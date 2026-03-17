ターキッシュ エアラインズ、成田 - イスタンブール路線を増便

Turkish Airlines

就航国数世界No.1を誇るターキッシュ エアラインズは、2027年2月より成田国際空港とイスタンブール空港を結ぶ路線を週12便に増便することを発表いたしました。この度予定されている増便は、2026年夏期スケジュールより運航を開始するTK300/301便の冬期運航継続によるものです。

今回の増便により、成田とイスタンブール間の柔軟な移動が可能になるだけではなく、日本と世界各地を結ぶネットワークがさらに強化されます。ハブであるイスタンブール空港を経由することで、欧州、アフリカ、南北アメリカ、中東の各都市へよりスムーズにアクセスいただけます。

なお、引き続き毎日運航予定の羽田空港および関西国際空港発着便と合わせると、ターキッシュ エアラインズの日本路線は合計週26便体制となります。この節目となる増便は、日本市場へのさらなるコミットメントを示すものであり、より多くの選択肢と快適な空の旅を通じて、日本とトルコ、ひいては世界をつなぐ架け橋となることを目指してまいります。

2026年冬期運航スケジュール（2026年10月25日～2027年3月27日）

※スケジュールは予告なく変更される場合があり、政府認可を条件とします。

日本発イスタンブール着便

イスタンブール発日本着便

ターキッシュ エアラインズについて

ターキッシュ エアラインズは、1933年にトルコのフラッグキャリアとして設立されました。現在、531機（乗客用と貨物用）を所有しており、世界132ヶ国356空港、国際線303路線、国内線53路線の広範囲なネットワークで世界一の就航国数を誇る航空会社です。ターキッシュ エアラインズ 公式 HP (日本語対応)：https://www.turkishairlines.com

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/turkishairlines

公式LinkedIn アカウント：https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines

公式X アカウント：https://x.com/TurkishAirlines

＊Turkish Airlinesの日本市場における正式なブランド名は「ターキッシュ エアラインズ」です。

今後さらなるグローバルな事業の拡大を図ると共に、お客様の満足向上を目指してまいります。

スターアライアンスについて

スターアライアンスは、1997年に設立された世界初の本格的な航空連合であり、顧客に対して「グローバルなネットワーク、世界的な認知度、シームレスなサービス」という価値を提供しています。設立以来、世界最大かつ最も包括的な航空ネットワークを展開し、アライアンス全体の旅程において、顧客体験の向上に重点を置いてきました。 現在の加盟航空会社は、エーゲ航空、エア・カナダ、中国国際航空、エアインディア、ニュージーランド航空、ANA、アシアナ航空、オーストリア航空、アビアンカ航空、ブリュッセル航空、コパ航空、クロアチア航空、エジプト航空、エチオピア航空、エバー航空、LOTポーランド航空、ルフトハンザドイツ航空、シンセン航空、シンガポール航空、南アフリカ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、TAP ポルトガル航空、ターキッシュエアラインズ、タイ国際航空、ユナイテッド航空。世界192か国、1,160か所以上の空港に1日当たり1万7837本のフライトが運航されています。スターアライアンスはさらに接続パートナーである上海吉祥（Juneyao）航空による接続便も提供しています。 詳しくは https://www.staralliance.com/、または各SNSをご覧ください。(https://www.staralliance.com/%E3%80%81%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E5%90%84SNS%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)