【リーガロイヤルホテル大阪】期間限定！満開のバラスイーツを味わい愛でる、優雅なひととき「バラとアフタヌーンティー」

株式会社ロイヤルホテル

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション（大阪市北区中之島、総支配人 中川 智子）の「メインラウンジ」（1階）では、2026年5月7日（木）から6月30日（火）まで「バラとアフタヌーンティー」をオンライン予約限定で販売いたします。

■一年で最も華やぐバラの季節に贈る、全8種のスイーツ

一年で最もバラが美しく咲き誇る季節に合わせ、華やかなバラの香りに果実やショコラを組み合わせた、スイーツ全8種をご用意しました。バラといちご、バラとライチ、バラとルビーチョコなど、素材それぞれの個性を引き立てながら、バラの優雅な香りを生かした多彩な味わいをお楽しみいただけます。なかでも注目は「バラとミックスベリーのミニパフェ」。甘酸っぱいベリーに、ふわりと広がるバラの香りを重ねた、グラスに咲く花束のようなひと品です。

■紅茶やセイボリー、オリジナルのモクテルまで。バラの世界観を楽しむラインアップ

季節の紅茶「バラと木苺の紅茶」やハーブティー「ハイビスカスローズ（ノンカフェイン）」などに加え、バラの花を模した「スモークサーモンのバラ仕立て」など、見た目にもキュートなセイボリーをご用意しました。ホテル近隣には約310種、約3,700株のバラが咲き誇る中之島公園もあり、バラ散策とあわせて、この季節ならではの優雅なひとときをお楽しみいただけます。さらに、2025年11月に国内トップクラスのカクテルコンペティションで優勝したバーテンダー 池上 祐子が、本アフタヌーンティーのために手掛けたオリジナルモクテル「ローズクラウンミルクティー」も登場。大阪市街にいながら、まるでバラ園にいるかのような非日常のひとときを演出します。

日本庭園を望む和空間「メインラウンジ」で、バラの香りに包まれながら、心ゆくまで優雅なティータイムをお過ごしください。

概要は次の通りです。

「バラとアフタヌーンティー」 詳細

【販売期間】 2026年5月7日（木）～6月30日（火）

【提供時間】 11：30～18：30 ※2時間制

【料金】 ・1名様：7,590円

・アフタヌーンティーセット 池上 祐子監修 オリジナルモクテル「ローズクラウンミルクティー」1杯付：9,000円

※いずれも税金・サービス料を含む

※2名様または4名様のみ承ります

※3日前までのオンライン予約限定

【内容】

[ミニグラスパフェ]

・バラとミックスベリーのミニパフェ

バラとミックスベリーのミニパフェ

[上段]

・バラとホワイトチョコのクリームガナッシュ

・バラとライチのゼリー

・バラといちごのムース

[中段]

・バラとピーチのパンナコッタ

・バラとルビーチョコのマカロン

・バラとラズベリーのタルト

・バラとベルガモットのバターケーキ

[セイボリー]

・スモークサーモンのバラ仕立て

・カニ、ファルファッレ、いくらのタルト 甲殻類のソース

・生ハムとポテトサラダのオープンサンド

・クラシックスコーン

[ドリンク] ※おかわりの際、茶葉を変更していただけます

《季節のおすすめ》

・バラと木苺の紅茶

・ハイビスカスローズ（ノンカフェイン）

・ブレンドティー、ダージリン、アッサム、ウバ、キーマン、アールグレイ、ブレンドコーヒー

・オプション グラスシャンパン＋2,530円、グラスノンアルコールロゼスパークリング＋1,518円（いずれも税金・サービス料含む）

「ローズクラウンミルクティー」ジャスミンティーに、バラ香るクリームを王冠のようにあしらったオリジナルモクテル

※写真はすべてイメージです

※写真のプレート・パフェは2名様分のイメージです

※プレート以外の装飾はアフタヌーンティーに含んでおりません

※プレートの色が異なる場合がございます

※メニューは、食材の入荷状況等により変更になる場合がございます

■「メインラウンジ」概要

【店舗】 「メインラウンジ」（1階）

【営業時間】 9：00～18：30（ラストオーダー18：00）

［朝食］9：00～10：30

【料金】 お飲み物 1,518円～ / スイーツセット 2,024円～など

【席数】 167席

ピアノ演奏は、下記時間にてお楽しみいただけます。

9：00～10：30 / 11：00～13：30 / 15：00～17：30

15：00～17：30は、世界的に活躍するピアニスト「菊池亮太」氏によるタッチを録音した演奏もご体験いただけます。

メインラウンジ

＜お客様のご予約・お問い合わせ先＞

レストラン総合案内 TEL：06-6448-0354（10：00～18：00）

ホームページ https://www.rihga.co.jp/osaka/restaurant/fair_list/mainlounge-rose-afternoontea

＜リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション＞:

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