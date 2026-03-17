狭い家でも、猫との暮らしを“スぺパ”で快適に「広々スリムキャットケージ」を新発売

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、限られた空間でも設置でき、猫も快適に過ごせる「広々スリムキャットケージ」を、2026年3月18日より全国のホームセンターやインターネットサイトを中心に順次発売(※2)します。

近年、ペットの屋内飼育需要が高まっており、猫の飼育に特化した賃貸マンションなど、ペットにも配慮した住宅物件が広がっています。このような変化に加え、都市部を中心とした住宅の狭小化を背景に、当社が販売する猫用ケージでもスリムタイプのニーズが拡大しており、省スペースでの飼育に対する需要の高まりを示しています。

今回発売する「広々スリムキャットケージ」は、従来品に比べて奥行寸法を約30%縮小(※1)し、当社キャットケージで最もスリムなサイズ（奥行43.1cm）の省スペース設計を実現しており、限られた住空間でも設置できます。ラインアップは幅1列のスリム、2列のワイド、3列のEXワイドの3種類を用意しています。各アイテムは上下移動できる高さを確保しているため多頭飼いにも対応し、コンパクトながら猫の運動を妨げない快適な空間設計です。

当社は今後も生活者の暮らしに密着した商品開発を行い、快適な生活の実現に貢献していきます。

■使用イメージ

■その他特長

屋根にのぼれる天面扉付き(※3)大きめの扉でトイレも取り出しやすく、お手入れが容易に可能ゆったりくつろげるハンモック付き

■商品仕様(※4)

※1：当社ペットケージ PEC-903V（奥行63cm）との比較

※2：2026年3月17日より公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始。

※3：ワイド、EXワイドのみ

※4：商品の仕様は予告なく変更する場合があります。