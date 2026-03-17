Wix 傘下の「Base44」が日本市場に本格参入

Wix.com Ltd.

デジタルプレゼンスの構築、管理、成長をトータルに支援する世界有数のプラットフォームである Wix.com Ltd.(https://ja.wix.com/) (NASDAQ: WIX、以下 Wix) は、2025年に買収した AI 搭載アプリ開発プラットフォーム「Base44」について、日本市場向けに最適化した日本語版製品の提供を開始したことをお知らせします。

Base44 は、「複雑さをなくし、創造性を大規模に解放する」をミッションとし、専門的なコーディングの知識がなくても、自然言語の指示だけで本格的なカスタムアプリを数分で構築できるプラットフォームです。

2024年にマオール・シュロモ（Maor Shlomo）が創業したこのプラットフォームは、「バイブコーディング（Vibe Coding）」と呼ばれる AI 駆動の開発手法を採用しており、個人クリエイターから中小企業、大企業、学術機関まで、幅広いユーザーのニーズに対応します。

バイブコーディングによって、デジタルプロダクトの作られ方は大きく変化しています。ユーザーが求めるものを自然言語で伝えると、AI エージェントが裏側で開発作業を担います。プロの開発者向けツールとは異なり、コードを自ら書くことなく、業務やビジネスを動かすカスタムソフトウェアを誰もが構築できる環境を実現します。個人の生産性向上ツールや社内ワークフローから、カスタマーポータル、エンタープライズグレードのプロダクトまで、外部連携不要でアイデアをすぐに使えるアプリケーションへと変換します。

世界的にバイブコーディングの普及が急速に進む一方、日本ではまだ本格化はこれからの段階にあります。Base44 は日本市場への本格参入をいち早く決断し、革新的なアプローチを個人・企業・教育機関へ届けます。コーディング経験がない方でも本格的なアプリケーションを構築できる環境を整え、AI を活用した迅速で直感的なコードフリーな開発を国内で実現します。

Base44 の完全自動化されたチャットベースのインターフェースは、データベース、認証、実装に至るまで、技術的な詳細を裏側で処理します。サードパーティとの連携や手動でのセットアップが不要なため、技術レベルを問わず全てのユーザーが、CRM、プロダクト管理、ERP、ワークフロー自動化、財務レポートといった幅広いアプリケーションを迅速に構築・スケールさせることができます。

Wix.com Japan 株式会社 日本法人代表の積田英明のコメント

「Wix が Web 制作のハードルを大きく下げてきたように、Base44 は業務アプリ開発のハードルを大きく引き下げる存在になると考えています。日本において、業務に合った仕組みを迅速に構築したいというニーズは高まる一方、開発リソースや専門人材の不足が社会的な課題となっています。Base44 は、日本語で対話しながら必要なアプリを形にできる新しい選択肢です。日本の商習慣や企業ニーズに合わせたローカライズを徹底し、中小企業から大規模組織まで、現場の業務課題を迅速にアプリとして実装・解決できる環境を提供してまいります。」

Base44 CEO、マオール・シュロモ（Maor Shlomo）のコメント

「Base44 のミッションは、会話をするように簡単にソフトウェアを作れる環境を、全ての人に届けることです。日本でのローンチは、最初から日本語で製品を使用するユーザーを念頭に設計されました。日本語でのプロンプト入力からアプリの生成、フィードバックの送信まで、エンドツーエンドの体験全体を、直感的でシームレスに感じていただけるよう丁寧に最適化しています。コードや既成ソフトウェアに縛られることなく、誰もが自分の慣れ親しんだ言語で、自分のニーズに完全に合ったカスタムソリューションを作れる時代が来たのです。」

Base44 は独立した製品・事業として運営されながら、Wix のスケールとサポートを活かすことができます。Wix と Base44 はともに、人間と AI が連携して動くプロダクトの構築を推進しており、直感的なビジュアルコントロールと強力なバイブコーディングを組み合わせることで、ユーザーが摩擦なく理想のアプリ構築を実現できる環境の提供に注力しています。

●Base44 の詳細については、以下をご覧ください。

Base44 公式サイト：https://base44.com/ja

Base44 日本公式 X： https://x.com/base44jp

Base44 日本公式 note： https://note.com/base44

Base44 日本公式 YouTube： https://www.youtube.com/@Base44Japan

「どんな情報を管理するか」を決めるだけで、アプリの形が自動で完成。外注不要で、現場で即座にアプリをカスタムできます。複雑なプログラミングは不要。日本語でやりたいことを伝えるだけで、AI がアプリ設計をサポートし、現場のニーズに合わせた機能変更も即時に可能です。

●Wix.com について

Wix は、複雑な技術を簡素化し、あらゆるタイプの個人ユーザーや企業がオンラインで創造するための最高のツールを提供することをビジョンに掲げています。高度な AI とエンタープライズグレードのインフラストラクチャを基盤とする Wix は、世界中の何百万ものユーザーに信頼されています。2006年に設立され、2025年にはノーコードアプリケーションプラットフォームである Base44 の買収によりさらに強化された Wix は、インターネットの未来に向けて開発を続けています。

プレスルームはこちら： https://ja.wix.com/press-room