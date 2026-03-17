SBCメディカルグループ、グローバルKOL招聘によるエキスパートセッションを実施

SBC Medical Group Holdings Inc.

SBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之）は、先端的な美容医療技術に関する専門知見の体系的共有および高度化を目的とした教育プログラムの一環として、肌再生医療分野において国際的に認知されるKOL（キーオピニオンリーダー）であるKim Sang-yub医師をアドバイザーとして招聘し、韓国発のスキンブースター製剤「ジュベルック」および次世代注入機器「キュアジェット」に関するエキスパートセッションを実施しました。本プログラムにおいて、同社が経営を支援する「湘南美容クリニック」および「NEO Skin Clinic」に所属する医師5名が所定の課程を修了し、技術理解を示す修了認定証が授与されました。

左より、湘南美容クリニック横浜東口院 森川 総一郎医師、NEO Skin Clinic恵比寿 院長 吉川 優菜医師、Kim Sang-yub医師、湘南美容クリニック皮膚科全体統括 西川 礼華医師、湘南美容クリニック新宿本院 松原 譲二医師、湘南美容クリニック新宿本院 角田 秀貴医師

「ジュベルック」は、ポリ乳酸（PDLLA）とヒアルロン酸を組み合わせた注入製剤です。従来のヒアルロン酸注入のような一時的なボリュームアップを目的とする治療とは異なり、自身のコラーゲン生成を促すことで、毛穴の開き、小じわ、ニキビ跡といった肌質に関する悩みの改善を目指す「肌再生医療」として、大きな注目を集めています。近年、グローバル市場においては「ナチュラルな変化」「組織再生を志向する低侵襲治療」へのニーズが高まっており、「ジュベルック」はその潮流を背景に評価を高めている製剤の一つです。

その治療効果を安定的に発揮する上で重要な役割を担うのが、針を使用しない最新注入機器「キュアジェット」です。電磁石による微細なジェット水流を用いて薬剤を皮内へ届ける仕組みによって、従来の針による注入と比較して、痛みの軽減が期待されます。さらに、薬剤を届ける深さや量を高い精度でコントロールできるため、一人ひとりの肌状態に応じたカスタマイズ治療を可能にします。本機器の導入および適切な運用には、製剤特性への深い理解と高度な手技の習熟が不可欠であり、今回のセッションは理論も含め実施されました。

SBCメディカルグループは、国内外の先進的な医療知見を継続的に取り入れ、専門教育を通じた知識・技術水準の向上を推進しています。日進月歩で進化する美容医療において、独自の厳格な検証体制のもと安全性と再現性を徹底的に追求し、最新テクノロジーを活用した新治療を柔軟に導入してまいります。今後もグローバル水準を踏まえ、安全性・透明性・持続的価値の向上に努めてまいります。

Kim Sang-yub（キム・サンヨプ）医師について

J.F. Cell CLINIC（韓国・ソウル）代表院長。延世大学校医学部を卒業後、同大学大学院にて医学博士号を取得。大韓皮膚科学会正会員であり、皮膚科学および肌再生医療の分野で20年以上の臨床経験を持つ専門医。ジュベルックをはじめとする注入療法のグローバルKOLとして、世界各国の医療従事者へのセッションや、国際学会での講演活動を精力的に行っています。

J.F. Cell CLINIC公式サイト：https://www.jfclinic.com/main/main.html

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、婦人科、歯科、脱毛症治療（AGA）、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うManagement Services Organization（医療経営支援会社）です。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（美容医療・皮膚科・整形外科・不妊治療・婦人科・歯科・脱毛症治療（AGA）・眼科、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com/jp

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

SBCメディカルグループ採用サイト：https://www.sbc-recruit.com/

湘南美容クリニック：https://www.s-b-c.net/

NEO Skin Clinic：https://www.sbc-neoskinclinic.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp