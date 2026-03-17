SWEET STEADY 3rdシングルCD収録曲・特典絵柄公開　話題のバズり曲「SWEET STEP」のライブ映像、新曲「Melodies」MVティザーも解禁

アソビシステム株式会社

昨年、6都市を巡る初の全国ツアーを成功させ、今年4月には幕張メッセでの単独公演2DAYSを控えるSWEET STEADYが、2026年3月25日（水）に発売する3rdシングルCD『SWEET STEP』全3形態の収録曲と応援店での特典絵柄を公開。さらに、SNS上で話題沸騰中の表題曲「SWEET STEP」のライブ映像が解禁され、本日20時に収録曲「Melodies」のミュージックビデオのティザー映像が公開される。

本作は、すでに配信中の人気曲「SWEET STEP」「カワイイコレクション」をはじめ、新曲「Melodies」を全盤に収録。「Melodies」は、結成2周年を迎えたSWEET STEADYのアニバーサリーソングとして制作され、紆余曲折を経て着実に成長を重ねてきたメンバーが、次なる飛躍を目指して改めて結束と決意を確かめ合った一曲となっている。さらに、初回盤には「Sweet Cafe」、SWEET STEADY盤には「おねがいペンタス」、通常盤には「ハートの魔法」と、ライブで大きな盛り上がりを見せる楽曲がそれぞれ収録される。

また、TOWER RECORDS、HMV、楽天ブックス、セブンネットショッピングなど応援店での特典絵柄を公開。応援店で初回限定盤を購入すると先着でデジタルサイン入りA4ポスターがもらえるほか、SWEET STEADY盤購入で生写真が全5種からランダムで1枚、特典としてもらえる。メンバーの絵柄は、応援店ごとに異なるので、ぜひ詳細をチェックしてほしい。

本日、ポップなメロディとコミカルなフレーズでSNSを中心に話題沸騰中の表題曲「SWEET STEP」のライブ映像が公開。さらに、本日20時に新曲「Melodies」のミュージックビデオのティザー映像が公開される。

【ライブ映像】SWEET STEADY『SWEET STEP』Kアリーナ横浜

https://youtu.be/YtpbG4bnaYA

【MV Teaser】SWEET STEADY『Melodies』 ※3月17日20時公開

https://youtu.be/d87TQFGv9QA

なお、4月4日（土）、5日（日）に幕張メッセにて開催される「SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE『SWEET STEP』」の一般指定席チケットが現在発売中。ぜひ話題曲「SWEET STEP」を生のパフォーマンスで体感してほしい。

＜リリース情報＞

SWEET STEADY 3rdシングルCD『SWEET STEP』

発売日：2026年3月25日（水）

初回盤 3,000円（税込） KLS_10007

SWEET STEADY盤 1,800円（税込）KLS_10008

通常盤 1,200円（税込） KLS_10009

予約はこちら：https://lnk.to/NrpB1fJr

初回限定盤SWEET STEADY盤通常盤

収録曲：

初回盤

01:SWEET STEP

02:カワイイコレクション

03:Melodies

04:Sweet Cafe

SWEET STEADY盤

01:SWEET STEP

02:カワイイコレクション

03:Melodies

04:おねがいペンタス

通常盤

01:SWEET STEP

02:カワイイコレクション

03:Melodies

04:ハートの魔法

【店舗別購入者 先着特典】

■Amazon.co.jp：メガジャケ(各形態JK写絵柄)

■TOWER RECORDS（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：「白石まゆみ デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「白石まゆみ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■HMV（オンライン含む／一部店舗除く）

・初回限定盤：「塩川莉世 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「塩川莉世 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■ネオウィング

・初回限定盤：「山内咲奈 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「山内咲奈 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■楽天ブックス

・初回限定盤：「栗田なつか デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「栗田なつか 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■セブンネットショッピング

・初回限定盤：「奥田彩友 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「奥田彩友 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）

・初回限定盤：「音井結衣 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「音井結衣 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■Sony Music Shop

・初回限定盤：「庄司なぎさ デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「庄司なぎさ 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

■応援店共通特典

・初回限定盤：「集合A写 デジタルサイン入りA4ポスター」

・SWEET STEADY盤／通常盤：「集合A写 生写真1枚(全5種からランダム1種お渡し)」

※対象店舗は追って告知いたします。

※特典は店舗毎に無くなり次第終了となります。

＜イベント情報＞

SWEET STEADY 2nd ANNIVERSARY LIVE『SWEET STEP』

日程：2026年4月4日（土）、5日（日）

会場：千葉県 幕張メッセ 国際展示場 ホール9,10

詳細はこちら：https://sweetsteady.asobisystem.com/feature/2nd_anniversary_live

＜SWEET STEADY Profile＞

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ。

グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。グループ名には、「かわいい（SWEET）」を集めた花束のような彼女たちが、さまざまな経験をする中で「着実に（STEADY）」一歩ずつ成長して欲しいという想いが込められている。

Offisial site：https://sweetsteady.asobisystem.com/

X：https://twitter.com/SWEET_STEADY

Instagram：https://www.instagram.com/sweet_steady_/

YouTube：https://www.youtube.com/@SWEET_STEADY

TikTok：https://www.tiktok.com/@sweet_steady