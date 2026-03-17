ヘラルボニー社とのコラボレーションを開始

株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

株式会社トヨタ カスタマイジング&ディベロップメント（社長：西脇 憲三、本社：神奈川県横浜市 以下、TCD）は、株式会社ヘラルボニー（以下、ヘラルボニー）との新たなコラボレーションをスタートしました。

■ コラボレーションの背景

ヘラルボニーは「異彩を、放て。」をミッションに掲げ、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニ―です。※

一方、TCDは、「あなたの“もっと”をカタチに。未来を創るパイオニアであれ！」という企業理念のもと、一人ひとりの感性や価値観に寄り添い、個性を尊重した価値創造に取り組んでいます。

両社は、人の個性や可能性を大切にしながら、人生をより豊かで前向きなものにしていきたいという想いに強く共感しました。こうした価値観の共鳴をもとに、本コラボレーションが実現しました。

※株式会社ヘラルボニー

障害のある作家が描く2000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティをお支払いすることで持続可能なビジネスモデルを構築。企業との共創や自社ブランドでのアパレル展開など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。

■ 東京オートサロン 2026 での初披露

2026年1月9日に開催された「TOKYO AUTO SALON 2026」MODELLISTAブースにて、本コラボレーションを発表。ブースツアー参加者には、ヘラルボニー契約作家の作品を起用した記念サブバッグを配布しました。ヘラルボニーの「異彩」とMODELLISTAの「上質・洗練」を融合したデザインに仕上げています。

サブバッグにも使用されたアートを背景に、今後に向けたコラボレーションについてを発表する代表取締役 西脇憲三

■ 今後の展開

今回の取り組みを皮切りに、さまざまな形で共創を拡大していく予定です。TCDとヘラルボニーは、今後も新しい視点と価値を社会に届ける活動を進めてまいります。

【発行元】 TCDホームページ 株式会社トヨタ カスタマイジング ＆ ディベロップメント(https://www.toyota-cd.co.jp/)