー 省人化と品質担保を両立する店舗DX- 参加申込：こちら(https://inden-seminar.com/seminar/202603_26/?cc=7101)からお申し込みください（参加無料）

ユビレジは今回の連携を通じて、POSデータと店舗オペレーションのデータを組み合わせた新たな店舗運営のあり方を提案します。また、現場で活かせるデータ活用の可能性を検証しながら、引き続き飲食店の持続的な成長を支援してまいります。

●株式会社スマート・ソリューション・テクノロジーについて

代表者：代表取締役 出野 勝也

URL：https://www.sstinc.co.jp(https://www.sstinc.co.jp/)/(https://www.sstinc.co.jp/)

事業内容：

(1)ピットタッチ開発・販売

(2)店舗DXソリューション

(3)TrustSound(R)技術

「キロクル」とは

「キロクル」は、店舗のQSCチェックをスマートフォンアプリで簡単に実施、得られたデータをリアルタイム集計、自動で「見たいカタチ」のレポートに出力できる、かんたんQSCチェックツールです。キロクルでは、自動集計はもちろん、本部向け、店舗向けに自動でQSCデータをレポート化。

常にリアルタイムでお店の状況を把握・共有することができます。また、SVから店舗に対して期限つきの「改善指示」の送信、店舗からは改善指示に対する「改善報告」が可能。常にリアルタイムでお店の状況を把握・共有することができます。

https://www.sstinc.co.jp/products/kirokuru_qsc/

株式会社ユビレジについて

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷3丁目51-10 PORTAL POINT HARAJUKU

代表者：代表取締役 木戸 啓太

事業内容：クラウド型POSレジシステム『ユビレジ』、オーダーエントリーシステム『ユビレジ ハンディ』、在庫管理と発注業務をサポートする『ユビレジ 在庫管理』、スマホで注文と決済ができる『ユビレジ QRオーダー＆決済』の開発と提供、および大規模展開・チェーン店向けサービス『ユビレジ エンタープライズ』の提供 https://ubiregi.jp/

ユビレジは、2010年より“カンタンがいちばん”をコンセプトとしたクラウドPOSレジ「ユビレジ」を提供し、オーダーや在庫管理など、サービス産業におけるあらゆる業務のデジタル化・効率化を推進してきました。2024年には、大規模展開・チェーン店向けに、より複雑な業務要件や高度な運用体制に対応する「ユビレジ エンタープライズ」の提供を開始し、対応領域をさらに拡大しています。“指先から、レジから、人が人と対面する仕事を社会を変えていく”。その指のひと押しで、ドミノ倒しのように面倒なタスクが実行されれば、人が本来やるべきサービスに集中できる、ユビレジは、そんな社会を目指しています。 https://corp.ubiregi.com/about/vision/