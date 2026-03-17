湘南ゼミナール「小学生 英検(R)３級合格講座」合格率91%を達成！

株式会社スプリックス

スプリックスグループの株式会社湘南ゼミナール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 中嶋歩）は、難関高校合格に向けた英語力の早期定着を支援するため、2025年2月に「小学生 英検(R)３級合格講座」を開設しました。全校舎開設に先立ち、2024年4月より先行開設した4校舎において、中学卒業程度とされる英検(R)3級に対し、合格率91%[※1]を達成いたしました。

本講座では、万が一合格できなかった場合に「授業料を全額返金」する保証制度を設けており 、今回の高い合格実績により、その圧倒的な指導品質が証明される形となりました。

湘南ゼミナール「英検(R)３級合格講座」 Webサイト：

https://www.shozemi.com/elementary/english/eiken

[※1]2年間の指導カリキュラムを完遂し、「全額返金保証制度」の適用条件を満たした受講生のうち、期間内に英検(R)3級以上に合格した割合（2024年4月開設校の実績に基づく）

■英検(R)３級合格率91%達成の背景

2024年4月の先行開設以来、多くの小学生が本講座を通じて英検(R)3級に合格しました。高い合格率を実現できた最大の要因は、湘南ゼミナール独自の指導法にあります。

１．英検(R)３級合格率91%を支えた「湘ゼミオリジナルカリキュラム」

「Clearly, Loudly, Rapidly」

「英語↔日本語」の同時通訳的な反復練習を行い、楽しみながら英語4技能を高めます。

スピーディーなやり取り

生徒と先生がテンポよくやり取りを繰り返すことで、授業は常に活気に満ちあふれています。

英語を楽しく学べる授業

生徒一人ひとりが楽しく英語を学べる授業で4技能を段階的に強化し、2年間で英検(R)3級合格を確実なものとします。

2．ゴールデンエイジへの最適化

ベストな習得時期

神経系が発達する小学5・6年生は語学を習得するのに最適な時期に重なり、このタイミングでの英検(R)3級取得は、子どもが圧倒的な自信を持つきっかけとなります。

「中学英語の壁」の先取り突破

勉強や部活で忙しくなる中学生以前に取り組むことで、英語学習への抵抗感を軽減。小学生のうちに「やればできる」という自信を育み、未来に繋げるサポートを徹底しています。

３．授業料全額返金保証制度[※2]

本制度は、英検(R)３級合格講座を２年間ご受講いただき、英検(R)３級以上の合格ができなかった場合に、ご受講いただいた２年間の英語の授業料を全額返金する制度です。この返金保証制度があることで、ご家庭での費用負担のリスクを最小限に抑え、お子様が高い目標へ安心してチャレンジできる環境を提供しています。今回の合格率91%という実績は、指導力に自信があるからこそ可能な本制度の信頼性を、改めて裏付けるものとなりました。

[※2]適用には条件があります。詳細は下記公式サイトよりご確認ください。

湘南ゼミナール「英検(R)３級合格講座」 Webサイト：

https://www.shozemi.com/elementary/english/eiken

■株式会社湘南ゼミナール 概要

株式会社湘南ゼミナールは、「ひとに学び ひとを育み ひとにかえそう」という理念、「教育百年を創造する」というミッション、「人の意欲をとことん高め 日本一の学習塾と成る」 というビジョンのもと、神奈川県を中心に関東エリアで進学塾「湘南ゼミナール」を運営しています。2020年からは、スプリックスグループの一員となり、トップ校への合格者を毎年多数輩出しています。

2023年には新たなブランディング活動を開始し、新しいブランドパーパス「楽しく学ぶ毎日が、君をトップ校へ導く」を策定。受験対策はもちろんのこと、定期テストをはじめとする日頃の学習においても生徒さんに寄り添った授業を心掛けています。

名称：株式会社湘南ゼミナール

本社：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー22F

代表者：代表取締役社長 中嶋 歩

URL：https://www.shozemi.com/

■株式会社スプリックス 概要

スプリックスは教育サービス・コンテンツを展開する総合教育カンパニーです。日本国内では1校舎あたりの平均生徒数で日本最大規模の個別指導塾である森塾や、トップシェアの学習コンテンツ教材も複数開発・出版しています。海外では、TOFASを50カ国1,500万人以上への提供実績があり、またエジプト全国で利用される数学教科書、高校生向けのAI・プログラミング教科書やラーニングツールは数百万人の生徒に利用されています。

名称 ：株式会社スプリックス

本社 ：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー22F

代表者 ：代表取締役社長 常石 博之

URL ：https://sprix.inc/