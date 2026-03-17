3月17日「東横INN那須塩原駅西口」オープン！

株式会社東横イン

株式会社東横インは、3月17日(火)に「東横INN那須塩原駅西口」をオープンいたします。ぜひ東横INN公式予約サイト(https://www.toyoko-inn.com/search/detail/00372/)からご予約ください。

東横インは「全国ネットワークの基地ホテル」として47都道府県すべてでお客さまの出発、STARTを応援しています。

東横INNで364店舗目となる「東横INN那須塩原駅西口」は、栃木県北地域1号店となります。JR那須塩原駅西口から徒歩１分の場所に位置し、周辺には工業団地も多く、ビジネス利用はもちろん、那須ガーデンアウトレットや塩原温泉郷、那須フラワーワールドなど観光の拠点としても便利にご利用いただけます。

シングルルーム無料のコーヒーも楽しめるT-Place無料のセルフロッカー会議室

「東横INN那須塩原駅西口」の客室にはダウンライトを採用し、さらにヘッドボードや吊戸棚を設置するなど最新の仕様になっています。よりスタイリッシュに進化した東横INNをお楽しみください。

元気な出発を応援する東横INNの「無料元気朝食」をビュッフェstyleでご用意しています。ご宿泊者さまはチェックイン前にも無料でご利用いただけるセルフロッカーや会議室（有料）もご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

■ホテル概要アクセスMAP

店舗名：東横INN那須塩原駅西口

オープン日：2026年3月17日(火)

住所：〒329-3133 栃木県那須塩原市沓掛一丁目1-11

客室数：184室

最大収容人数：348人

駐車場：11台予約制 \1,000/泊

会議室：1室 \4,000/2h

アクセス：JR「那須塩原駅」西口から徒歩1分

TEL / FAX：0287-65-9045 / 0287-65-9046

■客室構成

シングル（1泊1名様）【103室】通常7,200円～ (税込)

ワイドスペースシングル※1（1泊1名様）【22室】通常7,200円～ (税込)

プレミアムプラスルーム（1泊1名様）【3室】通常8,200円～ (税込)

エコノミーダブル（1泊1室）【24室】通常9,200円～ (税込)

ダブル（1泊1室）【12室】通常12,000円～ (税込)

ツイン（1泊1室）【18室】通常12,000円～ (税込)

ハートフルルーム(R)(ツイン)※2（1泊1室）【2室】通常12,000円～ (税込)

※1 幅1100mmの幅狭ベッドを設置し、客室を広く使用できるようにしています。

※2 ハートフルルーム(R)は、株式会社東横インの登録商標です。

■東横INNの特長

全国ネットワークの基地ホテル

客室数日本一※1。「あらゆる人の移動を応援する基地」として、全国どこにでもある安心感※2を提供しています。国内に限らず、韓国やドイツ、フランスなど海外5ヵ国にも展開。世界360を超える拠点で、あらゆる人の移動を支えています。

原則ワンプライス

サービスや品質だけでなく、客室料金でも安心感を提供しています。皆さまの「生活必需品」でありたいという想いから、予算内で泊まれる価格を上限に、いつでも、誰にでも、わかりやすい安定価格。それが私たちの「原則ワンプライス」です。

私たちのおもてなし※3

お客さまに感動体験をしていただくことをモットーにしています。シンプルで清潔・快適な客室、店舗ごとに異なるスタイルの無料元気朝食、最高の笑顔の「行ってらっしゃい」でお客さまの出発をお見送りします。

※1 出典：国際ホテル旅館「全国ホテル・旅館チェーン客室数ランキング」（ブライダル産業新聞社）東横INN最新総客室79,838室（2026年3月17日時点／海外17店舗含む）

※2 「東横INN高知」オープン（2026年2月）で、業界初となる全国47都道府県出店達成

※3 経産省創設のおもてなし規格認証制度で「紺」認証を1企業最多の333事業所で取得（2024年6月）