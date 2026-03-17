阿波銀行の「Web受付サービス」にオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を提供

株式会社ELEMENTS

ELEMENTSグループの株式会社Liquid（本社：東京都中央区、代表取締役：長谷川 敬起、以下「Liquid」）は、株式会社阿波銀行（本社：徳島県徳島市、代表取締役頭取：福永 丈久、以下「阿波銀行」）が提供する「Web受付サービス」にオンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」のICおまかせパックによる「ヘ方式」*1を提供します。これにより、キャッシュカードの暗証番号の再登録手続きがWebで完結することとなり、店頭窓口・ATMに出向く必要がなくなります。阿波銀行の「Web受付サービス」への機能追加は、2026年3月25日（水）です。

*1 犯罪収益移転防止法（犯収法）施行規則６条１項１号ヘに準拠した方式、携帯電話不正利用防止法ニに準拠した方式と同じ

■要約

・阿波銀行が提供する「Web受付サービス」のキャッシュカードの暗証番号の再登録手続きに、オンライン本人確認サービス「LIQUID eKYC」を導入

・これにより、これまで店頭窓口やATMへ出向く必要のあった暗証番号の再登録手続きが「Web受付サービス」で完結可能に

・「ICおまかせパック」導入により、ユーザー環境に合わせた最適な認証方法を自動案内し、手続きの離脱を軽減

■背景

阿波銀行は、キャッシュカードの暗証番号の再登録手続きが「Web受付サービス」で完結するサービスを新たにリリースします。Liquidは、その際の本人確認プロセスに「LIQUID eKYC」のICおまかせパックを提供します。従来、店頭窓口やATMに出向く必要があった暗証番号の再登録手続きに、オンラインという選択肢が加わりました。

今回の導入により、ICチップでの読み取りが可能となり、お客様情報の入力項目が少なくなります。また、「LIQUID eKYC」の「ICおまかせパック」は、ユーザー環境に応じて申し込み時のチャネルを自動選択しユーザーの負担を軽減することで、離脱を抑えます。

「ICおまかせパック」について：https://liquidinc.asia/2024-08-27/

■株式会社阿波銀行について

阿波銀行は徳島県徳島市に本店を置く地方銀行で、1896年の創業以来、本年で130周年を迎えます。地域のリーディングバンクとしての責務を果たすべく、行是である「堅実経営」と、永代取引の理念に基づき企業価値を高めることで、ステークホルダーのみなさまとともに持続可能な社会の実現をめざしています。

所在地：徳島市西船場町二丁目24番地の1

代表者：代表取締役頭取 福永 丈久

設立：1896年6月

事業内容：普通銀行業務

Webサイト：https://www.awabank.co.jp/

■eKYC市場シェア6年連続No.1 *2である「LIQUID eKYC」について

ネット上での契約やアカウント登録、口座開設時などに必要な身元確認をオンライン完結で行うサービスです。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類の撮影、もしくはICチップの読み取りを行い、自撮りの顔写真との照合を行う方式や、公的個人認証（JPKI / スマホJPKI） を活用した方式を提供しています。学割などの年齢確認にも対応可能です。独自のAI技術、生体認証技術、OCR技術などにより、撮影開始から完了までの離脱率の低さを実現し、ELEMENTSグループ合計で累計本人確認件数は約1.5億件、累計契約数は約600社となっています。

LIQUID eKYCについて：https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

公的個人認証について： https://liquidinc.asia/jpki/

*2 ITR「ITR Market View」：アイデンティティ・アクセス管理／個人認証型セキュリティ市場2025」eKYC市場：ベンダー別売上金額シェア(2019年度～2024年度予測)

■株式会社Liquidについて

Liquidは、生体認証を活用し、認証を空気化することで、世界約80億人全ての人があるがままの状態であらゆるサービスを簡単・安全に使える、なめらかな社会の実現を目指しています。また、金融の取引時確認（犯罪収益移転防止法）、携帯電話契約（携帯電話不正利用防止法）、中古品買取（古物営業法）、不動産取引、CtoC取引などにおける本人確認のオンライン化の流れに合わせ、業界や導入事業者をまたがって横断的に不正検知を行う仕組みを提供し、利便性とセキュリティの両面を追求して参ります。

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役 長谷川 敬起

設立：2018年12月

事業内容：生体情報、生体行動に特化した画像解析・ビッグデータ解析（LIQUID eKYC、LIQUID Auth等）

Webサイト： https://liquidinc.asia

サービスサイト：

身元確認サービス「LIQUID eKYC」https://liquidinc.asia/liquid-ekyc/

当人認証サービス「LIQUID Auth」https://liquidinc.asia/liquid-auth/

デジタルIDウォレット「PASS」 https://liquidinc.asia/smartcity/

外国人向けデジタルIDウォレット「GPASS」https://liquidinc.asia/gpass/

■株式会社ELEMENTSについて

所在地：東京都中央区日本橋本町3-8-3 日本橋ライフサイエンスビルディング3 5階

代表者：代表取締役社長 長谷川 敬起

証券コード：東証グロース市場 5246

設立：2013年12月

事業内容：生体認証・画像解析・機械学習技術を活用した個人認証ソリューション、衣食住における個人最適化ソリューション、個人情報を管理するクラウドサービスの開発・提供

Webサイト： https://elementsinc.jp/

※本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。