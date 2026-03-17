不動産業務の現地調査を効率化する「現調サポート」の提供を開始～地番検索と写真管理を一体化し、現地調査業務の効率化を支援～

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株式会社ゼンリンデータコム

　株式会社ゼンリンデータコム（所在地：東京都港区、代表取締役社長：清水 辰彦）は、不動産業務における現地調査の効率化や品質向上を支援するサービス「現調サポート」アプリの提供を開始しました。


　不動産取引や物件調査の現場では、地番情報しか分からない物件の特定や、現地で撮影した写真の整理・共有に多くの時間や手間がかかっています。「現調サポート」は、こうした現地調査業務の課題を解決し、調査から情報共有までを一元的に支援するサービスです。日本全国の地番情報をもとにした物件の特定、現地で撮影した写真の位置情報付き管理、調査内容の共有を一体化することで、現地調査業務の効率化と円滑な情報共有を実現します。



・サービス紹介ページ　https://service.siteinspection.jp/(https://service.siteinspection.jp/)


・サービス紹介動画　　https://youtu.be/aJ_BfSWEsn8(https://youtu.be/aJ_BfSWEsn8)



「現調サポート」の特長


■日本全国の地番情報から正確に物件を特定


不動産業務では、登記情報などから地番は分かっていても、住所表記の一般的な地図では該当


の土地を特定しにくいケースがあります。


「現調サポート」は、ゼンリンのブルーマップおよび登記所備付地図の地番データに対応して


おり、地番情報から対象物件を正確に検索することが可能です。住所では見つけにくい物件も


特定でき、さらに使い慣れたナビアプリと連携することで、検索した場所までスムーズに移動


できます。



地番を入力し、検索結果から選択

表示された地点から住所や地番を選択して物件登録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

物件登録完了


■現地調査の写真を位置情報付きで自動整理


現地調査では多くの写真を撮影するため、後から「どこで何を撮った写真なのか」が分からな


くなることがあります。


本アプリの撮影機能を利用することで、撮影位置や方向を地図上に記録できます。これにより、


どの場所で撮影した写真かを確認できるほか、物件ごとに写真とメモをまとめて管理すること


が可能です。



写真を管理する物件を選択

「写真」でカメラを起動して撮影

メモを入力して写真を登録


■写真・メモをURLで簡単共有


アプリで保存した写真や位置情報、メモは自動的にクラウドへアップロードされます。


発行したURLを共有するだけで、オフィスのPCなどから調査内容を閲覧できるため、PCへ


の写真取り込みや資料整理の手間を削減し、スムーズな情報共有を実現します。




共有ボタンをタップし、発行されたURLで共有


ブラウザでの表示画面イメージ

■ご利用方法：Google Play、App Storeからダウンロード




Google Play

App Store


■価格


ダウンロード：無料


Google Play決済/App Store決済（アプリ内課金）/WEB決済：月額2,500円


https://service.siteinspection.jp/#pricing


※初月は全ての機能を無料でお使いいただけます。



会社概要


会社名 ：株式会社ゼンリンデータコム（https://www.zenrin-datacom.net/）


本社 　 ：東京都港区芝浦3-1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN　22階


代表者 ：代表取締役社長 清水　辰彦


設立 　 ：2000年4月13日


資本金 　：2,283,010千円　(2025年4月1日現在)


事業内容 ：


□ITS事業　高精度な地図データを活用したテレマティクス事業


□ネットサービス事業　地図をベースとした法人向け付加価値情報サービス


□コンシューマー向け事業　「ゼンリン地図ナビ」「いつもNAVI」「GODOOR」を


はじめとする地図・ナビゲーションサービス


□未来先進事業　リアルタイムセンシング技術による高精度地図・3次元地図


従業員数 ：425名（2025年4月1日現在）