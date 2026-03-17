神奈川県一、約6.2km 700本の桜並木「はだの桜みち」と境内の巨大な名物ソメイヨシノ「良縁桜」が満開でお出迎え！出雲大社相模分祠「南はだの村 桜まつり」3月21日(土)より開催

宗教法人出雲大社相模分祠

“関東のいずもさん”こと出雲大社相模分祠（神奈川県秦野市、分祠長：草山清和）は、約6.2kmに並ぶ700本の桜並木「はだの桜みち」と、境内の巨大なソメイヨシノが見頃を迎える、「南はだの村 桜まつり」を令和8年3月21日（土）から4月12日（日）まで開催いたします。期間中の4月11日（土）、12日（日）には舞い散る桜の中でよさこいを奉納する「よさこいご縁まつり」も開催されます。

【境内のソメイヨシノ「良縁桜」の例年の様子】■「南はだの村 桜まつり」について

境内の中心に位置し、高さ20mにおよぶ巨大なソメイヨシノ「良縁桜」が見頃を迎える時期に、桜のライトアップや秦野名水仕込みの甘酒、桜まつり限定御朱印などで参拝された方をおもてなしするお祭りです。「良縁桜」とは、樹齢約70年のソメイヨシノで当分祠のシンボルともいえる存在となっており、令和5年に全国から寄せられた約150件の応募の中から愛称を決定。満開時には圧巻の景色が広がります。

満開の「良縁桜」をご覧いただけるこの時期に、桜まつり限定御朱印、秦野名水仕込みの甘酒、地元の秦野桜花を使用したスイーツや露店、夜には桜のライトアップなど様々な催しで参拝者をおもてなしします。春を満喫するお花見ルートとして、当分祠でお楽しみの後は神奈川県で一番長く日本有数の桜並木である「はだの桜みち」の散策がおすすめです。

さらに、4月11日（土）、12日（日）には、境内の満開の桜が舞い散る中でよさこいを奉納する「第4回よさこいご縁まつり」が開催されます。50チーム以上1000名以上の踊り子が県内外より集まり、本格的なよさこい奉納のコンテストを観覧できる毎年恒例の人気行事です。

今年は関東に鎮座する“関東のいずもさん”で、春の陽気の中での参拝を体験してください。

■南はだの村 桜まつり 概要

日時 ： 令和8年（2026年）3月21日（土）～4月12日（日）

場所 ： 出雲大社相模分祠（神奈川県秦野市平沢1221番地）

アクセス ： 小田急線「秦野駅」、「渋沢駅」よりバス または徒歩25分

催し物概要：

・桜ライトアップ （日暮れ時から21：00まで）

・花手水、つるし雛、限定御朱印（終日）

・秦野名水仕込みの甘酒 （10:00～16:00）

・ストリートピアノ （10:00～16:00）

・秦野ゆかりの名産品・露店 （10：00～16：00）

境内では秦野名水仕込みのおいしいお豆腐を手作りする「杜の豆腐工房三河屋」の出張販売も。桜ジェラート・桜パウンドケーキ・桜ドーナツなどこの時期にしかないお土産をご用意しております。

電話番号 ： 0463-81-1122（8:40～17:00）

URL ： https://www.izumosan.com/

※公式サイトの境内ライブカメラで開花状況が確認できます。

主催 ： 出雲大社相模分祠

■はだの桜みち 概要

場所 ： 神奈川県秦野市西大竹（県道62号・西大竹交差点）

～秦野市堀川（県道706号・新橋交差点）

アクセス： 西大竹交差点まで小田急線「秦野駅」より徒歩約20分

見頃 ： 3月下旬～4月中旬

見どころ： 神奈川県内随一の長さを誇る桜並木は、春になると約700本もの桜が一斉に咲き誇り、見事な桜のアーチが広がります。毎年、多くの来訪者を魅了する春の風物詩として親しまれています。

■よさこいご縁まつり 概要

日時 ： 2026年4月11日（土）10:00～18:00／4月12日（日）10:00～19:00

場所 ： 出雲大社相模分祠境内（神奈川県秦野市平沢1221番地）

アクセス： 小田急線「秦野駅」、「渋沢駅」よりバス または徒歩25分

秦野駅よりシャトルバス運行

■出雲大社相模分祠のシンボル「良縁桜」について

令和5年春、境内中央に立つ桜（ソメイヨシノ）の愛称を公募したところ、全国から約150件の応募が寄せられました。厳正な審査の結果、「良縁桜（りょうえんざくら）」と命名され、当分祠の御神徳である「縁」と、桜の町と称される秦野における象徴の一つとなる存在として親しまれています。高さ約20メートルを誇る立派なソメイヨシノは、春には満開の花を咲かせ、参拝者の心を和ませています。

ご参考

出雲大社相模分祠について

出雲大社相模分祠は、明治21年（西暦1888年）に島根県に鎮座する出雲大社第80代国造・千家尊福公に請願し、秦野市平沢の累代の神職であり秦野煙草の祖と仰がれる草山貞胤翁が大国主大神の神徳を関東地方に広めるための要所としたのが始まりです。以来、結婚式場・御社殿の増築、大規模な植樹を施行する等、益々その尊厳さを増して今日に至っております。

出雲大社は相撲の神様ともゆかりが深く、初詣節分には伊勢ケ濱部屋による関取の迫力の賑わい行事を30年以上にわたり開催。令和8年節分祭には伊勢ケ濱部屋から宮城野親方（第63代横綱旭富士）、義ノ富士関、翠富士関、錦富士関、尊富士関も参列。出雲神楽の伝承や神道儀礼を通じて、人々のつながりや昔ながらの神まつりの姿を忘れず、どこか懐かしい日本の縁日を現代に伝えていきたい、そんな場所を目指しています。

境内にも湧水する「秦野名水」

名水の里 秦野 丹沢山地と大磯（渋沢）丘陵に囲まれた秦野盆地は、神奈川県で唯一の盆地であり、その地下構造は地下水を貯めておく「天然の水がめ（地下水盆）」とも称され、約7億5千万トンの地下水が蓄えられており、この豊富な地下水が市内のいたるところで湧き出ています。慶長年間より湧水する境内の「ゆずりの水」は、平成27年に環境省が行った、～名水百選30周年記念～「名水百選」選抜総選挙の「おいしさがすばらしい名水部門」で全国一位にもなった環境省選定名水百選秦野盆地湧水群のひとつでもあり、多くの参拝者がお水取りに訪れる憩いの場となっております。（飲料可・保健所の調査を毎年実施）

小田急線「秦野駅」に出雲大社相模分祠の副駅名看板も設置！

2022年10月21日に小田急線「秦野駅」に出雲大社箱相模分祠の副駅名看板を設置しました。また2025年12月より秦野駅に停車する小田急線通勤車両の車内アナウンス広告を実施しています（車内アナウンス広告は、秦野駅到着の際、車内に流れるものです）。

秦野駅をご利用の皆様に出雲大社相模分祠をより身近に感じて頂くと共に、初詣や年中行事の賑わいを通じて、小田急沿線で生活する皆さまや、ご来訪いただく皆さまの身近な存在として、多くの人々の発展と安寧を願いながらこれからも活動してまいります。

以上