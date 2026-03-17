【LIPS labo】″バズ構文″より本音レビュー。LIPSユーザー調査で見えた「信頼される美容UGC」の条件

株式会社AppBrew

こんにちは、LIPS編集部です。2017年にサービスを開始した「LIPS」は、2027年1月に10周年を迎えます。現在では、アプリダウンロード数は1,400万(*1)を突破し、コスメや美容に関するクチコミが集まる国内最大級(*2)の美容総合プラットフォームへと成長しました。

今回は、LIPSユーザー1,734名を対象に実施したアンケートとユーザーインタビューを実施。調査で見えてきたのは、「バズ」よりも"本音レビュー"が信頼される美容UGCの姿でした。

- ユーザーが関心を持つ美容カテゴリ- コスメ選びの意思決定のポイント- 美容好きコミュニティとしてのLIPSの特徴

といった観点から、美容関心層のリアルな美容行動を読み解いていきます。

１、"LIPS＝メイク特化"はもう古い？美容全体を網羅するプラットフォームへ

LIPSはメイクに特化したプラットフォームという声をたまに耳にしますが、実はスキンケアをはじめとした美容領域に幅広く特化した総合的なプラットフォームなんです。

LIPSの投稿はメリット・デメリットどちらの意見もチェックできると評価（複数回答）

ユーザーが積極的に閲覧するカテゴリについては、スキンケア（76%）を筆頭に、ポイントメイク（75%）、ベースメイク（67%）といずれも高い水準であることがわかりました。

この結果から、LIPSは単なるレビューアプリにとどまらず、美容を軸としたライフスタイルに寄り添うコミュニティプラットフォームの役割を果たしているのではないでしょうか。

LIPSの投稿はメリット・デメリットどちらの意見もチェックできる点が高評価（複数回答）

LIPSの投稿について、もっとも支持が高かったのは「メリット・デメリットの両方が書かれていること（60%）」でした。

ユーザーはポジティブな情報だけでなく、あえて欠点も知ることで納得して購入を判断しています。こうした傾向からも、"正直なレビュー"への信頼の高さがうかがえます。

LIPSは、新作発売や「Qoo10」メガ割前の情報収集ツール（複数回答）

続いては、情報を参考にするタイミングについても見ていきます。

LIPSユーザーは「Qoo10」メガ割などのセール直前はもちろんのこと、「新作・新色が登場したとき」「SNSで盛り上がっているトレンドを詳しく知りたいとき」などにLIPSを活用していることが判明。

SNSで話題になったコスメやトレンドを、LIPSでさらに詳しく調べるといった使い方をしている人も多いよう。「Qoo10」メガ割などのセール前や、新作・新色が登場したタイミングで最新情報をチェックする動きも見られ、LIPSは比較検討だけでなく、トレンドや新商品の"認知を広げる場"としても機能していると言えるでしょう。

２、アイテムの興味・購入を後押しする情報は、カテゴリごとに違う！？

LIPSには日々多くのユーザーが集まり、コスメレビューなどの投稿を通じてリアルな美容情報が共有されています。ユーザーは普段どのように美容トレンドを収集し、どのようにコスメを選んでいるのでしょうか。

【ポイントメイク】「最終的な決め手」となる情報は、仕上がり派が最多

ポイントメイクの"商品選びの決め手"について聞くと「仕上がりの美しさが伝わる画像や動画（24%）」を参考にしている人がもっとも多いという結果に。

LIPSではおなじみの全色レビューをはじめとしたカラバリ紹介や、「むっちり粘膜リップ(https://lipscosme.com/posts/7158508)」といった観点で似た発色のアイテムを紹介するレビュー、「バレない涙袋メイク(https://lipscosme.com/posts/7722767)」といったハウツー紹介などの投稿が注目を集めやすいのも納得です。

【ベースメイク】「最終的な決め手」となる情報は、自分と似た肌質・肌悩みの人の声

ベースメイクの"商品選びの決め手"は、「自分と肌質や悩みが近い人のレビュー（31%）」を参考にする人が最多であることが判明。毛穴や肌の赤みなどのコンプレックスをカバーしたいといったニーズから、自分に似たタイプのレビューを知りたいといったインサイトがうかがえます。

【スキンケア】「最終的な決め手」となる情報は、自分と似た肌質・肌悩みの人の声

スキンケアの"商品選びの決め手"は、ポイントメイク・ベースメイクと比較すると、その割合が多く、「自分と肌質や悩みが近い人のレビュー（37%）」がもっとも重要であるようです。

また、年代が若いほど自分と似た肌タイプの人の声を参考にする人の割合が多いのも特徴。一方で、40代以上の大人世代は、「スキンケア効果が伝わる画像や動画」を重視する割合が増加している点もおさえておきたいポイント。より肌悩みが深刻化しやすい世代ならではの傾向であると言えます。

【ヘアケア】「最終的な決め手」となる情報は、自分と似た髪質・髪悩みの人の声

最後にヘアケア"商品選びの決め手"は、スキンケアと同様に、「自分と髪質や悩みが近い人のレビュー（37%）」がもっとも重視されていることがわかりました。

LIPSでは、ポイントメイク・ベースメイク・スキンケア・ヘアケアいずれのカテゴリでも

- 写真付きレビュー- 使用前後の比較- 細かな使用感レビュー

といった実体験ベースの情報が熱量たっぷりに紹介されています。こうしたリアルなレビューの蓄積が、ユーザーの購買判断を後押ししていると考えられます。

また、LIPSのユーザープロフィールには、自身のパーソナルカラーや肌質・髪質を記載する人も多く、スキントーンや髪質などを登録しているユーザーも多く見られます。ユーザー名の隣に肌質や髪質を表示させることができるので、似たようなタイプの人同士で簡単に繋がることができる設計になっているんです。

３、LIPS愛用者の声をピックアップ！

今回インタビューしたのは、LIPSで積極的に投稿を行う、"LIPSの美容好き集団"こと「Project LIPS（プロジェクトリップス）」にも所属するSUMOMOさん（@smm_c_）(https://lipscosme.com/users/@smm_c_)と、ぁゎさん（@_room403）(https://lipscosme.com/users/@_room403)のおふたり。



それぞれが感じている、LIPSの魅力を語ってくれました。

SUMOMOさん（@smm_c_）と、ぁゎさん（@_room403）のコメント

LIPSの魅力について、SUMOMOさんは「純粋にコスメや美容が好きな人が集まっている場所」と話します。バズを狙った投稿の型にとらわれるのではなく、自分の「好き」を突き詰めて発信することを大切にしてきたそう。その積み重ねがフォロワーの信頼につながり、「Project LIPS」への選出や収益化など、活動の幅も広がっていきました。

一方、ぁゎさんは、高校生時代に投稿した「スクールメイク」が2万いいねを記録したことをきっかけに、本格的に投稿を続けるようになったそう。



「SNSの美容検索に少し疲れている人たちが、LIPSの"ディグりやすい"機能に集まってきている気がします」と、ユーザーの動きもうまく汲み取られている様子でした。

そんなおふたりに共通しているのは、LIPSを単なる趣味の場としてではなく、「自分の肩書きができる場所」として捉えている点。日々のルーティンの一部として投稿を続けるなど、LIPSとの関わりはとても深いものになっています。

美容が"見るもの"から"語るもの"へと変わっている──そんなユーザーインサイトの変化も感じられるインタビューでした。こうした背景から、今後の美容マーケティングではユーザーが体験を語りたくなる設計がより重要になっていくのかもしれません。

4、これまでのLIPSのあゆみ

10周年に向け、LIPSは「なりたい自分を、もっと自由に。」というビジョンを体現するため、ロゴの刷新やLIPSの機能面の拡張、リアルイベントの開催などを通じて前進してきました。

- ブランディングの深化： 特定のジェンダーや年齢層に縛られないユニバーサルなロゴへとリデザインし、全世代に向けた「美容のインフラ」へ

国内最大級の美容クチコミプラットフォーム「LIPS」、ロゴのリデザインを本日発表！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000079.000018721.html)

- 新たなキャラクターの誕生：より美容を身近に感じていただくことを目的として、「りっぴい」が仲間入り

【LIPS】総勢1,000名による投票により新キャラクター名が決定！「りっぴい」と一緒に、10周年を迎える「LIPS」を盛り上げよう(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000269.000018721.html)

- オフラインの熱量： 満足度91%を記録するミートアップイベントの開催

【LIPS主催イベント】"大満足した人"は91%！今年もミートアップイベントを実施。豪華ゲストも登壇し、大盛況のうちに閉幕『LIPS creator MeetUp』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000018721.html)

- 専門性の向上： 美容誌アカウントの参画や、MCC（ブランド公式）連携による情報の信頼性向上

【VOCE】公式アカウントが登場！SNSで話題の美容情報や雑誌・付録、イベント情報などをお届け(https://lipscosme.com/articles/10902)

【美的】公式アカウントが登場！お買い物＆レビューの参考になる、注目アイテムを紹介(https://lipscosme.com/articles/10912)

５、「好き」を深める"美容コミュニティ"としてのLIPSに期待大！ユーザーの声に宿る、LIPSの"情緒的価値"

今回のアンケートの回答を見てみると、ユーザーにとってのLIPSがいかに"エモい存在"であるかが溢れていました。

あなたにとってLIPSとは？自由回答の一部抜粋

今回のアンケート調査では、LIPSはどういう存在か聞いてみたところ、「凡人が凡人のまま輝いていい場所」「かわいいを諦めない場所」といったエモーショナルな声が多数寄せられており、LIPSが単なるサービスを超えた「心の拠り所」になっていることが分かります。

特筆すべきは、LIPSのクチコミが単なるスペック紹介にとどまらない点。購入後の満足感や「メイクがうまくいった日」の高揚感など、自己肯定感が高まる瞬間まで含めて、美容体験そのものがストーリーとして共有されているんです。

調査を通して見えてきた、「信頼される美容UGC」の条件

今回の調査で印象的だったのは、ユーザーが美容を「消費するもの」ではなく「語るもの」として楽しんでいる姿。このようなユーザーの熱量こそが、LIPSというコミュニティが信頼される大きな要因なのかもしれません。

- 気になるコスメを"ディグる（深掘りする）"楽しさ- リアルなクチコミから得られる気づき- 美容好き同士でつながるコミュニティ

こうした要素が組み合わさることで、LIPSは単なるレビューアプリにとどまらず、美容好きが集まるプラットフォームとして成長してきました。

2027年1月に、10周年を迎えるLIPS。これからもLIPSは、ユーザーのリアルな声を起点に、美容をもっと楽しめるコミュニティプラットフォームとして美容業界の発展に貢献してまいります。

*1：当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年10月、調査対象：App store・Google Playからのダウンロード数総合計

*2：出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android、合計：2023年1月～2025年2月

調査結果詳細

調査方法：アンケート調査

調査期間：2026年3月4日(水)～3月9日(月)

調査対象：LIPSユーザーである10代～50代の男女

対象者数：1,734名

引用時のお願い

本調査分析を転載ご利用いただく場合は、出典元として下記のような記載お願いいたします。（例：「『LIPS』による調査」「『LIPS』調べ」など）

LIPSについて

2017年1月にサービスをローンチし、2021年には「コスメ・メイクのクチコミ検索アプリダウンロード数No.1」（出典：AppTweak 日本国内 iOS & Android 合計：2020年1月～2025年6月）を記録。2022年10月には「なりたい自分を、もっと自由に。」のコンセプトを体現するロゴへリデザイン。性別・世代を問わず、メイクや美容を通じて個々人の「幸せ」や「なりたい姿」を自由に追求できるプラットフォームに。さらに2025年10月には累計1,400万ダウンロード（※当社調べ／調査期間：2017年1月～2025年10月、調査対象：App store・Google Playからのダウンロード数総合計）を突破。メイクやスキンケアに関する商品レビューやユーザー間コミュニケーション、人気ランキング、新商品情報やプレゼント企画など様々な機能やコンテンツを無料で提供しております。

会社概要

社名：株式会社AppBrew

所在地：東京都文京区本郷1丁目11-6 東接本郷ビル4階

代表取締役社長：松田崇

事業内容：美容プラットフォームアプリ「LIPS」の企画・開発・運用

LIPS（iOS・Android）：https://lipsapp.onelink.me/dKgM/rbjqu2xv

LIPS（WEB）：https://lipscosme.com/

お問合せ先

株式会社AppBrew PR担当

TEL：03-3868-3329

FAX：03‐3868‐2366

Email：pr@appbrew.io

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