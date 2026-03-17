柳原可奈子さん × AS KNOW AS“もっと気軽に、もっと楽に、もっと華やかに。”コラボアイテムを発売

株式会社アズノゥアズ

柳原可奈子さん × AS KNOW AS

株式会社アズ ノゥ アズ（本社：東京都／代表取締役：浅見英理）は、タレント・柳原可奈子さんが手がけるブランド「ハレテネ」の初の商品展開として、コラボレーションコレクション全4型を発売いたします。



本コレクションは、柳原可奈子さんが大切にしている「もっと気軽に、もっと楽に、もっと華やかに。」という想いと、アズ ノゥ アズがこれまで追求してきた“ディテールに凝ったものづくり”を掛け合わせた協業企画です。

忙しい毎日の中でも無理をせず、自然と気分が上がる服。袖を通した瞬間に、ふっと心が晴れる一着を目指しました。

セットアップを軸にした全4型





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■ 可奈子さんが“いちばん作りたかった”素材からスタート

企画の出発点は、柳原さんの「エスパンディ素材で何かを作りたい」

という言葉でした。



アズ ノゥ アズで長く愛されてきたエスパンディ素材は、

・洗濯機で洗える

・シワになりにくい

・乾きが早い

・身体のラインを拾いすぎない落ち感

・ほんのりとした艶感

といった特長を持つ機能素材です。



柳原さんはこう語ります。

「洗濯機でガンガン洗えるし、部屋干しでもすぐ乾く。

くるくる丸めてもシワにならない。それなのに、きれいめにまとまる。

……え、最高じゃない？と思ってしまう素材なんです。」



日常の中で気兼ねなく着られて、それでいてちゃんと気分が上がる。

そして「これさえ着れば、今日の服は決まる。」

そんな安心感を形にしました。



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■ セットアップを軸にした全4型

展開は、トップス・パンツ・ワンピース・チュニックの4型。

セットアップでの着用はもちろん、単品でも着回しやすい設計。

動物園や遊園地などのアクティブな日から、学校行事や少しきちんとした場面まで、幅広いシーンに寄り添います。

トップスは後ろゴム仕様で、襟元の美しさと着脱のしやすさを両立。

パンツにはポケットを備え、実用性にも配慮しました。

細部まで積み重ねた設計が、快適さと美しいシルエットを実現しています。

セットアップは「これさえ着れば、今日の服は決まる。」そんな安心感を形に。単品でも着回しやすい設計で日常の中で気兼ねなく着られる。チュニックはコーディネートの幅が広がるアイテム。細部まで積み重ねた設計が快適さと美しいシルエットを実現。



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■ “ちぎり絵×チェック”という新しい柄表現

柄の着想は、柳原さんのお子さまによる“ちぎり絵”作品。

ランダムに重なる色の楽しさを活かしながら、大人も着やすいチェック柄を組み合わせました。

線のタッチや配色を何度も検討し、“少女っぽくなりすぎないチェック”を追求。

遊び心と落ち着きを両立するオリジナル柄が完成しました。

実際の商品企画の様子オリジナル柄の“ちぎり絵×チェック”



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■ 気分で選べる2色展開

・イエロー（アゲイエロー）

顔まわりをぱっと華やかに見せる明るいカラー



・ネイビー（チルネイビー）

きちんと見えを叶えながら重くなりすぎない万能色

気分や予定に合わせて選べるラインナップです。

アゲイエロー(セットアップ)アゲイエロー(チュニック)チルネイビー（トップス）チルネイビー（ワンピース）



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■ 柳原可奈子さん コメント（抜粋）

「忙しい毎日を送る女性たちにも、無理をせずおしゃれを楽しんでほしい。

洋服によって気持ちがふっと晴れる瞬間を感じてもらえたら嬉しいです。」

柳原可奈子さん『ふっと心が晴れる服を目指して。』



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■ 商品概要

【トップス】

品名：ちぎり絵格子エスパンPO

価格：as know as de base 17,380円（税込）/ AS KNOW AS olaca 19,580円（税込）

後ろゴム仕様で着脱のしやすさと襟元の美しさを両立。胸元タックで縦ラインを演出。



【パンツ】

品名：ちぎり絵格子エスパンPT

価格：as know as de base 17,380円（税込）/ AS KNOW AS olaca 19,580円（税込）

広がりすぎないシルエット設計。ポケット付き。



【ワンピース】

品名：ちぎり絵格子エスパンOP

価格：as know as de base 21,780円（税込）/ AS KNOW AS olaca 23,980円（税込）

前後で印象が変わるデザイン。半袖仕様。



【チュニック】

品名：ちぎり絵格子エスパンTN

価格：as know as de base 18,480円（税込）/ AS KNOW AS olaca 20,790円（税込）

前後2WAY仕様。羽織としても着用可能。



予約販売開始日：4月1日(水) 10:00～

販売店舗：as know as de base ・AS KNOW AS olaca各店ならびに

アズ ノゥ アズ オンラインショップ：https://www.asknowas.co.jp/



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■ as know as de base (アズ ノゥ アズ ドゥ バズ)

1989年の創立当時より続くアズノゥアズの旗艦ブランド。デザインとディテールに凝った、着る人を楽しくハッピーにする"うふふ"の詰まった、デイリーカジュアルウェアを提案しています。



■AS KNOW AS olaca(アズ ノゥ アズ オオラカ)

「おおらかさんももっとおしゃれを楽しみたい！」の声からスタートし、今年で15年を迎える、アズノゥアズが展開するおおらかサイズ（大きいサイズ）のブランド。デザインだけでなく、シルエット、着心地にこだわった身体にも心にも寄り添うアイテムを提案しています。



■ 会社概要

会社名：株式会社アズノゥアズ

所在地：東京都渋谷区富ヶ谷2-24-7

設立：1989年

事業内容：レディースアパレルの企画・製造・販売