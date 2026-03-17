SFAを超えて”SoR”へ。SALES GO、営業データを起点に企業活動全体を支えるAI時代のデータ基盤「GoCoo! Platform」を発表

SALES GO株式会社

「データのチカラをすべての企業へ」をミッションに掲げるSALES GO株式会社（セールスゴー、東京都中央区、代表取締役社長：内山 雄輝）は、営業データを起点に企業活動全体を支えるAI時代のデータ基盤「GoCoo! Platform」を発表いたします。GoCoo! Platformは、従来のSFA（営業管理システム）の延長線上にありながら、その本質をSystem of Record（SoR※1）へと進化させた、AI時代の企業活動を支えるデータ基盤です。これにより当社は、従来のSFA/CRM提供企業への枠を超え、AIが直接活用できるSoRを提供する、日本発のデータプラットフォーム企業へと進化してまいります。

※1：System of Record。企業において、取引データや顧客情報などの事実データを正確に記録・一元管理・保存するための情報システム

■AI時代、SaaSの価値は「機能」から「成果」へ

GoCoo!(SoR)

近年、AIの急速な進化によって、ソフトウェアビジネスの構造は大きく変わり始めています。これまでのSaaSは、顧客自身がツールを操作して業務を進めることを前提としてきました。しかし、これからの時代、AIが業務の支援や実行を担うようになり、ソフトウェアの価値は「機能」から「成果」へと移りつつあります。今後、企業にとって重要になるのは、単なるAI機能ではなく、AIが正しく活用できる整合性のある業務データ基盤を持っているかどうかです。

AI時代のソフトウェアの価値変化

SALES GOは、このような時代認識のもと、企業活動を支える「Data Infrastructure」（データ基盤）を提供する企業として自社を位置づけています。GoCoo!は市場においてSFAとして提供してきましたが、その本質は、SFAをAI時代に対応する形へとアップデートし、SoRへと進化させたプロダクトです。一般的な営業管理ツールとは異なり、営業活動に関わる情報を一元的に蓄積し、他の業務システムやAIが参照・活用できるよう設計されており、営業や企業経営に関わるデータの正しい保存場所として機能します。つまりGoCoo!は、単なるSFAではなく、営業データを起点として企業活動全体を支えるSoRへと進化したプロダクトです。

■GoCoo! Platformの構成とData Hubとしての役割

GoCoo!Platform

GoCoo! Platformは、企業情報、担当者情報、商談、活動履歴、売上見込などの営業データに加え、契約情報や各種業務データまで柔軟に管理できるSoRであると同時に、業務アプリケーションが動作するアプリ基盤でもあります。さらに、REST APIと業務自動化連携エンジンを通じて、会計システム、MAツール、BIツール、チャットツール、帳票システム、ERPなどの外部システムと接続し、企業活動全体を支えるData Hubとして機能します。

GoCoo! Platformの構成

また、AI時代のGoCoo!アーキテクチャでは、GoCoo! PlatformをSingle Source of Truth（信頼できる唯一の情報源）とし、その上に業務自動化連携エンジンとREST API、さらにMCPを配置することで、AIが正しいSoRデータのみを安全に参照できる構造を実現しています。これにより、AIはハルシネーションを抑制しながら、分析、提案、要約、業務支援に活用され、ユーザーはAIと協働しながら意思決定や業務遂行を進めることができます。

■「GoCoo! Platform」が提供する3つの価値

重要なのは、GoCoo!がSFAを否定しているのではなく、SFAをAI時代に対応する形へとアップデートしているという点です。人だけが使う営業管理ツールとしてのSFAではなく、人とAIの両方が使い、営業活動の判断、分析、自動化を支える営業データ基盤としてのSFA。それが、SALES GOが考える次世代のSFAであり、SoRです。

GoCoo! Platformアーキテクチャ

GoCoo! Platformが提供する価値は主に3つあります。

- データの整合性分散したデータを一元化し、企業活動における正しい状態を維持します。- データの再利用一度入力・蓄積されたデータを他システムや他業務でも活用できる状態を実現します。- AI活用促進統合されたデータを、AIが安全に参照し、分析・提案・要約・業務支援に活用できる基盤として提供します。

GoCoo!が目指しているのは、Salesforce、HubSpot、kintoneの単なる代替ではありません。営業実務を起点に、企業の正しい業務データを蓄積し、外部システムとつながり、自動化で業務を動かし、AIがそのデータを活用する。そのようなAI時代の企業活動全体を支えるData Infrastructureを実現することです。

■SALES GO株式会社 代表取締役社長 内山雄輝 コメント

GoCoo! PlatformはData Infrastructureである

これからの企業競争力を決めるのは、どのソフトウェアを導入しているかではなく、AIが活用できる正しいデータ基盤を持っているかどうかです。私たちは単なるSFAの会社ではなく、SFAをアップデートしてSoRへと進化させ、さらにその先にあるAI時代のData Infrastructureを構築する会社です。GoCoo! Platformを通じて、日本企業の生産性向上と競争力強化に貢献いたします。

今後、SALES GOは、GoCoo! Platformを通じて、営業を起点に企業活動全体を支えるAI時代のデータ基盤を提供し、日本企業の業務変革を推進してまいります。

■会社概要

会社名：SALES GO株式会社

所在地：東京都中央区築地3－12－5 +SHIFT TSUKIJI 2F

代表取締役社長：内山 雄輝

事業内容：営業データ基盤の開発・提供、業務データ基盤の構築支援、

AI活用支援、業務自動化支援

URL：https://salesgo.co.jp/