地方DXの人材不足に挑む！ケーブルテレビ富山が業界初「DX学校 富山市校」を開校

株式会社ケーブルテレビ富山

株式会社ケーブルテレビ富山（本社：富山県富山市桜橋通り3-1 富山電気ビル新館3階、代表取締役社長：上野 等）は、2026年4月より、地域の中小企業のDX推進（※DX＝デジタル・トランスフォーメーション）を支援するプログラム「DX学校 富山市校」を開校します。ケーブルテレビ事業者によるDX学校の開校は全国で初めての取り組みです。

DX学校は、株式会社ディグナ（本社：東京都港区、代表取締役：梅崎 健理）が全国で展開する、ITやデジタルが苦手な中小企業のための地域密着型DX人材育成スクールです。ペーパーレス化やコスト削減など、中小企業が抱える業務課題に対し、IT人材育成とIT導入支援を組み合わせることで、地域の中小企業が自分たちの力でDXを進められる体制づくりを支援しています。

また、開校を記念し、2026年4月21日（火）に富山商工会議所にて「ゼロからはじめるDX入門セミナー」を開催します。参加費は無料で、現在申し込みを受け付けています。（申込締切：4月14日（火））

DX学校について

DX学校 富山市校 公式HP(https://dxschool-toyama.jp/)詳細を見る :https://dxschool-toyama.jp

近年、生成AIの普及などデジタル技術の進化が急速に進み、企業の業務の進め方や働き方は大きく変化しています。

一方で、地方の中小企業では

・紙や手書きの業務を見直したい

・IT化を進めたいが社内に詳しい人がいない

・DXをどこから始めればいいのかわからない

といった、DX以前の課題とも言えるIT人材不足が大きな壁となっています。

DX学校 富山市校では

・ITが分かる人材を育てる「IT担当者育成講座」

・企業のDX推進を伴走支援する「DX伴走支援」

の提供を通じて、地域の中小企業が自分たちの力でDXを進められる体制づくりを支援していきます。

セミナーについて

DX学校 富山市校 開校記念

「ゼロからはじめるDX入門セミナー」

日時

2026年4月21日（火）

14:00～16:00（受付開始13:30）

会場

富山商工会議所ビル 9階 95号室

（富山市総曲輪2-1-3）

定員

50名（先着順／事前予約制）

参加費

無料

内容

・DXとは何か

・DX推進の5つのステップ

・中小企業のDX事例紹介

・ワークショップ

（DX TO DOリストを作ってみよう）

主催

DX学校 富山市校

（運営：株式会社ケーブルテレビ富山）

後援

富山県、富山市、富山商工会議所

登壇者

・杉本 瑠美（すぎもと るみ）

・穐本 峻也（あきもと しゅんや）

DX学校富山市校 認定講師〈IT導入診断士〉

株式会社ケーブルテレビ富山 事業開発部 DXソリューションパートナー

IT導入診断士 杉本 瑠美（すぎもと るみ）IT導入診断士 穐本 峻也（あきもと しゅんや）

◆登壇者コメント

「デジタルやDXと言われても、何から始めればよいか分からない」という中小企業の経営者の方は少なくありません。本セミナーでは、DXを難しいものとしてではなく、自社の課題解決に役立つ“身近な取り組み”として捉えていただけるよう、具体的な事例や実践ノウハウをご紹介します。

デジタル活用を自分ごととして考えるきっかけとして、ぜひご参加ください。

▼セミナー申込みフォーム

https://forms.gle/gbnyZ4mmeGz5XSEZA

▼公式ホームページ

https://dxschool-toyama.jp

問い合わせ先

▼DX学校 富山市校 公式ホームページ 問い合わせフォーム

https://dxschool-toyama.jp/contact

会社概要

社名：株式会社ケーブルテレビ富山

所在地：〒930-0004 富山県富山市桜橋通り3-1 富山電気ビル新館3階

代表取締役社長 上野 等

設立：1994年4月15日

事業内容：ケーブルテレビ事業、インターネット事業、電話・モバイル通信サービス事業

ホームページ：https://ctt.ne.jp

(株)ケーブルテレビ富山_開局30周年記念ロゴ

◆運営会社コメント

(株)ケーブルテレビ富山は、1996年4月の第1期エリア放送開始から30周年を迎えます。これまで地域の通信・放送インフラを支えてきた経験を活かし、今後は地域企業のデジタル活用や人材育成を支える「地域のDXパートナー」として、新たな価値創出に取り組んでまいります。